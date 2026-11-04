AlphaESS posiluje na veletrhu Green Energy Fair 2026 svou pozici v oblasti skladování energie v jadranském regionu

Rozšiřování působnosti v oblasti skladování energie v jadranském regionu
Díky vývoji energetické politiky, rostoucímu využívání solární energie a poptávce po flexibilitě rozvodné sítě se jadranský region stává slibným trhem pro skladování energie.
Společnost AlphaESS nainstalovala v Chorvatsku, Slovinsku a Bosně a Hercegovině více než 300 jednotek systému TB125 (125 kW / 261 kWh), což představuje celkovou skladovací kapacitu přesahující 80 MWh. Jen v Chorvatsku bylo v roce 2026 dodáno více než 100 jednotek TB125, především pro projekty regulace frekvence, což dokládá rostoucí roli akumulace energie v bateriích při podpoře stability rozvodné sítě a vytváření nových příležitostí k výnosům.
Tyto úspěchy odrážejí zavedenou regionální přítomnost společnosti AlphaESS a její rostoucí schopnosti v poskytování řešení pro akumulaci energie přizpůsobených potřebám místního trhu.
Komplexní řešení pro akumulaci energie pro rozmanité aplikace
Na veletrhu společnost AlphaESS představila řešení pokrývající energetické potřeby od jednotlivých domácností až po rozsáhlou energetickou infrastrukturu.
Pro rezidenční aplikace společnost AlphaESS představila modely SMILE-G3-S6 a SMILE-G3-T10, které nabízejí flexibilní jednofázová a třífázová řešení. Díky inteligentnímu řízení energie, rozšiřitelné kapacitě baterií a spolehlivému záložnímu napájení pomáhají tyto systémy majitelům domů maximalizovat vlastní spotřebu solární energie, optimalizovat náklady na elektřinu a uspokojovat měnící se energetické potřeby domácností.
Pro komerční a průmyslové aplikace společnost AlphaESS představila osvědčený model TB125 a v Chorvatsku poprvé předvedla svůj nový model STORION-LC-TB150. Model TB150, vybavený duálním kapalinovým chlazením baterií a PCS (systémem pro přeměnu energie), nabízí účinnost v obou směrech 91,7 %, teplotní odchylku ?3 °C a hlučnost ?65 dB(A). Díky o 20 % vyššímu výkonu a o 230 MWh většímu předpokládanému celoživotnímu dodání energie než u srovnatelných systémů kombinuje špičkový výkon s víceúrovňovou bezpečnostní ochranou.
Pro aplikace na úrovni energetických společností představila AlphaESS své komplexní portfolio velkokapacitních systémů pro skladování energie a demonstrovala tak své schopnosti v oblasti integrace obnovitelných zdrojů energie a flexibility rozvodné sítě. Vrcholem bylo uvedení nového modelu Aster 6260, který nabízí vyšší energetickou hustotu. Díky osvědčeným řešením na klíč podporuje AlphaESS rozmanité projektové požadavky pomocí škálovatelných a spolehlivých systémů pro skladování energie.
Posilování regionálních partnerství pro dlouhodobý růst
Kromě hardwaru umožňuje vlastní systém řízení energie (EMS) a cloudová platforma společnosti AlphaESS inteligentní optimalizaci energie a efektivní provoz systému. S oporou ve své přítomnosti na evropském trhu od roku 2015 poskytuje AlphaESS regionálním partnerům také technická školení, pokyny k instalaci a poprodejní podporu.
Na základě svých dosavadních projektových zkušeností a komplexních řešení se AlphaESS i nadále zavazuje k posilování partnerství a urychlenému zavádění systémů pro ukládání energie v celém jadranském regionu.
O AlphaESS
Společnost AlphaESS, založená v roce 2012, poskytuje řešení pro ukládání energie pro domácnosti, komerční a průmyslové objekty i pro energetické společnosti, přičemž její systémy jsou nainstalovány ve více než 130 zemích.
Webové stránky: www.alphaess.com
KONTAKT: info@alpha-ess.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59923.