Alex Spiro jménem Tecnoglass žaluje pro pomluvu short-sellera

Autor:
  7:09
New York 12. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Alex Spiro oznámil, že včera podal u Federálního soudu pro jižní obvod New Yorku žalobu pro pomluvu jménem společnosti Tecnoglass Inc. (NYSE: TGLS) a jejích spoluzakladatelů a výkonných ředitelů Josého a Christiana Daesových. Žalovanými jsou short-seller Christian Lamarc a jeho společnost Shadyside Partners, LLC (podnikající pod názvem Culper Research), kteří podle žaloby úmyslně zveřejnili nepravdivá obvinění spojující Tecnoglass a jeho vedení s kartelem Sinaloa.

Žaloba uvádí, že firma Culper Research profitovala z krátkých pozic šířením vymyšlených obvinění, která vycházela z údajně „zpravodajských" dokumentů, jež mexická vláda veřejně označila za podvržené.

Žaloba dále uvádí, že nejde o první případ, kdy Lamarco a společnost Culper Research čelí obdobnému řízení pro pomluvu. Zpráva okamžitě zasáhla cenu akcií společnosti Tecnoglass i její pověst. Žalující požadují náhradu škody, úhradu nákladů na právní zastoupení a soudní příkaz ukládající odstranění a odvolání pomlouvačných tvrzení.

Případ nese označení Tecnoglass Inc. v. Lamarco, sp. zn. 25-cv-7450, Federální okresní soud pro jižní obvod New Yorku.

O advokátní kanceláři Quinn Emanuel

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP je advokátní kancelář s více než 1000 právníky zabývající se obchodními spory – největší na světě, která se věnuje výhradně obchodním sporům a arbitrážím a má 34 poboček po celém světě. V průzkumech mezi významnými společnostmi po celém světě byla třikrát označena za „nejobávanější" právní firmu na světě. Právníci kanceláře řešili více než 2500 případů a 86 % z nich vyhráli. Při zastupování obžalovaných dosahuje Quinn Emanuel díky svým zkušenostem se soudními procesy lepších dohod nebo rozsudků ve prospěch obžalovaného. Při zastupování žalobců získali právníci Quinn Emanuel na rozsudcích a vyrovnáních téměř 80 miliard dolarů. Společnost Quinn Emanuel rovněž dosáhla sedmi verdiktů poroty v hodnotě přes sto milionů dolarů, čtyř verdiktů poroty v hodnotě přes miliardu dolarů, 51 vyrovnání v hodnotě přes sto milionů dolarů a 20 vyrovnání v hodnotě přes miliardu dolarů.

Společnost Quinn Emanuel byla třikrát označena za „nejobávanější" advokátní kancelář č. 1 společností The BTI Consulting Group v jejím každoročním průvodci „Nejobávanější advokátní kanceláře v oblasti soudních sporů", v němž podnikoví právníci jmenovali 46 firem, kterým se „chtějí vyhnout", pokud jde o soudní spory. Časopis The American Lawyer označil Quinn Emanuel za nejlepší firmu v USA u soudních sporů v oblasti duševního vlastnictví a za jednu ze šesti nejlepších firem v oblasti obchodních sporů v zemi. Britské právnické periodikum The Lawyer nás jmenovalo „Mezinárodní firmou roku". Naposledy nás časopis Law360 vybral jako „Právnickou praxi roku" v oblasti bankovnictví, hromadných žalob, mezinárodní arbitráže a soudních procesů. Managing IP nás dvakrát ocenil jako „Nejlepší praxi v oblasti sporů Komise pro mezinárodní obchod" a udělil nám cenu „Patentové spory na Západě". Legal Business nás třikrát jmenoval „Americkou právnickou firmou roku" a naše německé kanceláře byly dvakrát vyhlášeny nejprestižnější německou právnickou publikací JUVE „Firmou roku v oblasti sporů o duševní vlastnictví" a „Firmou roku v oblasti patentových sporů". Global Investigations Review, přední právnické periodikum zabývající se globálními vyšetřováními porušení služebních povinnosti, nás jmenovalo „Nejvýznamnější advokátní kanceláří roku v oblasti vyšetřování". Global Arbitration Review nás označil za třetí nejlepší rozhodčí praxi na světě. Global Competition Review zařadil naši praxi v oblasti antimonopolního práva a hospodářské soutěže mezi „25 globálních elit" a zařadil nás do svého seznamu 10 nejlepších advokátních kanceláří na světě v oblasti soudních sporů v oblasti hospodářské soutěže.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2742069/Quinn_Emanuel_Urquhart_Sullivan_LLP_Logo.jpg 

Kontakt pro média: Quinn Emanuel Marketing, publicrelations@quinnemanuel.com

 

