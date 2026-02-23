Alkohol.cz pokořil hranici 200 milionů korun. Trh mění „střízlivění“

Praha 23. února 2026 (PROTEXT) - E-shop Alkohol.cz uzavírá rok 2025 s rekordním obratem přesahujícím 200 milionů korun. Meziroční růst o 12 % potvrzuje, že Češi i přes ekonomické tlaky nešetří na kvalitě, ale mění své zvyklosti. Investuje se do domácích barů a obrovský boom low-alcohol variant a ready to drink (RTD) produktů ukazuje, že Češi pijí zodpovědněji než dříve.

Rok 2025 byl pro online prodej alkoholu zlomový. Kombinace zvýšené spotřební daně a inflačních vlivů nezpůsobila propad poptávky, ale její přesun. Zákazníci stále častěji preferují konzumaci v soukromí, kde si za cenu několika drinků v podniku mohou dopřát celou lahev prémiového destilátu. Důkazem je i Alkohol.cz, online prodejce alkoholických nápojů, kterému vzrostly tržby a vyšplhaly se na 225 milionů Kč.

„Rok 2025 jsme zasvětili tomu, abychom z hlavní nevýhody online prodeje - nemožnosti ochutnat – udělali naši nejsilnější zbraň. V kamenném obchodě zákazník často stojí před ‚němým regálem‘ a rozhoduje se jen podle ceny nebo hezké etikety. My jsme proti tomu postavili ekosystém edukace, který spojuje AI s lidskou expertizou našich ambasadorů. Díky detailním videím, kurátorovanému výběru a chytrému doporučování má dnes nakupující o lahvi paradoxně mnohem více informací, než kdyby ji držel v ruce v supermarketu. Vybudovali jsme důvěru, že online nákup není sázka do loterie, ale informovaná volba garantovaná odborníky a nadále se snažíme tyto bariéry bořit,“ popisuje hlavní motor růstu Radovan Blažek, spolumajitel Alkohol.cz.

 

Online vs. Offline: Kde se láme chleba

Zatímco v supermarketech dominují mainstreamové značky, často ve slevových akcích, e-shop se v roce 2025 stal útočištěm pro ty, kdo hledají vyšší kvalitu, neobvyklejší značky nebo dokonce investiční lahve.

 

Fenomén Mindful Drinking a RTD

Skokanem roku jsou nealko alternativy a lehké drinky, což potvrzuje trend mindful drinking. Absolutním rekordmanem v dynamice růstu se stala kategorie nealkoholických alternativ destilátů, která meziročně vystřelila o masivních 176 %. Tento boom odráží globální trend tzv. „mindful drinking“ (uvědomělé konzumace), který má v Česku dvě hlavní „tváře”.

První je přechod k lehčímu pití. Zejména u mladší generace (Gen Z a Mileniálové) vidíme odklon od tvrdého alkoholu směrem k nízkoalkoholickým variantám a kategorii Ready-to-Drink (RTD). Tyto hotové nápoje v plechovkách nabízejí pohodlí, nižší obsah alkoholu a kontrolovanou míru konzumace, která vyhovuje jejich aktivnímu životnímu stylu.

Druhou rovinou je ryzí nealko. Data z trhu ukazují, že drtivá většina kupujících v této kategorii nejsou abstinenti, ale lidé, kteří alkohol běžně pijí a pouze jej omezují. Tento trend zasahuje široké spektrum zákazníků včetně starších generací, kteří sahají po prémiových nealko variantách ginů či aperitivech ze zdravotních důvodů nebo kvůli těhotenství či řízení, aniž by se chtěli vzdát rituálu a chuti kvalitního drinku. „Tady vidíme velkou příležitost a plánujeme rozšiřovat sortiment RTD i segmentu piva a ciderů, který vyrostl také raketově i navzdory docela omezenému sortimentu,” nastiňuje Radovan Blažek, jak stávající trendy ovlivňují plány Alkohol.cz.

kategoriemeziroční změna prodejů
lihoviny- 2 %
rumy- 14 %
whisky+ 1 %
likéry+ 18%
giny+ 9 %
koňaky- 11 %
tequily+ 21 %
Party sety+ 87 %
aperitivy+ 56 %
nealkoholické alternativy+ 156 %
míchané drinky+ 56 %
další kategorie mimo kategorii lihoviny 
šumivá vína/sekty/champagne+ 26 %
pivo a cider+ 176 %

pozn. - v tabulce jsou uvedeny pouze kategorie, kde došlo k meziroční změně podílu na obratu. Kategorie jsou řazené podle podílu na obratu v roce 2025.

 

Co ovlivní trh v roce 2026?

V příštím roce očekává Alkohol.cz další rozevírání nůžek mezi levným alkoholem v retailu a zážitkovým pitím online. Firma se plánuje zaměřit na edukaci zákazníků v oblasti investičního alkoholu a dále rozšiřovat portfolio nízkoalkoholických a ready-to-drink alternativ, které přestávají být jen okrajovou kuriozitou a stávají se plnohodnotným segmentem.

 

O Alkohol.cz

Alkohol.cz je největší český e-shop s lihovinami, který na trhu působí již od roku 2016. Nabízí široké portfolio od běžně dostupných značek až po exkluzivní investiční lahve a limitované edice. Společnost dlouhodobě klade důraz na zodpovědnou konzumaci a edukaci trhu.

 

Zdroj: Alkohol.cz

 

ISOTRA sjednotila konfiguraci a zrychlila B2B procesy

23. února 2026  13:35

