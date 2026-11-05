AlphaESS byla již páté čtvrtletí v řadě zařazena mezi výrobce systémů pro skladování energie kategorie Tier 1 podle BloombergNEF

V tomto čtvrtletí zavedla BNEF přísnější kritéria bankovní financovatelnosti, která vyžadují, aby dodavatelé zařízení pro skladování energie prokázali zkušenosti s projekty podložené bezregresním financováním od alespoň dvou komerčních bank v rámci způsobilých projektů. Skutečnost, že společnost AlphaESS je i nadále zařazena na tento seznam, nabízí developerům, investorům a partnerům v oblasti EPC (komplexního hospodaření s energiemi) další referenci při hodnocení potenciálních dodavatelů systémů pro skladování energie.
Rozšiřování projektů na úrovni energetických společností po celé Evropě
AlphaESS pokračuje v rozvoji velkých projektů v oblasti skladování energie po celé Evropě, přičemž nedávné projekty v Litvě, Rakousku a Německu dosahují celkové kapacity 200 MWh.
V Litvě úspěšně prošel tovární přejímací zkouškou (FAT) projekt bateriového úložiště energie o kapacitě 120 MWh využívající systém Aster 5000 společnosti AlphaESS, přičemž zařízení je připraveno k odeslání.
V Rakousku dodala společnost AlphaESS stejnosměrný bateriový systém pro projekt o výkonu 30 MW / 60 MWh v Hörschingu. Projekt, který integruje výrobu solární energie, akumulaci energie v bateriích a dobíjení elektrických nákladních vozidel, podporuje také služby pro přenosovou síť a záložní napájení. Jeho část určená pro služby přenosové sítě o kapacitě 40 MWh byla uvedena do provozu v září 2026.
V Německu dodává společnost AlphaESS stejnosměrný bateriový systém pro projekt o kapacitě 20 MWh v Bavorsku, který je určen k vyvažování sítě a energetické arbitráži, přičemž uvedení do provozu je plánováno na rok 2027.
Na bázi technologie Aster 5000
Na podporu svého portfolia projektů na úrovni energetických společností nabízí AlphaESS Aster 5000, což je kapalinou chlazený bateriový systém pro skladování energie umístěný v dvacetistopovém kontejneru, který poskytuje kapacitu přibližně 5 MWh na jednotku. Díky inteligentnímu řízení teploty, pokročilému systému správy baterií a víceúrovňové bezpečnostní ochraně je navržen pro flexibilní nasazení v aplikacích na úrovni energetických společností, včetně stabilizace sítě a zapojení energie z obnovitelných zdrojů.
Tyto projekty a technologie společně dokládají rostoucí schopnosti společnosti AlphaESS v poskytování škálovatelných řešení pro skladování energie pro rozmanité potřeby trhu.
O AlphaESS
Společnost AlphaESS, založená v roce 2012 a se sídlem v čínském Nan-tchungu, poskytuje řešení pro skladování energie pro domácnosti, komerční a průmyslové účely i pro energetické podniky. AlphaESS působí ve více než 130 zemích a regionech s více než 400 servisními místy po celém světě a zavázala se k podpoře spolehlivé a flexibilní energetické infrastruktury.
Další informace najdete na www.alphaess.com.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59945.