Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026

Autor:
  10:38
Praha 16. ledna 2026 (PROTEXT) - Olympijské hry nejsou jen o výkonech a medailích, ale také o tlaku a psychické odolnosti. Sazka, jako partner českých olympioniků a paralympioniků, věnovala pod značkou Allwyn všem nominovaným sportovcům unikátní prsten – osobní symbol účasti na hrách i drobnou oporu v klíčových momentech před závodním startem.

Symbol i opora v jednom

Prsten vznikl jako spojení silného symbolu a funkčního předmětu. Připomíná to nejcennější, co účast na olympijských hrách představuje – nominaci, cestu, osobní příběh – a zároveň nabízí sportovcům praktickou oporu v psychicky náročných chvílích.

Zadáním bylo vytvořit tzv. fidget ring – stimulační prvek s uklidňujícím efektem, který pomáhá pracovat s nervozitou, stresem i soustředěním těsně před výkonem. Prsten je proto navržen tak, aby s ním bylo možné pohybovat, otáčet jej a vnímat hmatem, jako drobný rituál i osobní talisman.

„Olympiáda je jedním z milníků sportovní kariéry a zároveň velkou mentální zkouškou. Chtěli jsme sportovcům dát něco, co jim v těch nejvypjatějších chvílích pomůže se zklidnit, soustředit a připomenout si, jak dlouhou cestu už mají za sebou,“ uvádí Dominika Němcová, manažerka CSR a Sponzoringu ve společnosti Sazka (už brzy Allwyn).

Jeden prsten, dvě podoby

Unikátní je i variabilita prstenu. Sportovci jej mohou nosit buď klasicky jako prsten, nebo jako přívěsek na krku. Součástí balení je proto sada různě barevných šňůrek, aby si každý mohl zvolit variantu, která mu bude nejbližší, funkčně i osobně.

Autorem návrhu je šperkař Olda Sládek, který k projektu přistoupil s respektem k významu olympijské nominace. Ten k tomu zmiňuje: „Nechtěl jsem vytvářet jen hezký objekt. Šlo mi o předmět, který bude mít vyšší smysl a emoci. Něco, co sportovec vezme do ruky a okamžitě ucítí, že patří jen jemu a k tomuto momentu.“

Zkušenost sportovců, kteří míří do Itálie

Prsten dostanou i sportovci z programu Sazka Champs, kteří se představí na zimních olympijských hrách v Itálii, Laura Záveská a Jakub Hroneš, oba freestyle snowboardisté.

„Olympiáda je vyvrcholením několika let příprav, ale těsně před startem rozhoduje hlavně hlava. Nervozita k tomu patří a je důležité se dokázat na chvíli zastavit, odreagovat a trochu si tam zase přinést tu srandu. K tomu právě prsten skvěle pomůže,“ doplňuje Jakub Hroneš, freestyle snowboardista a člen Sazka Champs.

Pouze pro ty, kdo se dostali na start

Prsten nebyl vytvořen pro veřejnost ani ke komerčním účelům. Je určen výhradně nominovaným českým olympionikům a paralympionikům jako gesto respektu, podpory a důvěry na jejich cestě na ZOH 2026.

Sazka (už brzy Allwyn) tímto symbolickým darem navazuje na svou dlouhodobou filozofii: být sportovcům nablízku nejen ve chvílích vítězství, ale i v okamžicích, které nejsou vidět – v tichu šatny, těsně před startem, v hlavě každého z nich.

Zdroj: Sazka

O společnosti Sazka:

Sazka oznámila, že se ke konci ledna 2026 přejmenuje na Allwyn a přijme tak jméno své mateřské společnosti, která vyrostla ze Sazky a do roku 2021 se jmenovala Sazka Group.

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 8000 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem také britské Národní loterie. Skupina Allwyn je aktivní také na americkém kontinentu. Po akvizici a rebrandingu firmy Camelot Illinois provozuje pod názvem Allwyn North America loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící ve více než 40 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwyn.com.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit

Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna.

Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.

16. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

ÚS potvrdil členovi výboru podmínku za smrt chodkyně, spadl na ni led ze střechy

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost muže potrestaného za smrt chodkyně, na kterou před pěti lety v Karlových Varech spadl ze střechy bytového domu sníh s kusy...

16. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Moravskoslezským záchranářům loni přibylo výjezdů, ošetřili asi 127.000 pacientů

ilustrační snímek

Moravskoslezským záchranářům loni přibylo výjezdů. Ošetřili zhruba 127.000 pacientů, což bylo přibližně o 5000 více než v roce předchozím. Sanitky za den...

16. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?

Obleky Sylvestera Stalloneho v seriálu Tulsa King jsou klíčovým prvkem jeho...

Kdo by ještě před pár lety řekl, že se král akčňáků Sylvester Stallone na stará kolena tak úspěšně usalaší v seriálových vodách. Jsou to již víc než tři roky, co spojil síly s hitmakerem Taylorem...

16. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  13:49

V Praze 8 řeší dopravní přestupky robot Emil. Umělá inteligence už poslala přes 120 tisíc výzev

V Praze 8 už více než rok řeší dopravní přestupky robot. Snímek je vytvořený AI.

V Praze 8 už více než rok vyřizuje špatné parkování, překročení rychlosti či jízdu na červenou softwarový robot Emil. Městská část tak patří mezi nejvíce digitalizované úřady v Praze. Důkazem je i...

16. ledna 2026  13:49

Celníci zadrželi na Karlovarsku nelegální zboží, škoda na dani je tři miliony

ilustrační snímek

Celníci na Karlovarsku zadrželi při rozsáhlé operaci nelegální cigarety a padělky textilu, jejichž prodejem by stát přišel o zhruba tři miliony korun na...

16. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Ostrovu se daří lákat lékaře na dotace, ročně rozdělí přes dva miliony korun

ilustrační snímek

Městu Ostrov se daří lákat do města lékaře pomocí dotací na zřízení nebo vybavení ordinací. Ročně takto přerozdělí přes dva miliony korun. Díky tomu se ve...

16. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Ve sprintu žen se nepředstaví Davidová

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Ve sprintech žen se nepředstaví Davidová.

16. ledna 2026  13:17

Kulturní dům Repre v Mostě dostane novou prezentaci, náklady na opravu rostou

ilustrační snímek

Kulturní dům Repre v Mostě bude mít novou vizuální identitu, a možná i název. Město zároveň už vybralo provozovatele restaurace objektu. Náklady na rozsáhlou...

16. ledna 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Olomoucké hejtmanství podpoří lékaře dotacemi, chce zlepšit dostupnost péče

ilustrační snímek

Olomoucké hejtmanství letos vypíše dva nové dotační programy, pomocí kterých chce zlepšit dostupnost lékařské péče v odlehlých oblastech kraje. Krajský úřad...

16. ledna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Zájem o rekreační areál ve Vesci v Liberci roste, město chystá další novinky

ilustrační snímek

Zájem o využití městského rekreačního a sportovního areálu (RASAV) ve Vesci v Liberci roste. Radnice ho chce ještě zatraktivnit, chystá proto další novinky. Na...

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.