Allegro navazuje spolupráci s Duvo.ai na automatizaci procesů pomocí AI

Duvo.ai propojí stávající systémy Allegra, včetně ERP systémů, dodavatelských portálů, e-mailů a tabulek, a umožní týmům automatizovat procesy, jako je plánování sortimentu, řízení dostupnosti zboží nebo komunikace a procesy spojené s dodavateli.
Na rozdíl od obecných AI nástrojů zaměřených především na tvorbu textu je Duvo navrženo pro automatizaci provozních procesů. Umožní týmům Allegra provádět úkoly napříč různými systémy bez nutnosti složitých integrací nebo zapojení externích konzultantů.
"Duvo jsme si vybrali díky rychlosti nasazení, flexibilitě a možnosti, aby si naši interní specialisté mohli automatizaci procesů nastavovat sami. Platforma zároveň splňuje naše přísné požadavky v oblasti IT bezpečnosti a ochrany dat, včetně pravidla, že firemní data nejsou využívána k trénování veřejných AI modelů," říká Bill Russell, Merchandise Planning Director v Allegru.
"Budoucnost AI v retailu se bude měřit podle konkrétních provozních výsledků: obnovené dostupnosti zboží, vyřešených nesrovnalostí a správně zapsaných výsledků zpět do klíčových systémů. Allegro sdílí naše přesvědčení, že AI by měla tuto práci zvládat napříč systémy, které týmy už dnes používají. Společně chceme, aby se automatizace zaměřená na konkrétní výsledky stala běžnou součástí každodenního fungování retailu," říká Tomáš Čupr, spoluzakladatel a CEO společnosti Duvo.ai.
Spolupráce s Duvo.ai je dalším krokem v zavádění umělé inteligence do každodenních provozních aktivit Allegra. Cílem je zjednodušit vybrané procesy, omezit manuální práci a dát týmům více prostoru pro činnosti, které vyžadují odborné rozhodování a strategické uvažování.
Zdroj: Allegro