AlphaESS uvádí AlphaQ na trh v Beneluxu

Společnost AlphaESS poprvé uvedla v Evropě AlphaQ, energetického agenta pro domácí energetické systémy založeného na umělé inteligenci – nejprve na partnerských akcích v Belgii 16. září a v Nizozemsku 22. září.
AlphaQ je navržen tak, aby majitelům domů poskytl jediný bod interakce s jejich energetickým systémem. Na jednom místě spojuje energetické přehledy, řízení energie zohledňující tarify a servisní podporu, přičemž specializované funkce pracují na pozadí.
Q Insight pomáhá uživatelům pochopit, co jejich systém dělá a co se pravděpodobně stane dál, aniž by museli sami interpretovat grafy. U dynamických tarifů režim AI Mode předpovídá ceny elektřiny, výrobu solární energie a spotřebu domácnosti, aby optimalizoval nabíjení a vybíjení, přičemž energetický plán baterie se aktualizuje každých 15 minut. V oblasti servisu využívá AlphaQ protokoly chyb a aktuální data ze systému k podpoře diagnostiky a pomáhá instalačním technikům rychleji identifikovat problémy a určit další postup.
Vedle AlphaQ rozšiřuje společnost AlphaESS v Beneluxu svou nabídku energetických řešení pro domácnosti o VitaPower 3600 AC. Tato domácí baterie typu vše v jednom kombinuje modulární úložiště o kapacitě 4–16 kWh, obousměrný střídavý výkon 3,68 kW a inteligentní řízení energie, a pomáhá tak majitelům domů ukládat a využívat více vlastní solární energie. Počínaje instalací typu plug-and-play s výkonem 800 W ji lze jednoduchým zapojením a aktivací rozšířit na plný výkon 3,68 kW. Režim AI Mode automaticky optimalizuje nabíjení a vybíjení na základě cen energie a předpovědí solární výroby a počasí. Předobjednávky VitaPower 3600 AC jsou v Nizozemsku otevřeny od 22. září. Společnost AlphaESS také rozšiřuje své portfolio pro domácnosti v regionu o novou baterii do zásuvky.
Další informace: AlphaESS VitaPower 3600 AC | Plug-in Thuisbatterij
„AlphaQ je dalším krokem v tomto partnerství: nikoli AI jako módní slovo, ale jako konkrétní nástroj, který každému zákazníkovi automaticky zajistí nejlepší energetický výsledek," uvedl Jeff Noelmans, generální ředitel společnosti AlphaESS Netherlands.
Uvedení na trh se navíc shoduje s prvním výročím společnosti AlphaESS Benelux BV. Podle analýzy Residential BESS Market Analysis 2026 od společnosti Mordor Intelligence měla společnost AlphaESS v první polovině roku 2026 podíl 29,7 % na trhu systémů BESS pro domácnosti v Nizozemsku a 19,5 % v Belgii.
O společnosti AlphaESS
Společnost AlphaESS, založená v roce 2012, je předním světovým poskytovatelem řešení a služeb v oblasti ukládání energie. Vyniká v poskytování řešení na míru pro širokou škálu aplikací, včetně projektů pro domácnosti, komerční a průmyslové využití, velkých projektů a projektů pro energetické společnosti. Má více než 40 dceřiných společností poskytujících místní služby a více než 300 000 systémů v provozu ve více než 130 zemích světa, díky čemuž miliony lidí využívají spolehlivou, dostupnou a čistou energii.
Zdroj: AlphaESS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59342.