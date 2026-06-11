Alpro Matcha: Nový rituál pro všechny, kteří nestíhají zpomalit

Když se pohodlí potká s oblíbenou chutí
Matcha si získala oblibu zejména mezi lidmi, kteří žijí dynamickým městským životem, hledají rovnováhu mezi povinnostmi a odpočinkem a rádi si dopřávají malé každodenní rituály. Ať už jde o klidné ráno před pracovním dnem, krátkou pauzu mezi schůzkami nebo chvíli oddechu na cestách, právě v takových momentech se stává součástí jejich běžného dne.
Novinka od Alpro přináší chuť matchy bez zdlouhavé přípravy. V jednom balení spojuje chuť zeleného čaje matcha, krémovost rostlinného nápoje a přirozeně nasládlou kokosovou chuť. Nápoj si můžete vychutnat vychlazený i teplý, přičemž se snadno napění a lze jej připravit podle vlastních preferencí.
Jednoduchost, která zapadne do každého dne
„Dnešní spotřebitelé stále častěji vyhledávají produkty, které přirozeně zapadnou do jejich každodenního rytmu a zároveň jim přinesou příjemný zážitek. Alpro Ready to Drink Matcha Coconut vznikla právě s touto myšlenkou - nabídnout jednoduchý způsob, jak si vychutnat oblíbenou matchu bez potřeby složité přípravy. Stačí otevřít a dopřát si svou chvilku pohody, ať už jste kdekoliv,“ říká Nikola Bračíková, Marketing Specialist značky Alpro.
Víc než jen chuť
Kromě skvělé chuti přináší novinka také výživové benefity. Obsahuje 5 esenciálních živin: vitaminy B2, B9 a D, vápník a jód. Zároveň neobsahuje umělá sladidla ani umělá barviva.
Rostlinné rituály pro moderní životní styl
Rostlinné alternativy se dnes stávají přirozenou součástí moderního životního stylu. Lidé je vyhledávají nejen pro jejich chuť, ale také pro pohodlí, variabilitu a možnost snadno je zařadit do svých každodenních návyků. Alpro Ready to Drink Matcha Coconut na tento trend navazuje a přináší řešení pro všechny, kteří chtějí spojit oblíbenou chuť matchy s jednoduchostí a pohodlím.
Zdroj: Danone