Allwyn staví duševní zdraví do středu své CSR strategie a navazuje partnerství

Autor:
  10:52
Sledovat Metro na Googlu

Praha 16. října 2026 (PROTEXT) - Allwyn Česko rozšiřuje své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a jako jeden z hlavních pilířů si určuje systémovou podporu duševního zdraví a psychické pohody. V rámci dlouhodobé strategie navazuje partnerství s iniciativou Trénujeme s respektem k tématu bezpečného prostředí ve sportu a s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). Pokračuje také v podpoře osvětových kampaní s organizací Loono. Problematiku duševního zdraví zaměřenou na prevenci, osvětu a bezpečné prostředí bude rozvíjet jak směrem k veřejnosti a sportovnímu prostředí, tak mezi vlastními zaměstnanci.

S vědomím, že téma duševního zdraví se přímo či nepřímo dotýká nás všech, se Allwyn rozhodl dlouhodobě podporovat iniciativy a instituce, které přinášejí reálné změny v konkrétních tématech, odborný vhled a celospolečenskou osvětu. V následujících letech má Allwyn ve spolupráci s partnery v plánu realizovat aktivity, vzdělávací projekty a osvětové iniciativy, které budou toto téma systematicky rozvíjet jak směrem k veřejnosti, tak uvnitř společnosti.

„Duševní zdraví nemůže být tabuizovaným tématem. Vnímáme, že péče o psychickou pohodu – ať už v pracovním prostředí, ve sportu nebo v běžném životě – vyžaduje jasně definované cíle
a dlouhodobý přístup. Proto spojujeme síly s partnery, kteří v ČR odvádějí špičkovou práci v oblasti prevence, bezpečného prostředí i vědeckého výzkumu, a zahajujeme dlouhodobou spolupráci, která nám umožní vytvořit společné projekty s konkrétním dopadem,“ říká Dominika Němcová, manažerka sponzoringu a CSR v Allwyn Česko.

Představení partnerů

1. Trénujeme s respektem: Bezpečné a respektující prostředí ve sportu

Allwyn se stává partnerem iniciativy Trénujeme s respektem, se kterou sdílí společný cíl kultivovat sportovní prostředí tak, aby se u mladých sportovců přirozeně posilovalo sebevědomí, zdraví a radost
z pohybu. Spolupráce se zaměřuje na šíření tzv. safeguardingu, tedy prevence a ochrany před psychickým nátlakem, šikanou či zneužíváním.

Zjištění ze sociologického průzkumu agentury Ipsos pro Trénujeme s respektem (listopad 2024) jsou alarmující. Zkušenost s psychickým násilím nebo nátlakem má třetina bývalých sportovců, každý pátý sportovec zažil zanedbávání. 45–50 % těch, kteří zažili psychické či fyzické násilí, zanedbávání nebo nekontaktní sexuální násilí, svou situaci nikomu neoznámilo.

Klíčovým nástrojem společné iniciativy je unikátní online vzdělávací program zaměřený na safeguarding a psychologické bezpečí. Pro řadu trenérů a trenérek představuje vůbec první praktické seznámení s tímto moderním přístupem. Nejde přitom o pouhou teorii, ale o praktický a odborně propracovaný vzdělávací program, který trenérům poskytuje potřebné informace k rozpoznání rizikových situací a vytváří pevný základ, na kterém lze dále stavět v každodenní práci s mladými sportovci. Záměrem je tímto programem proškolit maximální možný počet trenérů a trenérek napříč sporty a celým Českem. Během následujících let chce Allwyn dosáhnout toho, aby se ze safeguardingu a ochrany duševního zdraví ve sportu stala běžná praxe, tak jako tomu je v zahraničí, a to nejen pro samotné sportovní kluby a svazy, ale i pro rodiče, kteří by standardy bezpečného prostředí a podporu mentální pohody měli po sportovních klubech aktivně vyžadovat.

„Trenéři hrají v životě mladých sportovců klíčovou roli, ale často sami nemají dostatečné nástroje ani odbornou podporu, jak k tématu psychického bezpečí přistupovat. Náš unikátní online program je navržen odborníky tak, aby jim dal jasné a praktické návody do každodenní praxe. Jsme rádi, že v Allwynu získáváme silného partnera, který s námi tuto vizi sdílí a pomáhá nám ji uvést do reálného života,“ uvádí Markéta Pluhařová, zakladatelka a ředitelka iniciativy Trénujeme s respektem.

2. Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ): význam systémových změn a hluboké odbornosti

Pro systémový posun v prevenci, v péči o duševní zdraví a hluboký odborný vhled plánuje Allwyn rozvíjet spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). NÚDZ jakožto přední vědecko-
-výzkumná a klinická instituce v Česku představuje důležitého partnera pro projektové řízení a vytváření metodik s reálným celospolečenským dopadem. Allwyn věří, že podporou aktivit NÚDZ lze realizovat projekty, které mohou představovat systémovou změnu v péči o duševní zdraví v Česku. NÚDZ se v rámci navázané spolupráce bude věnovat především programům primární prevence a budování psychické odolnosti.

3. Loono: Osvěta a prevence v oblasti tělesného i duševního zdraví

Allwyn na poli prevence již aktivně působí. Ve spolupráci s organizací Loono, která se dlouhodobě specializuje na témata zdravotní prevence a odtabuizování péče o tělo i mysl, podporuje osvětové kampaně zaměřené na duševní zdraví. Po úspěšné jarní vlně o syndromu vyhoření je na podzim připraveno spuštění druhé fáze zaměřené na úzkosti, praktickou péči o psychickou pohodu, včasné rozpoznání varovných signálů a snižování stigmatu spojeného s vyhledáním odborné pomoci. Kampaň se bude věnovat také tématu ADHD, protože je ve společnosti stále tabuizované a zaslouží si více pozornosti.

Péče o duševní zdraví uvnitř firmy

Důraz na duševní zdraví promítá Allwyn i do své firemní kultury. Celoročně mají zaměstnanci možnost využívat online psychoterapeutickou platformu Hedepy, která se stala velmi oblíbeným a aktivně využívaným benefitem. Vedle samotné psychoterapie při řešení náročných situací nabízí platforma také širokou škálu seberozvojových kurzů a vzdělávacích materiálů. Péče o duševní zdraví ve firmě má díky tomu i silný preventivní a motivační rozměr podporující osobní růst zaměstnanců.

 

Zdroj: Allwyn Česko

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59654.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Uzel, Menzel, Srstka. Zemřelí v reklamách znovu ožívají. Co dovoluje zákon a kde jsou hranice?

Radim Uzel v roce 2022 podlehl zákeřné nemoci. Reklamu natočil pár týdnů před...

Radim Uzel, Jiří Menzel nebo Július Satinský. Využívání zesnulých osobností v reklamě otevírá otázku, kde končí marketing a začíná zásah do osobnostních práv. Kdy je takové využití legální a...

17. října 2026

Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)

O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o senátorská křesla. V Praze se hlasovalo ve třech obvodech, druhé kolo senátních voleb se ale týkalo také...

17. října 2026  16:09,  aktualizováno  17:16

Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou

ilustrační snímek

Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických fotografií.

17. října 2026  16:50

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS

ilustrační snímek

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření koalice. Starostou by měl být Tomáš Konopásek (za STAN),...

17. října 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem

ilustrační snímek

Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v Ostravě. Akce se uskuteční od 21. října do 30. listopadu. Jedním z...

17. října 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

ilustrační snímek

Sněm Soudcovské unie, který dnes skončil v Lipně nad Vltavou, se zabýval úskalími v systému výběru soudců i možným využitím umělé inteligence v justici....

17. října 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Lněnička si připadal jako v Pánovi prstenů, Kerekes stála nad propastí. Vzniklo nové české fantasy

Z filmu Máma a Táta jsou Boží

Chůze po hladině Vltavy s Karlovým mostem v pozadí, levitace nad propastí i kouzla před zeleným plátnem. Natáčení nové české fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží přineslo hercům neobvyklé zážitky....

17. října 2026  15:10

Obnovená naučná stezka představí historii hornictví i proměny šumavské krajiny

ilustrační snímek

Dobrovolníci po šestadvaceti letech revitalizovali naučnou stezku Cestou zlatokopů, která na sedmi kilometrech seznamuje návštěvníky s bohatou hornickou...

17. října 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Obnova hlavní budovy plzeňské knihovny vyjde na 250 mil.Kč, dnes se uzavřela

Obnova hlavnĂ­ budovy plzeĹskĂ© knihovny vyjde na 250 mil.KÄŤ, dnes se uzavĹ™ela

Plzeň zahajuje přestavbu hlavní budovy městské knihovny založené před 150 lety. Při kompletní rekonstrukci za čtvrt miliardy korun zmodernizuje interiéry,...

17. října 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Padlý vysílač v Liblicích láká davy. Totální chaos, líčí šéf demoliční firmy

Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)

Místo demolice rozhlasového vysílače v Liblicích na Českobrodsku láká desítky lidí. Podle spolumajitele demoliční firmy Kovo-Central Jakuba Hudce ale někteří nerespektují zákaz vstupu, vozí si...

17. října 2026  13:42

Opava chce po více než 20 letech obnovit autobusové nádraží, má pro něj studii

ilustrační snímek

Opava by po více než 20 letech mohla mít znovu autobusové nádraží. Město si nechalo zpracovat studii, která navrhuje jeho umístění za železniční stanicí Opava...

17. října 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Tato čísla padají v loterii nejčastěji. Pomůžou vám k vysněným milionům?

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

Existují čísla, která se v loterii Eurojackpot objevují častěji než ostatní. Statistiky ukazují, že mezi hlavními čísly vede nenápadná dvacítka. Znamená to, že se vyplatí vsadit právě na ně?...

17. října 2026  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.