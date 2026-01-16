Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026

Symbol i opora v jednom
Prsten vznikl jako spojení silného symbolu a funkčního předmětu. Připomíná to nejcennější, co účast na olympijských hrách představuje – nominaci, cestu, osobní příběh – a zároveň nabízí sportovcům praktickou oporu v psychicky náročných chvílích.
Zadáním bylo vytvořit tzv. fidget ring – stimulační prvek s uklidňujícím efektem, který pomáhá pracovat s nervozitou, stresem i soustředěním těsně před výkonem. Prsten je proto navržen tak, aby s ním bylo možné pohybovat, otáčet jej a vnímat hmatem, jako drobný rituál i osobní talisman.
„Olympiáda je jedním z milníků sportovní kariéry a zároveň velkou mentální zkouškou. Chtěli jsme sportovcům dát něco, co jim v těch nejvypjatějších chvílích pomůže se zklidnit, soustředit a připomenout si, jak dlouhou cestu už mají za sebou,“ uvádí Dominika Němcová, manažerka CSR a Sponzoringu ve společnosti Sazka (už brzy Allwyn).
Jeden prsten, dvě podoby
Unikátní je i variabilita prstenu. Sportovci jej mohou nosit buď klasicky jako prsten, nebo jako přívěsek na krku. Součástí balení je proto sada různě barevných šňůrek, aby si každý mohl zvolit variantu, která mu bude nejbližší, funkčně i osobně.
Autorem návrhu je šperkař Olda Sládek, který k projektu přistoupil s respektem k významu olympijské nominace. Ten k tomu zmiňuje: „Nechtěl jsem vytvářet jen hezký objekt. Šlo mi o předmět, který bude mít vyšší smysl a emoci. Něco, co sportovec vezme do ruky a okamžitě ucítí, že patří jen jemu a k tomuto momentu.“
Zkušenost sportovců, kteří míří do Itálie
Prsten dostanou i sportovci z programu Sazka Champs, kteří se představí na zimních olympijských hrách v Itálii, Laura Záveská a Jakub Hroneš, oba freestyle snowboardisté.
„Olympiáda je vyvrcholením několika let příprav, ale těsně před startem rozhoduje hlavně hlava. Nervozita k tomu patří a je důležité se dokázat na chvíli zastavit, odreagovat a trochu si tam zase přinést tu srandu. K tomu právě prsten skvěle pomůže,“ doplňuje Jakub Hroneš, freestyle snowboardista a člen Sazka Champs.
Pouze pro ty, kdo se dostali na start
Prsten nebyl vytvořen pro veřejnost ani ke komerčním účelům. Je určen výhradně nominovaným českým olympionikům a paralympionikům jako gesto respektu, podpory a důvěry na jejich cestě na ZOH 2026.
Sazka (už brzy Allwyn) tímto symbolickým darem navazuje na svou dlouhodobou filozofii: být sportovcům nablízku nejen ve chvílích vítězství, ale i v okamžicích, které nejsou vidět – v tichu šatny, těsně před startem, v hlavě každého z nich.
Zdroj: Sazka
O společnosti Sazka:
Sazka oznámila, že se ke konci ledna 2026 přejmenuje na Allwyn a přijme tak jméno své mateřské společnosti, která vyrostla ze Sazky a do roku 2021 se jmenovala Sazka Group.
Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 8000 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.
Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem také britské Národní loterie. Skupina Allwyn je aktivní také na americkém kontinentu. Po akvizici a rebrandingu firmy Camelot Illinois provozuje pod názvem Allwyn North America loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící ve více než 40 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwyn.com.