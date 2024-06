Alšova jihočeská galerie roste a intenzivně posiluje vášeň pro umění, letos připravuje jedinečný umělecký projekt "Belvedere na Hluboké – Let It GROW Again!"

Hluboká nad Vltavou 5. června 2024 (PROTEXT) - Alšova jihočeská galerie představuje rozsáhlý výstavní projekt s názvem "Belvedere na Hluboké – Let It GROW Again!", na kterém spolupracuje s prestižní rakouskou galerií Belvedere. Výstava bude otevřena pro veřejnost od 9. června do 10. listopadu 2024. Kurátorem projektu je renomovaný teoretik umění a kunsthistorik Miroslav Haľák, který ve vídeňském Belvederu pracuje od roku 2017. Architekturu výstavy vytvořil Adam Hochmuth, grafický design a vizuál navrhla Jana Vahalíková. Výstava se koná pod záštitou Evy Pavlové, manželky prezidenta České republiky, Martina Kuby, hejtmana Jihočeského kraje, Rakouského velvyslanectví v Praze, Rakouského kulturního fóra v Praze a Ministerstva kultury České republiky. Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ.