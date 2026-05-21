Konference propojila zástupce 57 členských států OBSE, mezinárodních organizací, občanské společnosti, médií a dalších zainteresovaných stran, s cílem diskutovat o průniku digitálních technologií, lidských práv a prostoru pro občanskou společnost. ALLATRA se akce zúčastnila jako organizátor specializovaného doprovodného programu a jako aktivní účastník panelových diskusí v rámci hlavního programu.
Doprovodný panel: Od nálepek k důsledkům
Zástupci ALLATRA uspořádali doprovodný program v rámci OBSE s názvem „Od nálepek k důsledkům: Jak dezinformace a stigmatizace vedou k nadnárodní represi“. Panelisté diskutovali, jak může koordinované nálepkování a šíření určitých narativů v digitálním prostředí vést ke konkrétnímu porušování základních práv, včetně svobody sdružování, svobody náboženského vyznání a přesvědčení a svobody projevu.
V rámci doprovodné akce vystoupili odborníci z Globálního výzkumného centra ALLATRA: Mariia Anapreichyk, právnička se specializací na mezinárodní a evropské právo působící ve Švýcarsku, Vladimir Ivanov, právník a odborník na lidská práva z Bulharska, a Taliy Shkurupiy, expert na analýzu otevřených zdrojů (OSINT) vzdáleně připojený ze Spojených států.
Problematika byla představena ve třech rovinách: z hlediska právní perspektivy, z analytického úhlu pohledu a dále optikou případových studií. Z právního hlediska bylo zejména diskutováno, jak opakované stigmatizující označování termíny jako „sekta“, „extremista“ nebo „kult“ může představovat kumulativní zásah do lidských práv chráněných Evropskou úmluvou o lidských právech, a to i bez existence formálního soudního řízení.
Analytik otevřených zdrojů (OSINT) Taliy Shkurupiy na konkrétních příkladech demonstroval, jak takové vzorce zanechávají pozorovatelné digitální stopy: synchronizovaný jazyk napříč platformami, pseudoexpertní rámování a postupný přesun narativů z okrajového do mainstreamového diskurzu. „Z pohledu OSINT je to důležité, protože tyto vzorce nejsou skryté. Zanechávají stopy. A tyto stopy lze identifikovat, analyzovat a pochopit,“ uvedl Taliy Shkurupiy, expert z Globálního výzkumného centra ALLATRA.
Příspěvky v hlavním programu: Digitální odolnost
Zástupci ALLATRA se zapojili také do panelových diskusí v rámci hlavního programu konference, které se věnovaly Digitálním hrozbám pro občanský prostor a Posilování digitální odolnosti za účelem jeho ochrany.
Veronika Amaya Lael Sabol, expertka GVC ALLATRA, upozornila na to, jak může opakovaná stigmatizace a účelové rámování narativů formovat vnímání veřejnosti i institucí ještě předtím, než dojde k formálnímu omezování občanského prostoru. Zdůraznila, že tyto vzorce mohou vést k rozhodnutím, která se opírají o uměle zveličené narativy namísto nezávisle ověřených důkazů. „Pokud se zaměříme pouze na moment, kdy se represe nebo sledování stanou viditelnými, riskujeme, že přehlédneme informační procesy, které pro ně připravily půdu,“ uvedla Veronika Amaya Lael Sabol, představitelka Globálního výzkumného centra ALLATRA.
Mariia Anapreichyk zdůraznila potřebu včasného rozpoznání koordinovaných dezinformačních vzorců, a to ještě předtím, než začnou formovat veřejné mínění nebo reakce institucí. Poukázala na praktické nástroje, mezi které patří křížový monitoring platforem, detekce organizovaného zveličování obsahu a školení zaměřená na rozlišování individuálních názorů od řízené manipulace. „Ne všechny digitální hrozby začínají viditelnými útoky. Mnohé vznikají mnohem dříve – skrze opakování, účelové rámování a postupnou normalizaci narativů, které v průběhu času formují veřejné mínění,“ uvedla Mariia Anapreichyk, expertka Globálního výzkumného centra ALLATRA.
Zástupci ALLATRA ve svých příspěvcích a diskusích během doplňkového zasedání OBSE věnovaného lidské dimenzi zdůraznili, že to, co je dnes často odbýváno jako „pouhé narativy“, se zítra může stát ospravedlněním pro vyloučení, represe či dokonce násilí, a že včasné rozpoznání těchto jevů je proto zásadní. Skutečnou zkouškou demokratické společnosti je to, jak reaguje na ty, kteří jsou veřejně stigmatizováni.
Ochrana občanského prostoru proto vyžaduje věnovat pozornost nejen viditelným formám represe, ale také narativům, které mohou takovou represi učinit přijatelnou.
O ALLATRA
ALLATRA je mezinárodní dobrovolnická občanská platforma s výzkumným centrem ve Spojených státech (Globální výzkumné centrum ALLATRA), které se věnuje komplexní analýze klimatických vzorců a změn životního prostředí ovlivňujících globální stabilitu. Centrum se zabývá také výzkumem ekologických dopadů mikro- a nanoplastů, rozvojem mezikulturní spolupráce a ochranou základních svobod a lidských práv.
