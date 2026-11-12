ALLATRA na Varšavské konferenci OBSE o lidské dimenzi 2026

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Praha 12. listopadu 2026 (PROTEXT) - Na Varšavské konferenci OBSE o lidské dimenzi 2026 představili experti ALLATRA GRC zdokumentovanou případovou studii ukazující, jak stigmatizující narativy pocházející z ruské antikultovní sítě překračují hranice, ztrácejí stopy svého původu a opakováním získávají zdání nezávislých evropských hodnocení schopných ovlivňovat instituce. Klíčové závěry případové studie následně přednesl v rámci oficiálního jednání Vladimir Ivanov, advokát a právní výzkumník centra, během svého vystoupení na 3. plenárním zasedání „Základní svobody I“.

Zástupci ALLATRA a ALLATRA GRC se zúčastnili Varšavské konference OBSE o lidské dimenzi 2026, největší evropské výroční konference o lidských právech, která se konala od 5. do 15. října 2026 v Polsku a kterou pořádalo švýcarské předsednictví OBSE s podporou Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). Dne 7. října uspořádala ALLATRA doprovodnou akci s názvem „Od ruských dezinformací k praní narativů v Evropě a mezera v národní bezpečnosti“ (From Russian Disinformation to Narrative Laundering in Europe and the National Security Gap), na níž představila dezinformační kampaň zaměřenou proti ALLATRA jako případovou studii zahraniční manipulace s informacemi a vměšování (FIMI) a jejího dopadu na občanský prostor.

Evropské bezpečnostní instituce stále více vnímají zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování (FIMI) a strategické zneužívání narativů založených na identitě jako nástroje, které mohou tvořit součást hybridních hrozeb. Tato doprovodná akce se zaměřila na zranitelnost, kterou je i nadále obtížné odhalit a řešit: Co se stane, když narativ pocházející ze zahraniční kampaně zaměřené na manipulaci s informačním prostředím ztratí viditelné znaky svého původu a domácí aktéři jej začnou dále šířit jako zdánlivě nezávislou analýzu?

Stigmatizace ALLATRA, mezinárodní občanské organizace působící v oblasti klimatu, environmentálních otázek a lidských práv, tento proces názorně dokládá. Řečníci zmapovali, jak byl stigmatizující narativ namířený proti ní původně vytvořen v rámci nadnárodní antikultovní sítě soustředěné kolem Ruské asociace center pro studium náboženství a sekt (RACIRS), a jak následně překročil hranice a přizpůsobil se novým národním kontextům. Tím, že jej opakovali a citovali média i další aktéři, z nichž někteří si jeho původu nemuseli být vědomi, narativ postupně ztratil stopy své ruské provenience a získal zdání nezávislé legitimity.

Vystupující sledovali vývoj těchto stigmatizujících narativů namířených proti ALLATRA zhruba od roku 2015 a analyzovali, jak se nálepky „sekta“ a „kult“ postupně vyvinuly v obvinění z bezpečnostní hrozby, jak byla táž organizace následně na Ukrajině vykreslována v protichůdných geopolitických souvislostech a jak se tato tvrzení šířila evropskými médii. Zkoumali také, jak může opakované šíření ovlivnit výsledky vyhledávačů a odpovědi generované systémy umělé inteligence.

Diskuse se rovněž věnovala tomu, co se stane, když stigmatizující narativy narazí na fakta, která je vyvracejí. Řečníci odkázali na soudní rozhodnutí, policejní rozhodnutí a zjištění institucí, která tato nařčení nepotvrdila, a poukázali na to, že narativ přesto koloval dál. Na příkladu jediné fotografie ilustrovali, jak mohou být k obrazovému materiálu přiřazeny popisy nepodložené oficiálními stanovisky a opakovány tak dlouho, dokud nezačnou být vnímány jako důkaz.

V závěru se řečníci zaměřili na to, co označili za mezeru v národní bezpečnosti: riziko, že zahraniční vliv může ovlivňovat to, koho státy považují za nebezpečného. Na tomto základě předložili OBSE otázku, jak mohou účastnické státy a instituce OBSE takovéto přeshraniční transfery narativů včas identifikovat, dříve než povedou k omezování občanského prostoru a svobody sdružování.

„Nálepka se mění podle publika a jeho vnímání vnějšího protivníka, zatímco její funkce zůstává pozoruhodně stálá: vykreslit organizaci jako cizí, neloajální a potenciálně nebezpečnou,“ uvedl Vladimir Ivanov (Bulharsko), advokát a právní výzkumník z ALLATRA Global Research Center, který akci moderoval.

Mariia Anapreichyk (Švýcarsko), právní výzkumnice v oblasti mezinárodního a evropského práva z ALLATRA Global Research Center, upozornila, že „jakmile je jednou stigmatizující rámec vytvořen a distribuován mezi vzájemně se posilující aktéry, důkazy uvádějící věci na pravou míru mohou být ignorovány, marginalizovány nebo interpretovány jako selhání institucí“.

Jevgenija Malecka (Lotyšsko), právnička, bývalá příslušnice bezpečnostních složek a právní výzkumnice v ALLATRA Global Research Center, která se připojila online, uzavřela svou analýzu fotografie slovy: „Opakování nepromění nepodložené obvinění v důkaz.“

Maryna Ovtsynova (USA), prezidentka ALLATRA s odbornou kvalifikací v oblastech národní bezpečnosti, boje proti terorismu a vlivových operací, která se rovněž zúčastnila online, varovala, že terčem zahraničního vlivu se může stát samotný proces vyhodnocování hrozeb: „Hlavní mezera v národní bezpečnosti spočívá v tom, že původ expertních posouzení hrozeb je prověřován daleko méně systematicky než původ konvenčních informačních kampaní.“

Řečníci vyzvali OBSE, aby se touto problematikou zabývala a přispěla k vytvoření specializovaného mechanismu. Navrhli přitom model včasného varování a vyvozování odpovědnosti: odhalení narativu, dohledání zdroje, zdokumentování vzorce, posouzení dopadu na lidská práva, určení odpovědné instituce, institucionální reakce a následné kroky. Zdůraznili, že organizace občanské společnosti potřebují jasně vymezený institucionální kanál, jehož prostřednictvím by mohly předkládat zdokumentované vzorce přeshraničního přenosu narativů.

„Pokud se původ narativu o hrozbě začne vyšetřovat až poté, co přispěl k raziím, zákazům, vyloučení či jiným restrikcím, přichází ochranná reakce příliš pozdě,“ uzavřel Vladimir Ivanov.

Vladimir Ivanov představil klíčové závěry doprovodné akce na také 3. plenárním zasedání „Základní svobody I“, jež bylo součástí oficiálního programu konference, a předložil tak tento případ i jeho důsledky pro občanský prostor a svobodu sdružování zástupcům účastnických států OBSE, jejím institucím a reprezentantům občanské společnosti.

O ALLATRA  
ALLATRA je mezinárodní organizace s výzkumným centrem ve Spojených státech (ALLATRA Global Research Center), která se zabývá komplexní analýzou klimatických a environmentálních změn, výzkumem dopadů mikro- a nanoplastů a podporou mezikulturní spolupráce a ochrany základních lidských práv a svobod.

Jako uznání za svůj závazek k ochraně životního prostředí a zachování stvoření obdržela ALLATRA v roce 2024 apoštolské požehnání od Jeho Svatosti papeže Františka. V roce 2025 udělil Jeho Svatost papež Lev XIV. apoštolské požehnání také prezidentce ALLATRA a všem jejím dobrovolníkům.

Zdroj: ALLATRA Česká republika

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60043.

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