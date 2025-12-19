Alzheimerova demence a dlouhověkost: H2 Global Group nabízí řešení, otevírá investiční okno a míří do medicíny budoucnosti

Podle údajů Světové zdravotnické organizace žilo v roce 2021 s demencí na světě přibližně 57 milionů lidí a každý rok přibývá téměř 10 milionů nových případů. Alzheimerova choroba tvoří zhruba 60–70 % všech demencí. Současně prudce roste ekonomická zátěž. Světová organizace Alzheimer’s Disease International uvádí, že globální náklady na demenci dnes přesahují 1,3 bilionu USD ročně a do roku 2030 mohou dosáhnout až 2,8 bilionu USD ročně. Jde o problém, který se dotýká prakticky každé země, tedy nás všech.
Právě zde se zásadně potkává téma demence s fenoménem longevity. Touha žít déle sama o sobě nestačí. Skutečná dlouhověkost znamená prodloužit období života ve zdraví, a především zachovat mladou mysl, tedy paměť, soustředění a schopnost samostatného rozhodování. V tomto bodě se preventivní longevity praxe přirozeně propojuje s jednou z největších medicínských výzev současnosti.
A právě zde vstupuje česká skupina H2 Global Group, která buduje vodíkovou platformu propojující svět longevity s medicínou. „Nejsme farmaceutický gigant s neomezeným rozpočtem. Máme unikátní, patentově chráněný a škálovatelný přístup, se kterým přinášíme do medicíny nové možnosti, což již zaujalo i globální hráče. Zvolili jsme cestu financování, která otevřela prostor i drobnějším investorům podílet se na růstu hodnoty projektu v období před klíčovými klinickými milníky,“ říká David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group.
Longevity boom: jeden z největších tržních potenciálů současnosti
Trh s dlouhověkostí dnes zažívá bezprecedentní investiční boom. Odhady hovoří o tom, že globální trh dlouhověkosti by mohl do roku 2034 dosáhnout hodnoty 1,87 bilionu USD. Investoři soustředí své finance do prémiových longevity a medicínských center, biotechnologií zaměřených na procesy stárnutí i concierge medicíny neboli nadstandartní privátní péče. Společným jmenovatelem úspěšných projektů je kombinace klinické důvěryhodnosti, měřitelných a viditelných výsledků a škálovatelného obchodního modelu. A právě v této logice H2 Global Group staví svůj vodíkový byznys jako most mezi rychle rostoucím longevity trhem a klasickou medicínou až k medicíně budoucnosti.
H2 Longevity jako nový standard: prevence, výkon a zdravé stárnutí
Pojem longevity, tedy dlouhověkost, dnes představuje posun v tom, jak lidé, kliniky a poskytovatelé služeb přistupují ke zdraví: místo „hašení problémů“ přichází důraz na dlouhodobou vitalitu, regeneraci, odolnost organismu a celkovou kvalitu života. H2 Global Group tento trend uchopila prakticky, jako škálovatelný model pro koncové zákazníky i B2B partnery, a propojuje jej s technologiemi a know-how v oblasti molekulárního vodíku a jeho bezpečného využití v praxi. Již dnes mezi klienty společnosti patří řada významných partnerů, od sportovců a sportovních klubů, léčebných lázní a soukromých klinik, včetně dentálních ambulancí, až po wellness hotely a centra zaměřená na biohacking, dlouhověkost a celkovou regeneraci organismu.
H2 Longevity® Lifestyle Ostrava: centrum nové generace nejen pro prevenci
Jedním z nejviditelnějších kroků letošního roku bylo otevření H2 Longevity® Ostrava, které je veřejně prezentováno jako centrum zdravé dlouhověkosti nové generace a zároveň jako modelový prostor ("showroom") pro zákazníky, distributory, profesní partnery a investory.
Centrum kombinuje koncepty moderní longevity praxe jako jsou inhalace molekulárního vodíku s využitím technologií H2 Medical Technologies, terapie světlem, vodíkovou hydrataci v podobě vodíkové vody H2 Premium®, speciální H2 doplňky stravy jako jsou například H2 Brain® nebo H2 Forte® a unikátní vodíkovou kosmetiku včetně edukace zaměřené na regeneraci a zdravé stárnutí. Ostravské centrum tak slouží nejen jako prémiové místo pro koncové klienty, ale i jako referenční bod pro budoucí expanzi prostřednictvím partnerů.
Od longevity k medicíně budoucnosti přes schválenou klinickou studii
Klíčovým krokem je přechod od prevence k medicíně založené na datech. H2 Global Group prostřednictvím své MedTech divize H2 Medical Technologies oznámila, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil první klinickou studii v České republice, která má hodnotit bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), stavu, který je často považován za předstupeň Alzheimerovy demence. Pro účely této studie bude použit první funkční prototyp přístroje generující molekulární vodík, z dílny společnosti H2 Medical Technologies. Studie bude zahájena v lednu 2026, potrvá šest měsíců a zahrne přibližně 30 pacientů ve věku 50–80 let, s následnou monitorovací fází a vyhodnocením dat. Uchazeči mají stále možnost se do této studie přihlásit, viz v článku níže. Na již schválenou klinickou studii navazuje další strategická ambice skupiny, tedy registrace prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík. Prvotním zaměřením je použití molekulárního vodíku v oblasti Alzheimerovy demence (prevence i léčby) s možností rozšíření do dalších indikací, jako jsou aplikace vodíku u cukrovky druhého typu, onemocněních zraku a sluchu, kožních problémech a další. Tato modularita je důležitá i pro partnerský ekosystém, umožňuje klinikám a poskytovatelům longevity služeb postupně rozšiřovat nabídku a cílit na konkrétní potřeby klientů, od regenerace a vitality až po specializované doplňkové protokoly.
Výzva k účasti na klinické studii
H2 Medical Technologies zároveň vydala veřejnou výzvu pro dobrovolníky, kteří se chtějí studie účastnit a splňují základní kritéria: věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav, diagnózu mírné kognitivní poruchy, případně mírné až středně těžké demence, a ideálně bydliště v Ostravě a okolí, kde bude studie probíhat. Účast v této studii nezaručuje žádný zdravotní přínos a neměla by být chápána jako náhrada standardní léčby. Zájemci se mohou přihlásit do 19. 1. 2026 na e-mail: david.skoloudik@H2medical.com
Patent, který mění molekulu v platformu
H2 Global Group tak pokračuje v koncepčním budování oblasti duševního vlastnictví a na předchozí registrované patenty navazuje nově uděleným evropským patentem EP3701956B1 „Profylaktické nebo terapeutické činidlo pro demenci“, jehož původcem je japonský profesor Shigeo Ohta a jeho tým, a držitelem H2 Global Group. Patent popisuje využití molekulárního vodíku v oblasti neurodegenerativních onemocnění včetně demencí. Tento patent je v procesu rozšiřování do dalších světových teritorií. Z investičního pohledu je zásadní právě kombinace vědeckého základu, patentové ochrany, regulatorního plánu a klinických dat, díky ní se z „jednoduché molekuly“ stává škálovatelná technologická platforma.
Cesta k regulované medicíně: klinická data, bezpečnost a odpovědnost
Za odborné vedení směrem k regulované medicíně odpovídá PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu a vývoje H2 Medical Technologies. „Naše řešení představuje zcela novou, neinvazivní a bezpečnou metodu, jejíž účinky na neurodegenerativní onemocnění jsou nyní předmětem klinického testování,“ říká. V souvislosti se zahájením studie dodává, že spustit klinické hodnocení navazující přímo na patent profesora Ohty je nejen čest, ale i odpovědnost. Pro investory i kliniky je to jasný signál, že cílem není marketingový příběh, ale medicínsky uchopitelný projekt opřený o data. Bezpečnost je přitom zásadní. Neurolog prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., lékařský garant studie, k tomu uvádí: “Přístroj produkuje vodík v relativně nízké a bezpečné koncentraci.”
Od osobního příběhu k mezinárodní ambici
Dlouholeté praktické zkušenosti i studium na Dublin Business School v Irsku dnes David Maršálek úspěšně zúročuje při budování mezinárodní technologické platformy v oblasti longevity a moderní medicíny. Je to 14 let od chvíle, kdy se v USA setkal s profesorem Dušanem Miljkovičem, vědcem a jeho prvním mentorem, který jako první na světě představil vodíkový doplněk stravy. Právě tento okamžik odstartoval cestu, která postupně přerostla v projekt s globálními ambicemi. Maršálek postupně vytvořil tým odborníků, se kterými spolupracuje, kam mimo jiných patří také profesor Shigeo Ohta z Japonska, tým z Univerzity Palackého pod vedením docenta Michala Botka, PharmDr. Milan Krajíček, MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, a další. Výsledkem této dlouhodobé spolupráce je vznik H2 Global Group a společnosti H2 Medical Technologies, které se dnes zaměřují na výzkum a vývoj molekulárního vodíku v medicíně.
Virtuální realita s molekulárním vodíkem: světově unikátní ekosystém
H2 Global Group zároveň rozšířila svůj ekosystém do oblasti rehabilitace a psychologie prostřednictvím 20% kapitálového vstupu do společnosti VR LIFE / VR Vitalis. Tento projekt dnes patří mezi nejvyspělejší systémy digitální rehabilitace v evropském měřítku a po vstupu H2 Global Group vykazuje rychlý a měřitelný růst: počet terapeutických modulů se rozšířil z 22 na 52, řešení získalo MDR certifikaci zdravotnického prostředku a je aktivně využíváno v klinické praxi napříč Evropskou unií. Na platformě VR Vitalis bylo dosud realizováno více než 63 000 terapeutických cvičení, což potvrzuje nejen technologickou vyspělost, ale i vysokou míru přijetí ze strany terapeutů a pacientů. Systém je nasazen v nemocnicích a specializovaných zařízeních v Česku, na Slovensku i v dalších zemích a dnes se řadí mezi tři nejvyužívanější terapeutické VR platformy v Evropě z hlediska reálného klinického využití.
Jedinečnost tohoto projektu v rámci ekosystému H2 Global Group spočívá v propojení regulované VR rehabilitace s inhalací molekulárního vodíku, řešení chráněném užitným vzorem a patentovou přihláškou. Tato kombinace umožňuje současně pracovat s pozorností, psychickým zklidněním, řízeným dýcháním a fyziologickými procesy spojenými s regenerací buněk, včetně mozku. „Virtuální realita umožňuje pacientovi plně se ponořit do řízeného prostředí, odpoutat se od vnějších stresorů a soustředit se na dech a pohyb. Pokud tento stav spojíme s inhalací molekulárního vodíku, vzniká velmi zajímavý prostor pro podporu psychické rovnováhy, rehabilitace i regenerace,“ vysvětluje Mgr. Jana Trdá, Ph.D., spoluzakladatelka VR LIFE.
Pro partnery tak tato platforma představuje další praktickou a okamžitě využitelnou rovinu spolupráce, od rehabilitačních a neurologických center přes soukromé kliniky a sportovní medicínu až po preventivní a longevity programy. Z obchodního i klinického pohledu jde o unikátní příklad toho, jak lze propojit regulovanou zdravotnickou technologii, reálná data z praxe a škálovatelný model s globálním potenciálem.
Investiční okno před dosažením klíčových milníků
V oblasti MedTech se hodnota firem typicky nezvyšuje plynule, ale skokově. v okamžicích, kdy jsou dosaženy zásadní milníky, jako je zahájení klinické studie, vyhodnocení dat nebo úspěšné zvládnutí regulatorních kroků. Právě tyto momenty často mění projekt z technologického příběhu na strategické aktivum, o které začínají usilovat globální hráči. H2 Global Group otevřeně komunikuje ambici dosáhnout registrace prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík, aby byl v rámci systému úhrad zdravotními pojišťovnami dostupný v léčebných zařízeních i široké veřejnosti, a následně rozšiřovat platformu o další aplikace a indikace. Že se takové regulatorně ukotvené platformy stávají cílem akvizic v řádu desítek miliard dolarů, potvrzuje dlouhodobý vývoj trhu: Medtronic koupil společnost Covidien za přibližně 43 miliard USD, Abbott převzal St. Jude Medical za zhruba 25 miliard USD, Boston Scientific získal Guidant za 27 miliard USD, BD koupil CR Bard za 24 miliard USD a Johnson & Johnson zaplatil kolem 20 miliard USD za Synthes a dalších 17 miliard USD za Abiomed. Tyto transakce jasně ukazují, že mimořádná hodnota v MedTechu vzniká v okamžiku, kdy se propojí klinická data, regulatorní důvěryhodnost, škálovatelný obchodní model a silné postavení na trhu. Přesně na tyto faktory se H2 Global Group v této fázi cíleně soustředí. Právě zde se dnes otevírá atraktivní vstupní příležitost pro investory, kteří chtějí vstoupit před klíčovými klinickými a regulatorními milníky, tedy v bodě s historicky nejvyšším potenciálem zhodnocení.
Strategická výzva pro investory a partnery: vstupte do nové éry longevity a medicíny budoucnosti
H2 Global Group dnes stojí na průsečíku několika zásadních globálních trendů: rychle rostoucí ekonomiky longevity, dramaticky narůstajícího problému demence a potřeby nových, měřitelných a bezpečných medicínských řešení, která obstojí v klinické i regulatorní praxi. Pro investory a partnery se tak otevírá období, které lze přirovnat k historickým momentům, kdy lidstvo našlo odpověď na zásadní zdravotní hrozby, od objevu antibiotik až po průlomové vakcinační a terapeutické platformy. Vždy nešlo jen o vědecký objev, ale o vznik zcela nových průmyslových odvětví a dlouhodobých lídrů trhu. Podobná kapitola se již začala psát v oblasti kognitivní dlouhověkosti a využití molekulárního vodíku v medicíně.
„Denně zpracováváme nové požadavky nejen od investorů, ale i od potenciálních partnerů z různých koutů světa, kteří vidí příležitost rozšířit své portfolio nebo aktivity o naše vodíková řešení,“ říká David Maršálek. „H2 Global Group proto cíleně otevírá prostor investorům, distributorům a strategickým partnerům, kteří chtějí spoluvytvářet nový standard longevity a medicíny budoucnosti, a být u zrodu této unikátní platformy ještě předtím, než se její hodnota naplno promítne do globálního trhu,“ uzavírá David Maršálek.
