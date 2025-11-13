Alena Vitásková pokřtila knihu Kulak, kterou vydalo Nakladatelství Olympia

Na křest v Obecním domě, jehož se ujal sám jeho ředitel Vlastimil Ježek, dorazily desítky hostů. Mezi nimi Eliška Hašková-Coolidge, fotograf Jadran Šetlík, moderátorky Alex Mynářová a Jana Bobošíková, exředitel ČT Jiří Balvín nebo zpěvák JeyBy.
"Jsem ráda, že jsem opustila politiku a mohu psát knihy. A jsem ráda, že se vydání té aktuální ujalo Nakladatelství Olympia," zmínila během křtu Vitásková. "Mám paní Alenu moc rád. Kulak je hodně aktuální téma," těšila se na začtení do knihy bývalá sekretářka pěti amerických prezidentů Coolidge. Tragikomický životní příběh Bohuše Kulaka se odehrává v období od Rakousko-Uherska po novodobou historii po sametové revoluci v bývalém Československu, následně v ČR.
Kontakt: https://www.iolympia.cz/kulak-vsichni-jsme-vinni/