Aleš Valenta: Od olympijského zlata k vodíkové investiční příležitosti

Valenta v podcastu vysvětluje, proč považuje současný okamžik za klíčový: podle něj se spojuje rostoucí zájem o inovace ve zdravotnictví hlavně v oblasti zdravého stárnutí, tlak na prevenci a dlouhověkost i rychlý vývoj nových technologií. Do toho zároveň sílí demografický tlak, v příštích zhruba deseti letech má výrazně přibýt lidí ve vysokém věku a poroste počet těch, kteří budou potřebovat pomoc a dlouhodobou péči. S tím souvisí i narůstající význam tématu demence včetně Alzheimerovy choroby, která už dnes zvyšuje nároky na kapacity specializované péče. Molekulární vodík vnímá jako oblast, která může získávat stále širší uplatnění, a zároveň otevřít nový, dynamicky rostoucí trh s globálním přesahem. Nezůstává jen u osobního příběhu: popisuje vizi dalšího vývoje, kroky potřebné k rozšíření a důvody, proč v projektu vidí významný potenciál pro investory.
Rozhovor je příběhem šampiona, který přenesl disciplínu a výkonový mindset do byznysu, a dnes stojí u projektu s potenciálem stát se jedním z nejvýraznějších zdravotnických projektů nadcházejících let. Investorům tak nabízí příležitost, která může přinést víc než pouhé úroky, vedle zhodnocení také možnost podpořit řešení se skutečným společenským přínosem pro zdraví lidí.
Jak se mohou investoři zapojit
H2 Global Group cílí také na drobné investory, kteří se chtějí podílet na projektu zaměřeném na inovace ve zdravotnictví. Tato příležitost je časově i objemově omezená. Zájemci o bližší informace mohou napsat nebo zavolat:
David Konupčík, ředitel pro vztahy s investory
e-mail: david.konupcik@H2invest.cz
tel.: 724 269 373
O autorovi
David Maršálek je zakladatel a majitel skupiny H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií založených na využívání molekulárního vodíku a na propojování kapitálu s inovacemi v oblasti MedTech, HealthTech, Longevity a dlouhodobé péče.
Pod jeho vedením skupina získala unikátní patentová řešení z Japonska, navázala spolupráci se špičkovým japonským výzkumným týmem, vybudovala technologickou a vědeckou základnu s globálním přesahem a zvýšila hodnotu firmy na komunikovanou pre-money valuaci 1,6 mld. Kč. V lednu 2026 H2 Global Group zahájila klinickou studii schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění, s jasně definovanou strategií budování „medicíny budoucnosti“ prostřednictvím klinicky a regulatorně ukotvené, škálovatelné platformy.
Video: https://youtu.be/MHUxrZ38TzE?is=NfTB2uD1SOBPuMjg
