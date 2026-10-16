Allwyn staví duševní zdraví do středu své CSR strategie a navazuje partnerství

S vědomím, že téma duševního zdraví se přímo či nepřímo dotýká nás všech, se Allwyn rozhodl dlouhodobě podporovat iniciativy a instituce, které přinášejí reálné změny v konkrétních tématech, odborný vhled a celospolečenskou osvětu. V následujících letech má Allwyn ve spolupráci s partnery v plánu realizovat aktivity, vzdělávací projekty a osvětové iniciativy, které budou toto téma systematicky rozvíjet jak směrem k veřejnosti, tak uvnitř společnosti.
„Duševní zdraví nemůže být tabuizovaným tématem. Vnímáme, že péče o psychickou pohodu – ať už v pracovním prostředí, ve sportu nebo v běžném životě – vyžaduje jasně definované cíle
a dlouhodobý přístup. Proto spojujeme síly s partnery, kteří v ČR odvádějí špičkovou práci v oblasti prevence, bezpečného prostředí i vědeckého výzkumu, a zahajujeme dlouhodobou spolupráci, která nám umožní vytvořit společné projekty s konkrétním dopadem,“ říká Dominika Němcová, manažerka sponzoringu a CSR v Allwyn Česko.
Představení partnerů
1. Trénujeme s respektem: Bezpečné a respektující prostředí ve sportu
Allwyn se stává partnerem iniciativy Trénujeme s respektem, se kterou sdílí společný cíl kultivovat sportovní prostředí tak, aby se u mladých sportovců přirozeně posilovalo sebevědomí, zdraví a radost
z pohybu. Spolupráce se zaměřuje na šíření tzv. safeguardingu, tedy prevence a ochrany před psychickým nátlakem, šikanou či zneužíváním.
Zjištění ze sociologického průzkumu agentury Ipsos pro Trénujeme s respektem (listopad 2024) jsou alarmující. Zkušenost s psychickým násilím nebo nátlakem má třetina bývalých sportovců, každý pátý sportovec zažil zanedbávání. 45–50 % těch, kteří zažili psychické či fyzické násilí, zanedbávání nebo nekontaktní sexuální násilí, svou situaci nikomu neoznámilo.
Klíčovým nástrojem společné iniciativy je unikátní online vzdělávací program zaměřený na safeguarding a psychologické bezpečí. Pro řadu trenérů a trenérek představuje vůbec první praktické seznámení s tímto moderním přístupem. Nejde přitom o pouhou teorii, ale o praktický a odborně propracovaný vzdělávací program, který trenérům poskytuje potřebné informace k rozpoznání rizikových situací a vytváří pevný základ, na kterém lze dále stavět v každodenní práci s mladými sportovci. Záměrem je tímto programem proškolit maximální možný počet trenérů a trenérek napříč sporty a celým Českem. Během následujících let chce Allwyn dosáhnout toho, aby se ze safeguardingu a ochrany duševního zdraví ve sportu stala běžná praxe, tak jako tomu je v zahraničí, a to nejen pro samotné sportovní kluby a svazy, ale i pro rodiče, kteří by standardy bezpečného prostředí a podporu mentální pohody měli po sportovních klubech aktivně vyžadovat.
„Trenéři hrají v životě mladých sportovců klíčovou roli, ale často sami nemají dostatečné nástroje ani odbornou podporu, jak k tématu psychického bezpečí přistupovat. Náš unikátní online program je navržen odborníky tak, aby jim dal jasné a praktické návody do každodenní praxe. Jsme rádi, že v Allwynu získáváme silného partnera, který s námi tuto vizi sdílí a pomáhá nám ji uvést do reálného života,“ uvádí Markéta Pluhařová, zakladatelka a ředitelka iniciativy Trénujeme s respektem.
2. Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ): význam systémových změn a hluboké odbornosti
Pro systémový posun v prevenci, v péči o duševní zdraví a hluboký odborný vhled plánuje Allwyn rozvíjet spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). NÚDZ jakožto přední vědecko-
-výzkumná a klinická instituce v Česku představuje důležitého partnera pro projektové řízení a vytváření metodik s reálným celospolečenským dopadem. Allwyn věří, že podporou aktivit NÚDZ lze realizovat projekty, které mohou představovat systémovou změnu v péči o duševní zdraví v Česku. NÚDZ se v rámci navázané spolupráce bude věnovat především programům primární prevence a budování psychické odolnosti.
3. Loono: Osvěta a prevence v oblasti tělesného i duševního zdraví
Allwyn na poli prevence již aktivně působí. Ve spolupráci s organizací Loono, která se dlouhodobě specializuje na témata zdravotní prevence a odtabuizování péče o tělo i mysl, podporuje osvětové kampaně zaměřené na duševní zdraví. Po úspěšné jarní vlně o syndromu vyhoření je na podzim připraveno spuštění druhé fáze zaměřené na úzkosti, praktickou péči o psychickou pohodu, včasné rozpoznání varovných signálů a snižování stigmatu spojeného s vyhledáním odborné pomoci. Kampaň se bude věnovat také tématu ADHD, protože je ve společnosti stále tabuizované a zaslouží si více pozornosti.
Péče o duševní zdraví uvnitř firmy
Důraz na duševní zdraví promítá Allwyn i do své firemní kultury. Celoročně mají zaměstnanci možnost využívat online psychoterapeutickou platformu Hedepy, která se stala velmi oblíbeným a aktivně využívaným benefitem. Vedle samotné psychoterapie při řešení náročných situací nabízí platforma také širokou škálu seberozvojových kurzů a vzdělávacích materiálů. Péče o duševní zdraví ve firmě má díky tomu i silný preventivní a motivační rozměr podporující osobní růst zaměstnanců.
Zdroj: Allwyn Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59654.