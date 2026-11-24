Allwyn, který vyrostl z české Sazky a dnes je aktivní v řadě evropských zemí, ve Velké Británii a USA, tak vyjadřuje globální rozměr svého poslání. A tím je zlepšovat herní zážitky pro všechny. Kampaň je zároveň dalším krokem v jeho ambici stát se vedoucí světovou společností v oblasti herní zábavy pod jednotnou značkou. „Feel it all at Allwyn“ vychází z průzkumu mezi 7000 dospělými v pěti zemích včetně Česka, podle něhož by 88 % lidí ve svém životě uvítalo více hravosti.
„Hra vždy znamenala více než jen její výsledek. Důležité je všechno, co při ní člověk prožívá: napětí před slosováním, společnou naději, nadšení z výhry, ale někdy i zklamání z nenaplněné příležitosti,“ říká Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer společnosti Allwyn. „Feel it all at Allwyn oslavuje každou z těchto emocí. Chceme změnit způsob uvažování od ‚human being‘ k ‚human feeling‘, tedy prostřednictvím herních zážitků vnášet do každodenního života více emocí a zároveň dál posilovat ochranu našich zákazníků.“
Kampaň odstartovala v rámci FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026. Podpořila ji spolupráce s Uber a The New York Times i výrazná prezentace značky na světoznámé Las Vegas Sphere. Ve fanouškovské zóně East Harmon Allwyn společně s hercem a moderátorem Mario Lopezem zapojil přes 2000 návštěvníků do vůbec prvního interaktivního živého losování pomocí svítících LED míčků. Výherce Rohan z Kalifornie získal VIP cestu na FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2027, během níž se bude moci cítit jako jezdec F1®.
Zdroj: Allwyn Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60199.