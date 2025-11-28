Alzheimerova demence: průlomové české šetrné řešení mění problém v příležitost. A investoři u toho nechtějí chybět

Právě v této oblasti přichází z Česka zpráva, která má potenciál zapsat zemi na mapu světové medicíny. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil první klinickou studii v ČR, která bude hodnotit bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou, častým předstupněm Alzheimerovy demence. Za projektem stojí česká společnost H2 Medical Technologies, součást skupiny H2 Global Group.
„Chceme přinést kvalitní data a otevřít debatu o tom, jak může molekulární vodík zapadnout do medicíny budoucnosti. Naše řešení představuje zcela novou, neinvazivní a bezpečnou metodu, která má potenciál stát se metodou novátorskou, jejíž účinky na neurodegenerativní onemocnění jsou nyní předmětem klinického testování,“ říká PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu, vývoje a výroby a spoluzakladatel H2 Global Group.
Proč už si nemůžeme dovolit čekat
Na rozvoji Alzheimerovy choroby se podílí kombinace různých faktorů, vyšší věk a genetická zátěž, kardiovaskulární rizika (vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, kouření), nezdravý životní styl, nedostatek pohybu a spánku, dlouhodobý stres i procesy v mozku, jako je oxidační stres a zánět. Výsledkem není jen „zapomínání“, ale postupná ztráta samostatnosti a obrovský tlak na rodinu i systém péče.
„Z pohledu neurologa už nejde jen o medicínský problém, ale o zásadní společenské téma. Pokud ho nezačneme aktivně řešit už dnes, čeká nás velmi náročná budoucnost,“ upozorňuje profesor MUDr. David Školoudík, Ph.D., neurolog, který povede tuto průlomovou studii.
Po covidové krizi navíc celosvětově roste „tsunami poptávky“ po diagnostice a péči, specializovaných lůžkách, proškoleném personálu i domácí a komunitní péči. Demence se definitivně posouvá z okraje geriatrie do centra společenské a ekonomické debaty příštích desetiletí.
Molekulární vodík: český patent, světová ambice
Molekulární vodík (H2) je plyn přirozeně se vyskytující v organismu, který v posledních letech poutá pozornost vědců po celém světě. Tisíce studií popisují jeho antioxidační, protizánětlivý a buněčně ochranný potenciál a schopnost ovlivňovat energetický metabolismus. Odborníci jej nevnímají jako „zázračný lék“, ale jako modulátor buněčných procesů a perspektivní doplněk k dalším postupům péče o zdraví.
„Molekulární vodík vnímáme jako nástroj, který může jemně ovlivňovat buněčné procesy. Právě proto potřebujeme další kvalitní klinická data, abychom přesně věděli, kde má smysl,“ říká profesor Shigeo Ohta z Japonska, považovaný celosvětově za otce a zakladatele výzkumu molekulárního vodíku a spoluzakladatel H2 Global Group.
Významným milníkem je evropský patent EP3701956B1 „Profylaktické nebo terapeutické činidlo pro demenci“, jehož původcem je právě profesor Ohta a držitelem H2 Global Group. Patent popisuje využití molekulárního vodíku v oblasti neurodegenerativních onemocnění včetně demencí, a dává Česku unikátní pozici na světové scéně.
Schválená klinická studie SÚKL: když se věda, medicína a byznys spojí
Na tento patent nyní přímo navazuje první klinická studie svého druhu v ČR, schválená SÚKL a Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava. Studie bude hodnotit bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), začne v lednu 2026 a potrvá šest měsíců. Zúčastní se jí přibližně 30 pacientů ve věku 50–80 let, kteří budou po dobu tří měsíců inhalovat molekulární vodík hodinu denně, pět dní v týdnu, a následně budou další tři měsíce sledováni, včetně kognitivních testů, vybraných biochemických parametrů a hodnocení kvality života.
„Nechceme slibovat zázraky, chceme získat další data,“ shrnuje profesor Školoudík. „Teprve na základě nich budeme moci zodpovědně říci, jakou roli může mít inhalace molekulárního vodíku u této skupiny pacientů.“
Výsledky budou po vyhodnocení odborně publikovány a stanou se dalším krokem na cestě k tomu, aby se v České republice mohl zrodit první registrovaný zdravotnický prostředek s molekulárním vodíkem na světě.
Výzva k účasti ve studii: pomoc sobě, rodině i budoucím generacím
H2 Medical Technologies vyhlašuje veřejnou výzvu pro dobrovolníky, kteří se chtějí studie účastnit a splňují základní kritéria: věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav, diagnózu mírné kognitivní poruchy, případně mírné až středně těžké demence, a ideálně bydliště v Ostravě a okolí, kde bude studie probíhat. Účast v této studii nezaručuje žádný zdravotní přínos a neměla by být chápána jako náhrada standardní léčby. Zájemci se mohou přihlásit do 23. 12. 2025 na e-mail: david.skoloudik@H2medical.com
H2 Global Group je zdravotnicko-technologická skupina, která vyvíjí, vyrábí a exkluzivně dodává inovativní a bezpečné produkty a přístroje s molekulárním vodíkem. Její řešení dnes využívají lázně a wellness centra, sportovní kluby a elitní sportovci, soukromé kliniky, kosmetické a beauty segmenty i firemní programy péče o zdraví, a stále častěji také běžné domácnosti. Spolupracuje s lékaři, terapeuty, univerzitami a vědeckými týmy v Česku i v zahraničí. Je držitelem několika patentů a užitných vzorů a usiluje o registraci vůbec prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě právě v České republice s následným dalším rozšířením do celého světa.
„Když jste zdraví, máte tisíce problémů, které potřebujete řešit. Když onemocníte, zůstane vám jen jeden, jak se uzdravit,“ říká David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group, který před 14 lety představil molekulární vodík v Česku a následně v dalších evropských zemích jako vůbec první doplněk stravy na světě. Od té doby molekulární vodík díky dalšímu výzkumu, vývoji a výrobě nových generací produktů a přístrojů dostal do českých domácností, firem, lázní, klinik a dalších míst, kde lidé hledají šetrnou cestu k podpoře svého zdraví, vitality a dlouhověkosti.
„I přes tisíce publikovaných studií a odborných článků popisujících molekulární vodík musíme být pokorní. Naší povinností je odlišit, co je marketing a co je skutečná medicína založená na důkazech,“ zdůrazňuje PharmDr. Milan Krajíček. „Proto investujeme do regulovaného výzkumu, klinických studií a spolupráce se špičkovými pracovišti,“ dodává.
H2 Global Group tak propojuje několik vrstev společenské odpovědnosti:
vědeckou (systematický výzkum a klinické testování), etickou (spolupráce se SÚKL a etickými komisemi, důraz na bezpečnost pacientů), ekonomickou (rostoucí trh zdravotnických technologií a preventivní medicíny) a lokální (inovace vznikají v ČR, ale míří k pacientům po celém světě).
Jedinečná příležitost pro investory být u zrodu „medicíny vodíkové éry“
Alzheimerova demence a další kognitivní poruchy představují jeden z největších trhů budoucnosti, nejen v medicíně, ale i ve službách, technologiích a dlouhodobé péči. Každé řešení, které dokáže zlepšit kvalitu života pacientů, oddálit ztrátu soběstačnosti nebo snížit zátěž pečujících, má obrovský společenský i ekonomický dopad.
Tuto příležitost už využila řada českých investorů, kteří se stali součástí H2 Global Group a podílejí se na rozvoji „medicíny budoucnosti“. Po covidové krizi celosvětově roste poptávka po inovativních MedTech a HealthTech řešeních, která zefektivňují péči, podporují prevenci a míří také k aktivní dlouhověkosti, tedy k tomu, aby lidé nejen déle žili, ale žili kvalitněji. Další investoři se nyní mohou přidat v této rozhodující fázi, v okamžiku, kdy se patentově chráněné know-how, regulovaný klinický výzkum, celosvětově rostoucí tržní poptávka a česká technologie s globálním potenciálem potkávají v jednom projektu, tedy přesně v tom, co investoři nejčastěji vyhledávají.
Být u toho, když se píše nový český medicínský příběh
Alzheimerova demence dramaticky mění životy pacientů i jejich blízkých a odborníci varují, že bez aktivního řešení se promění v hluboký společenský i ekonomický problém. Projekt H2 Medical Technologies a dlouholeté aktivity skupiny H2 Global Group ukazují, že i z relativně malé země může vzejít iniciativa, která posune světovou medicínu o krok dál a současně postaví společenskou odpovědnost do centra podnikání.
„Teď je čas, kdy se rozhoduje, kdo a jak u toho bude – jako investor, odborník, pacient, rodinný pečující i jako budoucí uživatel technologií s molekulárním vodíkem,“ uzavírá Maršálek.
Kontakt pro média a investory:
H2 Global Group / H2 Medical Technologies / H2 Investment
www.H2Global.group, www.H2Vibe.cz, www.H2invest.cz
