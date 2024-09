Amazon zvyšuje minimální nástupní mzdu pro provozní zaměstnance a zahajuje sezónní nábor v České republice

Navýšení bude platit od 1. října a využijí ho tisíce provozních zaměstnanců po celé České republice. Toto navýšení odpovídá měsíční mzdě 38.808 Kč hrubého včetně bonusů pro začínající zaměstnance. Po třech letech práce ve společnosti mohou zaměstnanci na plný úvazek dosáhnout na 42.689 Kč hrubého včetně bonusů.

Všem zaměstnancům je navíc od prvního dne nabízen komplexní balíček benefitů zahrnující 10% bonus za přispění k plnění cílů společnosti Amazon, životní pojištění, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování za 29 Kč ve firemní kantýně, dopravu do práce zdarma, zaměstnanecký asistenční program a zaměstnaneckou slevu na Amazon.de. Amazon také nabízí zaměstnancům inovativní program Career Choice, který poskytuje finanční prostředky na rozvoj kvalifikace prostřednictvím vzdělávacích kurzů ve výši až 120.000 Kč po dobu čtyř let.

Zatímco ostatní kurzy je možné absolvovat až po roce práce ve společnosti, ovládání nového jazyka je žádanou dovedností, která může vést k vyšší mzdě a většímu počtu pracovních příležitostí – zaměstnanci tak mohou v rámci tohoto programu začít získávat jazykové dovednosti, které podpoří jejich kariéru, již od prvního dne.

„Naši zaměstnanci jsou obrovskou součástí úspěchu našeho podnikání a my si vážíme všeho, co dělají pro zákazníky. Proto s radostí oznamujeme, že zvyšujeme minimální nástupní mzdu a nadále nabízíme špičkové benefity v oboru již od prvního dne, stejně jako vynikající příležitosti pro naše zaměstnance k zahájení a rozvoji skvělé kariéry. Toto jsou jen některé z důvodů, proč lidé chtějí pracovat ve společnosti Amazon, ať už se jedná o jejich první zaměstnání, sezónní pozici nebo příležitost k dalšímu kariérnímu postupu,“ řekl generální manažer společnosti Amazon Česká republika, Michal Šmíd.

Společnost byla v letošním roce oceněna jako Top Employer a získala certifikát Top Employer. Program Top Employers certifikuje společnosti na základě výsledků průzkumu kvalitních postupů v oblasti lidských zdrojů. Tento průzkum zahrnuje šest oblastí sestávajících z dvaceti témat včetně personální strategie, pracovního prostředí, získávání talentů, školení, rozmanitosti, rovných příležitostí a inkluze a dalších.

Novinky ze světa Amazonu najdete na press portálu společnosti.

