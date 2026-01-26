Alzheimerova demence: nová neinvazivní metoda jako příležitost pro pacienty i investory

Studie navazuje na mezinárodní výzkum molekulárního vodíku v oblasti neurologie a neuroprotekce a je realizována ve spolupráci českých a japonských odborníků. Klíčovou osobností projektu je mezinárodně uznávaný japonský vědec profesor Shigeo Ohta, který výzkumu molekulárního vodíku věnoval více než 21 let své profesní kariéry, a zaregistroval v této oblasti řadu patentů.
Globální problém, který nemá jednoduché řešení
Demence a neurodegenerativní onemocnění dnes patří k největším výzvám moderní medicíny. Celosvětově postihují desítky milionů lidí a jejich dopad není jen zdravotní, ale i sociální a ekonomický. Náklady na péči o pacienty s demencí se v globálním měřítku pohybují v řádech bilionů dolarů ročně a s prodlužující se délkou života dál rostou.
Právě proto se světová medicína stále více soustředí na časná stadia, na fáze, kdy je možné pracovat s bezpečnými, jednoduchými a neinvazivními přístupy, které mají potenciál zlepšit kvalitu života a zároveň obstát v přísných regulatorních podmínkách. MCI je jedním z těchto klíčových bodů.
Klinická studie: fakta, která budují důvěru
Klinická studie zahájená v Ostravě je navržena s maximálním důrazem na odbornost a transparentnost:
- jednoramenná, jednocentrická studie
- přibližně 30 účastníků ve věku 50–80 let
- délka 6 měsíců (3 měsíce inhalace, 3 měsíce následné sledování)
- inhalace molekulárního vodíku 1 hodinu, 5× týdně
- schválení Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
Primárním cílem je ověření bezpečnosti inhalace plynného vodíku, sekundárně jsou sledovány vybrané zdravotní parametry a standardizované dotazníkové škály.
Příběh profesora Ohty: 21 let jediné myšlence
Profesor Shigeo Ohta je považovaný celosvětově za otce a zakladatele výzkumu molekulárního vodíku v biomedicíně. Více než dvě dekády systematicky zkoumal jeho biologické účinky a zasadil se o to, že se z okrajového tématu stal velmi respektovaný a často citovaný směr moderní medicíny.
„Když se dnes ohlížím zpět, vidím více než 21 let života zasvěcených jediné myšlence,“ říká profesor Ohta.
Význam molekulárního vodíku se postupně prosadil zejména v japonském zdravotnictví, kde je již využíván především v oblasti tzv. emergency medicíny, například u zástavy srdce, mrtvice nebo jiných kritických stavů, kdy je nutné pacienta rychle stabilizovat a vytvořit prostor pro další urgentní péči.
Právě tato zkušenost vedla japonské odborníky k debatě o nutnosti registrace vodíku jako medicinálního plynu, aby mohl být standardně využíván i v dalších indikacích. V Japonsku je však tento proces mimořádně zdlouhavý a finančně náročný a trval by až 10 let. Na doporučení kolegů se proto profesor Ohta rozhodl hledat cestu v Evropě, kde jsou regulační postupy v této oblasti rychlejší a přehlednější.
Proč Česko a H2 Global Group?
Tato evropská cesta přivedla profesora Ohtu ke spolupráci s H2 Global Group, kterou vede zakladatel a generální ředitel David Maršálek. Ten se molekulárnímu vodíku profesně věnuje více než 14 let a dlouhodobě usiluje o jeho ukotvení v seriózní medicíně.
„Projekt je doposud financován výhradně českými investory, včetně známých osobností, lékařů, vědců, právníků i dalších lidí, kteří se postupně přidávají. Chtějí projekt nejen podpořit, ale také participovat na následné kapitalizaci tohoto významného medicínského pokroku,“ říká David Maršálek. „Po období covidu je ve světě medicíny nevídaný zájem o inovace, které dokážou řešit největší medicínské problémy dnešní doby. Farmaceutické a zdravotnické firmy proto aktivně vyhledávají projekty tohoto typu, aby je mohly převzít a rozšířit do celého světa.“, doplňuje Maršálek.
Ne produkt, ale platforma
Studie využívá prototyp víceúčelového vodíkového generátoru, který byl primárně vyvinut právě pro účely inhalace v rámci této klinické studie. Zároveň má tento unikátní přístroj sloužit jako základ pro registraci prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.
Ambice tím ale nekončí. Platformový přístup počítá s rozšířením využití do dalších oblastí medicíny, například pomocí specializovaných aplikátorů pro oči, uši, končetiny či dentální oblast. A to je blízká budoucnost moderní medicíny.
„V našem pojetí nejde o produkt, ale o cestu k MedTech platformě pro longevity kliniky, lázeňství i medicínu budoucnosti. Cílem je prodloužit život ve zdraví, u lidí i zvířat, a posunout vodík do standardní léčebné péče“, říká PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu, vývoje a výroby ze společnosti H2 Global Group.
MedTech realita: proč investoři vyhledávají právě tuto fázi
Historie světového MedTechu ukazuje jasný vzorec: největší hodnoty vznikají ve chvíli, kdy se propojí klinická data, regulatorní důvěryhodnost a mezinárodně škálovatelný model. Právě takové projekty se stávají cílem strategických partnerství nebo akvizic ze strany globálních farmaceutických a technologických společností.
A právě zde se dnes H2 Global Group nachází, tedy na prahu klinické a regulatorní validity, s jasnou vizí další expanze.
„Svět má velký problém a hledá účinné řešení, a my jsme přesvědčeni, že ho máme k dispozici,“ říká David Maršálek. A právě v tom je podstata, tady nejde jen o vědu pro vědu. Jde o cestu, kterou chceme přinést nový neinvazivní standard do medicíny, a tím změnit životy lidí, rodin i fungování celých zdravotních systémů. V době, kdy výskyt neurodegenerativních onemocnění rostou rychleji než kapacita péče, je největším luxusem čekat. Ne na „lepší chvíli“. Ne na „správné dotace“. Ne na to, až bude pozdě.
„Občas se mě někdo zeptá, proč nejdeme standardní cestou, evropské dotace, banky, velké investiční instituce. Já to vidím tak, že tato jednání a papírování bývají zdlouhavá a v konečném důsledku nejistá. My jsme dali možnost obyčejným lidem být u toho, být součástí změny systému, který přinese nové neinvazivní metody ve zdravotnictví. Chceme se o úspěch podělit s těmi, kteří tuto službu skutečně potřebují,“ vysvětluje Maršálek. „Tato standardní cesta je pomalá. A vzhledem k tomu, v jakém stavu je dnešní společnost, kdy mnoho lidí potřebuje pomoc teď, víme, že už nemáme dost času.“
A právě proto má tento projekt tak výjimečný význam i pro investory, je to příležitost vstoupit do fáze, kdy se v MedTechu rozhoduje, kdy se z vize stává klinická realita, z dat regulatorní důvěra a z důvěry globální škálování. Není to jen investice jen pro výnos. Je to investice, která má celospolečenský přesah a hluboký smysl. A až se tahle cesta naplní, odměna nebude jen finanční, bude i společenská: možnost říct „byl jsem u toho“, když se začala psát medicína budoucnosti.
Pro více informací o možnosti zapojení se do tohoto významného projektu s globálním přesahem kontaktujte přímo zakladatele a generálního ředitele pana Davida Maršálka (david.marsalek@H2global.group) nebo jeho kolegu pana Davida Konupčíka, ředitele pro vztahy s investory (david.konupcik@H2invest.cz).
Více o společnosti zde: www.H2global.group a www.MolekularniVodik.cz
Výzva veřejnosti k účasti na studii
Zároveň byla vyhlášena veřejná výzva pro dobrovolníky, kteří se chtějí této studie účastnit a splňují základní kritéria, věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav a diagnóza mírné kognitivní poruchy, až mírné či středně těžké demence. Nejlépe Ostrava a okolí.Zájemci se mohou ještě stále přihlásit na e-mail: david.skoloudik@H2medical.com.
Účast v této studii nezaručuje žádný zdravotní přínos a neměla by být chápána jako náhrada standardní léčby.
Zdroj: H2 Global Group