Alex Spiro jménem Tecnoglass žaluje pro pomluvu short-sellera

Žaloba uvádí, že firma Culper Research profitovala z krátkých pozic šířením vymyšlených obvinění, která vycházela z údajně „zpravodajských" dokumentů, jež mexická vláda veřejně označila za podvržené.
Žaloba dále uvádí, že nejde o první případ, kdy Lamarco a společnost Culper Research čelí obdobnému řízení pro pomluvu. Zpráva okamžitě zasáhla cenu akcií společnosti Tecnoglass i její pověst. Žalující požadují náhradu škody, úhradu nákladů na právní zastoupení a soudní příkaz ukládající odstranění a odvolání pomlouvačných tvrzení.
Případ nese označení Tecnoglass Inc. v. Lamarco, sp. zn. 25-cv-7450, Federální okresní soud pro jižní obvod New Yorku.
