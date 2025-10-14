Amazon slaví 10 let v Česku. Ekonomický přínos společnosti přesáhl 45 miliard korun

"Za deset let jsme v České republice ušli dlouhou cestu. Z jednoho návratového centra jsme vybudovali moderní síť tří provozů a korporátních kanceláří a pomohli vybudovat infrastrukturu v okolí. S ohledem na to jsme zde investovali přes 45 miliard korun a zapojili se do desítek smysluplných projektů. Naší ambicí je být i nadále férovým zaměstnavatelem s pestrou nabídkou pracovních pozic, a zároveň aktivním partnerem v regionech, kde působíme," říká Michal Šmíd, generální ředitel společnosti Amazon Česká republika.
Od roku 2013 Amazon v České republice investoval více než 45 miliard Kč. Jen v roce 2024 zde Amazon investoval více než 6 miliard Kč, včetně investic do infrastruktury a odměn zaměstnancům. Za posledních 10 let přispěly investice Amazonu podle odhadů společnosti Keystone k HDP České republiky více než dalšími 29 miliardami Kč. To znamená, že každá koruna (Kč) investovaná společností Amazon v České republice vygenerovala odhadem 1,03 Kč v podobě efektů přidané hodnoty (příspěvků k HDP).
Dvě centra, kanceláře a potisk triček
Amazon otevřel své první logistické centrum v Dobrovízi v roce 2015. Původně sloužilo jako centrum pro vracení zboží, nyní je jedním z klíčových provozů v rámci evropské sítě distribučních center Amazonu. V roce 2023 zahájila společnost na Chomutovsku provoz potisku textilu "Merch on Demand". Ve stejném roce bylo otevřeno první plně robotizované logistické centrum, tentokrát v Kojetíně.
"Robotizovaná budova v Kojetíně je v České republice unikátním pracovištěm, kde technologie nejen podporují efektivitu, ale také chrání zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Od prvního dne nabízíme konkurenceschopné platové podmínky a benefity, přičemž klademe velký důraz na profesní rozvoj a kariérní růst. Věříme, že moderní pracovní prostředí a dlouhodobé investice do lidí formují budoucnost logistiky," říká Jan Vavřík, generální manažer robotického centra Kojetín. Fungují zde moderní technologie, jako je robotické rameno, paletizér nebo autonomní roboti, díky nimž pracovníci nemusí dělat nadbytečné pohyby nebo zvedat těžká břemena.
Uplatnění zde najdou i neslyšící
Složení týmů je záměrně velmi různorodé, poměr žen a mužů je ve společnosti Amazon zhruba vyrovnaný. Pracují zde studenti, zaměstnanci na částečný úvazek, rodiče v rámci speciálního programu pro návrat do práce po rodičovské dovolené i starší zaměstnanci.
Zaměstnanci mají nárok na širokou škálu výhod, včetně komplexního balíčku rodičovských příspěvků. Prostřednictvím vzdělávacího programu Career Choice mohou studovat angličtinu nebo se rekvalifikovat, přičemž Amazon jim přispívá až 100 % nákladů na vzdělání. Kromě toho mohou zaměstnanci využívat příspěvky na penzijní a životní pojištění, bezplatnou dopravu do práce, dotované stravování v podnikové jídelně nebo slevy a poukázky na nákup.
Logistická centra v Dobrovízi a Kojetíně mají také unikátní program na podporu zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Tito lidé mají k dispozici tlumočníky znakového jazyka a další dobrovolníci jsou proškoleni v jeho používání.
Provozovna v Kojetíně nabízí díky vyspělým technologiím řadu pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Toto pracoviště dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, pro jejíž studenty organizuje prohlídky centra, programy stáží nebo praktické workshopy.
Oslava s regionálním dopadem
"Gratuluji společnosti Amazon k významnému milníku deseti let působení v České republice. Za tu dobu se společnost osvědčila jako významný partner českého průmyslu a významný zaměstnavatel, který do země přináší pokročilé technologie a inovace. Oceňuji zejména investice do robotizace a automatizace, které pomáhají posouvat českou ekonomiku směrem k Průmyslu 4.0, stejně jako důraz na udržitelný rozvoj a podporu místních komunit. Těší mě také, že Amazon pomáhá českým firmám expandovat na zahraniční trhy. Přeji společnosti mnoho úspěchů do dalších let a věřím, že bude i nadále přispívat k rozvoji české ekonomiky a posilovat konkurenceschopnost České republiky v oblasti moderních technologií," říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Hlavní oslavy výročí proběhly v Dobrovízi a Kojetíně. Zúčastnili se jich zaměstnanci, zástupci samospráv, neziskových organizací a partneři z regionů. Během oslav výročí se představily také české firmy, které díky Amazonu expandovaly na zahraniční trhy, jako jsou Pepperfield, Green Idea nebo Presco.
"Na Amazonu jsme díky FBA, nastavení Subscribe & Save a s využitím Prime Day vyrostli mezikvartálně o 159% na Německém trhu. Mimo růstu v obratu jsme docílili i navýšení pozitivních recenzí na produktech, od čeho jsme se poté odrazili v rámci expanze do Velké Británie. Velkou výhodu Amazonu vidíme v tom, že kredibilitu vybudovanou na jednom trhu lze efektivně zúročit na dalších — v rámci Pan-EU FBA až na zhruba 20 evropských trzích — a to s prakticky nulovými dodatečnými vstupními náklady," řekl David Grinberg, konzultant pro expanzi společnosti Pepperfield.
"Díky Amazonu jsme získali přístup k desítkám milionů zákazníků v celé Evropě, aniž bychom museli budovat vlastní značku na každém regionálním trhu. V neposlední řadě jsme si také potvrdili, že jsme schopni konkurovat společnostem z celého světa. Služba Fulfillment by Amazon nám umožnila využívat jeho logistickou síť a doručování Prime, což vedlo ke zkrácení dodacích lhůt a větší spokojenosti zákazníků. Díky spolupráci se společností Amazon jsme rozšířili naše podnikání do nových regionů a dosáhli významného růstu prodeje. V letošním roce očekáváme obrat 12-14 milionů Kč, ale potenciál spolupráce je ještě větší," uvedl Jiří Pantůček, majitel a jednatel společnosti Green idea.
"Spolupráce s Amazonem nám otevřela dveře na nové evropské trhy a výrazně zvýšila náš podíl na zahraničních prodejích - dnes tvoří více než 40 % našeho e-commerce obratu. Díky zázemí a službám Amazonu jsme dokázali překonat logistické i jazykové bariéry a posunout značku Baagl mezi silné hráče v segmentu školních batohů a doplňků," uvedl Michal Šmidrkal, obchodní ředitel společnosti Baagl.
V současné době se společností spolupracuje více než 700 malých a středních podniků, které prodávají své zboží do zahraničí prostřednictvím tržiště Amazon. Jen v loňském roce jeho prostřednictvím prodaly do zemí celého světa přes 5 milionů výrobků.
AWS vstoupila do České republiky před čtyřmi lety
Společnost Amazon Web Services (AWS) založila v březnu 2021 svou první pobočku v Praze, čímž výrazně rozšířila svou přítomnost ve střední a východní Evropě. Již v roce 2017 AWS spustila v Praze Amazon CloudFront Edge Location a AWS Direct Connect Location, čímž zlepšila služby doručování obsahu a síťové připojení pro místní zákazníky.
Pražská pobočka obsluhuje zákazníky z České republiky i Slovenska a podporuje různé organizace od start-upů po velké podniky, vzdělávací instituce a vládní orgány. Mezi významné české zákazníky patří Škoda Auto, která využívá AWS AI pro svůj inovativní systém kontroly vozidel, iniciativy digitální transformace Moneta Money Bank, řešení pro detekci podvodů Resistant.ai a platforma pro optimalizaci e-commerce Luigi's Box. V roce 2025 dosáhla společnost AWS významného milníku, když se stala certifikovaným poskytovatelem cloudových služeb pro vládní systémy v České republice a na Slovensku.
Společnost se také aktivně podílí na podpoře českého a slovenského vzdělávacího systému prostřednictvím iniciativ, jako je AWS Educate.
Podpora komunit v celé ČR
Amazon podporuje digitální vzdělávání dětí v České republice. Provozuje dvě Kindlotéky v Praze (Kulturní centrum Praha Průhon) a v Mostě (městská knihovna). Třetí v Olomouci bude otevřena letos na podzim. Disponují také vybavením pro aktivity STEM, které rozvíjí malé studenty v oblasti vědy, techniky a matematiky.
"Jsme hrdí na to, že Amazon pomáhá v České republice růst také komunitám, ve kterých působí. V rámci dlouhodobé podpory komunit a rozvoje firemního dobrovolnictví spolupracují všechna naše centra v České republice s řadou neziskových organizací. Jedná se například o partnerství s organizací ADRA Česká republika, která se zaměřuje na humanitární pomoc a dobrovolnictví. Jednotlivá centra rozvíjejí spolupráci i s dalšími partnery na místní úrovni," uzavírá Slawomir Płonka, regionální ředitel Amazonu pro střední a východní Evropu.
Amazon v České republice podporuje také organizaci Nedoklubko, která pomáhá předčasně narozeným dětem. Tu vybrali sami zaměstnanci v interním hlasování v roce 2024 poté, co v rámci firemní soutěže Globální měsíc dobrovolnictví vybrali finanční prostředky na dobročinné účely.
Mezi další organizace, které Amazon podporuje, patří Sociální služby Chomutov, Dětské domovy Vysoká Pec a Hostivice, PAHOP a Společně pro děti. Tím však výčet organizací nekončí. Další pravidelnou podporu dostávají Naděje, Cesta domů a oděvní a potravinová banka.
Zdroj: Amazon
PROTEXT