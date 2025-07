Alma Career vstupuje do nové éry náboru. Akvizicí Nelisy posílila svou roli lídra v online recruitmentu

Český trh pracovní síly se orientačně dělí na tři skupiny. Skoro třetina zaměstnanců je změně práce velmi otevřená – i když jen část z nich podniká konkrétní kroky, například aktivně vyhledává inzeráty nebo odpovídá na nabídky (aktuálně jde o 14 % všech zaměstnanců). Další třetina je spíše nakloněna změně, ale zatím ji sama aktivně neřeší. Zbylá třetina zaměstnanců o změně práce aktuálně neuvažuje ani v případě atraktivní nabídky. Zatímco pracovní portály jako Jobs.cz nebo Práce.cz oslovují především aktivní kandidáty, potenciál platformy Nelisa spočívá v tom, že efektivně zasahuje i ty, kteří práci sice nehledají, ale změně jsou více či méně otevřeni – a takových je podle dat většina.

„Díky Nelise dokážeme cílit na talenty i mimo tradiční pracovní portály – chytře, automatizovaně a škálovatelně. Je to technologie, která mění pravidla hry,“ říká Jozef Plško, ředitel komunikace Alma Career.

Nábor podle pravidel digitálního marketingu

V době, kdy novou práci aktivně hledá jen menšina zaměstnanců, ale dvě třetiny jsou ochotné uvažovat o změně, pokud přijde vhodná nabídka, přestává být klasická inzerce jediným efektivním nástrojem. A právě tady přichází na scénu Nelisa – technologická platforma využívající principy e-commerce: real-time bidding, behaviorální data, A/B testování a AI optimalizaci kampaní. Díky těmto nástrojům dokáže oslovit i publikum, které se běžně na pracovních portálech nepohybuje, ale může reagovat na nabídku, která je zastihne ve správný moment – tam, kde skutečně tráví čas.

„Firmy čelí extrémně konkurenčnímu prostředí na trhu práce. Nelisa je nástroj, který jim umožňuje škálovat náborové aktivity efektivněji, rychleji a s lepší návratností. Vyvinuli jsme systém, který v reálném čase optimalizuje rozpočet i umístění inzerce napříč digitálními kanály na základě výkonnostních dat. Díky modelům strojového učení a behaviorálním signálům jsme schopni přivést firmám nejen více kandidátů, ale i přesněji cílené profily. V kombinaci s robustní infrastrukturou Alma Career věříme, že dokážeme výrazně urychlit digitální transformaci náboru v celé Evropě“, vysvětluje Martin Mička, ředitel pro technologie značky Nelisa.

Platforma Nelisa nabízí komplexní řešení pro moderní nábor a budování značky zaměstnavatele. Umožňuje automatické kampaně napříč sítěmi, kde lidé skutečně tráví čas – od Facebooku, Instagramu a LinkedInu přes YouTube, Google a Seznam až po Pinterest, X (dříve Twitter) nebo Reddit. Díky chytrému cílení podle oboru, regionu, chování i zájmů dokáže efektivně oslovit nejen aktivní uchazeče, ale především pasivní kandidáty – tedy ty, kteří sice práci aktivně nehledají, ale kvalitní nabídka je může zaujmout. Nelisa zároveň slouží jako silný nástroj employer brandingu: pomáhá firmám budovat svou značku u relevantního publika ve správném kontextu. Samoobslužné a přehledné prostředí zvládne snadno obsloužit i menší firma bez vlastního HR týmu, a díky integraci s nejčastěji používanými ATS systémy odpadá potřeba ručního přepisování dat.

Synergie a budoucnost náboru

Akvizice Nelisy, která dosud patřila do investiční skupiny Miton, zapadá do širší strategie Alma Career – být silným partnerem pro celý náborový proces firem. Firmám nyní může nabídnout kombinaci silného zázemí tradičních portálů (Jobs.cz, Práce.cz) a pokročilých technologií založených na datech, automatizaci a AI. Spojení s Alma Career otevírá Nelise nové možnosti – rozvoj technologií i rychlejší expanzi do dalších zemí, kde už Alma působí. Patří mezi ně Slovensko, Chorvatsko, Finsko nebo pobaltské státy.

O ALMA CAREER

Alma Career je lídrem v oblasti náborových služeb a provozuje pracovní portály v regionu Adriatik, střední Evropě, Pobaltí a Finsku. Každý měsíc propojuje miliony uchazečů s pracovními příležitostmi – nabízí více než 1,3 milionu volných pozic, eviduje téměř 15 milionů pracovních žádostí a více než 5 milionů návštěvníků. Její služby využívají také 2 miliony uživatelů s aktivními pracovními upozorněními. Alma Career staví na technologických inovacích a práci s daty, čímž pomáhá firmám i uchazečům najít ideální spojení. S dosahem přibližně 70 milionů lidí v Evropě, ročním obratem 110 milionů eur a týmem 650 odborníků na nábor ve střední a východní Evropě (2024) patří mezi klíčové hráče na trhu.

Alma Career je globální společnost s lokálním srdcem – dokonale rozumí specifikům jednotlivých trhů, těží z dlouholetých zkušeností a přináší řešení šitá na míru.

Působí přímo v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Severní Makedonii, Slovensku a Slovinsku. Dále spolupracuje s partnery v Albánii, Bulharsku, Černé Hoře a Rumunsku a má minoritní podíl v Srbsku. Alma Career je také členem The Network – globální aliance předních pracovních portálů, která pokrývá více než 140 zemí a provozuje přes 60 pracovních platforem.

Alma Career je součástí skupiny Alma Media. Více informací: Alma Media

Alma Career působí na českém trhu pod vícero oblíbenými značkami jako je Jobs.cz, Práce.cz, Platy.cz, Atmoskop.cz, mobilní aplikace Práce za rohem a další. Více informací naleznete na Alma Career Czechia.