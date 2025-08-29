Aliance pro rodinu: Česká školní inspekce podrývá důvěru v nezávislost

Již v červnu 2025 jsme se dozvěděli bez dalších podrobností, že takové školení v ČŠI proběhlo, proto jsme se na ně obrátili oficiálním dotazem. Ačkoliv otázky byly konkrétní a věcné, oficiální odpověď byla vágní, neúplná a hlavně si některé odpovědi vzájemně odporovaly.
Proto jsme se odvolali k ministerstvu školství dle správního řádu pro doplnění a ujasnění odpovědí. Do dnešního dne naše žádost nebyla vyřízena, lhůta byla dalekosáhle překročena. Stále tedy nevíme, kdo o takovém školení rozhodl. A především jakým následkům školní inspektor čelí při odmítnutí účasti na povinných školeních.
„Česká školní inspekce se ale jasně přiznala ke spolupráci s Prague Pridem, školeními prošlo již 126 inspektorů a tři z těchto školení jsou v povinných blocích, jedno je prý dobrovolné. ČŠI nám poskytla pouze jednu prezentaci, což nepůsobí odpovídajícím dojmem, pokud je celková časová dotace v rozsahu osmi hodin školení. Obsahem této jedné prezentace je školení LGBTQ+ identit a náznaky podpory afirmativního přístupu (potvrzující přístup) k transgenderu ze strany školy, tedy přístupu, který je v mnoha západních zemích nyní již revidován jako nevědecký a zároveň škodící dětem,“ říká Jana Jochová.
Protože se blíží začátek školního roku, považujeme za důležité, aby toto všechno rodiče školou povinných dětí věděli. Ministerstvo školství vede ministr Bek (STAN), z hnutí, které má radikální podporu LGBTQ+ přímo ve svém programu. Navzdory tomu zůstává nezávislost státních orgánů součástí naší ústavy, a proto trváme na vysvětlení. Věříme, že se k této žádosti připojí i mnoho rodičů dětí školou povinných, protože o naše děti jde nejvíce.
"Obrátili jsme se již i na Úřad na ochranu osobních údajů. „Z důvodu ochrany dětí a rodičovských práv nevzdáváme boj proti ideologizaci českého školství. Privatizaci školství ze strany progresivistických neziskovek je třeba zastavit,” říká k celé kauze Jana Jochová z Aliance pro rodinu.
Přesné znění komunikace s ČŠI najdete na: https://alipro.cz/tz-ceska-skolni-inspekce-podryva-duveru-v-nezavislost/
Zdroj: Aliance pro rodinu
