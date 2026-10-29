Alpro přináší do podzimní kávy chuť skořicové rolky

Skořicová rolka v každém šálku
Káva doma může být chvílí odpočinku po snídani, krátkou pauzou během dne nebo důvodem k pomalejšímu víkendovému ránu. Značka Alpro se při tvorbě limitované edice inspirovala sladkým pečivem, které si mnozí spojují s kávou. Jeho jemně sladká a kořeněná chuť teď doplňuje domácí kávový rituál.
„Při tvorbě této limitované edice jsme se inspirovali skořicovou rolkou - chutí, která se přirozeně pojí s podzimem a chvílemi pohody. Chtěli jsme ji přenést do každodenní kávové pauzy a vnést do ní trochu hřejivé atmosféry,“ říká Nikola Bračíková, Marketing Specialist pro značku Alpro v České republice a na Slovensku.
Teplá i ledová, podle nálady
Alpro Barista s příchutí Skořicová rolka má rostlinný základ z ovsa a sóji a krémovou texturu, která se snadno napění za tepla i za studena. V chladnějších dnech se hodí do horkého cappuccina či latte. Když máte chuť na něco osvěžujícího, můžete si s ní připravit také ledovou kávu.
Novinka je zdrojem vápníku a vitaminů, má přirozeně nízký obsah nasycených tuků a neobsahuje barviva ani konzervanty. Limitovaná edice v litrovém balení je na trhu od září 2026 a v nabídce zůstane do srpna 2027.
O společnosti
Danone je přední světová potravinářská společnost působící ve třech oblastech zaměřených na zdraví: čerstvé mléčné a rostlinné výrobky, balené vody a speciální výživa pro děti a dospělé. V současnosti vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě a jejím dlouhodobým posláním je přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin.
Cílem Danone je inspirovat lidi ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování a k dodržování pitného režimu. Zároveň se zavázala dosahovat měřitelných výživových, sociálních a společenských přínosů a pozitivně ovlivňovat životní prostředí. Společnost Danone postavila svou strategii na obnovení růstu a konkurenceschopnosti a na dlouhodobém vytváření hodnot.
S více než 90.000 zaměstnanci po celém světě a produkty prodávanými na více než 120 trzích dosáhla společnost v roce 2024 tržeb ve výši 27,4 miliardy EUR. Portfolio Danone v současnosti zahrnuje přední mezinárodní značky, jako jsou Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon a Volvic. Na slovenském a českém trhu nabízí značky mléčných a rostlinných produktů, například Activia, Actimel, Danette, Kostíci a Fantasia, Alpro, ale také výrobky dětské výživy Nutrilon a Hami a přípravky klinické výživy spojené se značkou Nutricia – Nutridrink, Forticare, Cubitan, Nutrison, Neocate a další.
Společnost Danone, kótovaná na burze Euronext Paris a zastoupená na platformě OTCQX prostřednictvím programu ADR (American Depositary Receipt), je součástí předních indexů udržitelnosti, včetně indexů spravovaných společnostmi Moody’s a Sustainalytics, dále indexů MSCI ESG, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index a Access to Nutrition Index. Společnost Danone získala v roce 2025 celosvětovou certifikaci B Corp™.
Zdroj: Danone
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