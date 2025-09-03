Alejandro Przygoda zakládá globální nezávislou investiční bankovní společnost Przygoda & Co.

Tento podnik se sídlem v New Yorku nabízí strategické poradenství na vysoké úrovni generálním ředitelům, jejich manažerským týmům, představenstvům, soukromým kapitálovým společnostem a dalším strategickým investorům v oblasti fúzí, akvizic, odprodejů, aktivismu akcionářů a obrany proti převzetí, získávání kapitálu a dalších strategických záležitostí po celém světě.
Na základě bohatých zkušeností s transakcemi a globálních vztahů je společnost schopna poskytovat bezkonfliktní poradenství šité na míru. Základními principy společnosti jsou loajalita, integrita, diskrétnost, kreativita a vynikající výkon. Tyto hodnoty podtrhují závazek k dlouhodobým vztahům, v nichž jsou priority klientů na prvním místě.
„Základem je hluboké porozumění podnikání našich klientů, výzvám a příležitostem v současném prostředí," řekl zakladatel a generální ředitel, pan Przygoda. „Naším posláním je podporovat naše klienty důvěryhodným a nezkresleným strategickým poradenstvím."
Christian Reber bude působit jako strategický poradce. Pan Reber má více než 30 let zkušeností v oblasti finančních služeb a naposledy vedl globální a evropské obchodní pojišťovnictví a zajišťovací činnost společnosti Boston Consulting Group.
Kdo je Alejandro Przygoda
Alejandro Przygoda zastával několik vedoucích pozic v investičním bankovnictví, včetně pozice spoluředitele globálního investičního bankovnictví a globálního vedoucího skupiny finančních institucí (FIG) během svého působení ve společnosti Jefferies v letech 2021 až 2025. Předtím strávil 18 let ve společnosti Credit Suisse, kde posledních 10 let pracoval jako globální vedoucí skupiny FIG. Pan Przygoda zahájil svou kariéru v investičním bankovnictví v roce 1995 ve společnosti CS First Boston v New Yorku a zastával vedoucí pozice ve společnostech Greenhill a UBS. V letech 1990 až 1993 byl finančním ředitelem argentinské dceřiné společnosti General Re. Pan Przygoda získal titul MBA (magistr pro řízení ochodu) na Wharton School of Business, kde absolvoval jako Palmer Scholar (s vyznamenáním, mezi 5 % nejlepších absolventů na Whartonově škole). Absolvoval jako nejlepší student na Universidad de Buenos Aires s titulem bakalář v oboru účetnictví a získal titul CPA (certifikovaný účetní) v Argentině. Pan Przygoda pravidelně přednáší na Wharton School na téma obhajoba aktivismu a fúze a akvizice a je členem správní rady Collegiate School v New Yorku.
O společnosti Przygoda & Co.
