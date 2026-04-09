Allwyn spouští Milionový týden: za 7 dní vytvoří 21 garantovaných milionářů

„Novou éru Allwyn jsme v Česku představili s jasným příslibem – dáváme zákazníkům víc. A přesně to Allwyn Milionový týden naplňuje. Každý den přinášíme lidem novou šanci změnit svůj život k lepšímu, začít si plnit své sny a zažít moment, který si budou pamatovat navždy. V určitém smyslu jsme taková malá továrna na milionáře. Navazujeme přitom na silné kořeny, ale zároveň využíváme synergie ze skupiny, které posouvají loterie na další úroveň,“ říká Martin Eliáš, brand manažer loterií Allwyn Česko.
Každý den tři garantovaní milionáři
Allwyn Milionový týden poběží v termínu 13.–19. dubna a během něj budou zákazníci každý den soutěžit nejen o hlavní výhry, ale i o garantované prémie 3× 1 milion korun. Významným mezníkem je také první mimořádné slosování Extra renty, u které se vůbec poprvé objeví i milionová prémie.
Rozpis prémií:
• Pondělí: Extra renta – 3× 1 milion Kč
• Úterý: Eurojackpot – 3× 1 milion Kč
• Středa: Sportka – 3× 1 milion Kč
• Čtvrtek: Extra renta – 3× 1 milion Kč
• Pátek: Sportka – 3× 1 milion Kč
• Sobota: mimořádné slosování Extra renty – 3× 1 milion Kč
• Neděle: Sportka – 3× 1 milion Kč
Losování prémií probíhá standardním způsobem ze všech plně vyplněných tiketů vsazených online nebo na kamenné pobočce.
Za rok 2025 vytvořil Allwyn bezmála 600 milionářů a v nastoleném trendu pokračuje i letos, což potvrzuje silný začátek roku. Jen za první čtvrtletí eviduje 208 nových milionářů, kteří si mezi sebe rozdělili na výhrách více než 604 milionů korun.
Zdroj: Allwyn
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.