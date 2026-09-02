Alika po obměně generací investuje přes 10 milionů Kč do výroby a digitalizace

Společnost v roce 2025 dosáhla obratu 538,6 milionu korun. Přestože hospodářský výsledek významně ovlivnily kurzové rozdíly, pokračovala v modernizaci výroby a investovala přibližně 11 milionů korun do technologií a rozvoje firmy. Na tuto strategii naváže i v letech 2026–2027, kdy plánuje další investice v objemu přes 10 milionů korun.
Nejvýznamnějším projektem je přechod společnosti na SAP S/4HANA. „Bez tohoto upgradu bychom během několika let narazili na technologické limity a nemohli rozvíjet další aplikace a procesy,“ vysvětluje Petra Vránová.
Zdroj: ALIKA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.