Ambis přepisuje historii. Stává se největší soukromou univerzitou v Česku

  12:14
Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Největší soukromá vysoká škola v České republice získala status univerzity. Ambis úspěšně akreditoval svůj první doktorský studijní program a po splnění požadavků stanovených legislativou prošel hodnocením Národního akreditačního úřadu pro terciární vzdělávání. Nadále bude nabízet prezenční i distanční studium se zaměřením na připravenost studentů pro éru AI a proměňující se trh práce.

„Vnímáme to jako významný milník a potvrzení dlouhodobé systematické práce školy v oblasti kvality vzdělávání, rozvoje studijních programů i naplňování všech akreditačních požadavků. Získání akreditace doktorského studijního programu a následný přechod na univerzitní status potvrzují dlouhodobou pozici školy mezi respektovanými vysokoškolskými institucemi a dále ji posilují,“ říká rektorka Ambis Univerzity Martina Mannová.

Historii píše od roku 1999

Status vysoké školy získala Ambis Univerzita už v roce 1999, tehdy ještě jako Bankovní institut vysoká škola. Od té doby prošla škola výraznou transformací. Odklonila se od původního zaměření a dnes nabízí široké spektrum profesních i akademických studijních programů. Mezi nejúspěšnější obory dnes patří bezpečnostní management, marketingová komunikace, ekonomie a management podniku nebo psychologie.

„Zároveň se pyšní jedním z nejrozvinutějších systémů distančního studia u nás. I díky tomu je Ambis Univerzita s více než 7000 studenty v Praze, Brně a Bratislavě největší soukromou univerzitou v Česku a na Slovensku,“ vysvětluje rektorka Martina Mannová.

Podle ní status univerzity především potvrzuje vysokou úroveň vzdělávání a akademického zázemí školy. „Prakticky to znamená další posílení možností v oblasti výuky, vědy, výzkumu i mezinárodní spolupráce. Důležitým krokem je také možnost rozvíjet doktorské studijní programy a širší akademické aktivity,“ dodává rektorka.

Aby škola získala v Česku status univerzity, musela splnit přísná kritéria stanovená legislativou a projít hodnocením Národního akreditačního úřadu pro terciární vzdělávání. Ta zahrnují mimo jiné akreditované doktorské studium, kvalitní vědeckou a výzkumnou činnost a silné institucionální zázemí napříč více oblastmi vzdělávání.

Od bakaláře až po doktorát

Momentálně Ambis Univerzita nabízí 10 bakalářských, 6 magisterských a 1 doktorský studijní program na pobočkách v Praze, Brně a část z nich také v Bratislavě. Vedle profesně zaměřených programů mohou uchazeči studovat i akademicky orientované studijní programy speciální pedagogika a psychologie.

V Česku chce škola do nově otevřeného doktorského programu zaměřeného na bezpečnostní management v novém akademickém roce přijmout 7 studentů. Ti se mohou zaměřit například na výzkum vnitřní bezpečnosti státu, analýzu rizik kritické infrastruktury nebo tvorbu systémů kybernetické bezpečnosti. Garantem programu je prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., bývalý rektor Univerzity obrany.

„V následujících letech se škola zaměří na rozšiřování nabídky navazujících magisterských a distančních studijních programů i další rozvoj všech forem studia tak, aby bylo vzdělávání dostupné a flexibilní pro různé skupiny studentů,“ říká Martina Mannová.

Uplatnění na dynamicky se měnícím trhu

Ambis Univerzita klade důraz na přípravu studentů na těžko předvídatelnou budoucnost trhu práce. I proto ve spolupráci s firmami zavádí do všech profesních studijních programů předměty zaměřené na tzv. přenositelné kompetence, které mají absolventům zajistit uplatnění i na dynamicky se měnícím trhu.

„S tím souvisí také orientace na výsledkově orientované vzdělávání, tedy důraz na konkrétní výstupy vzdělávání, ověřování jejich naplnění a rozvoj přenositelných kompetencí, jako jsou analytické myšlení, komunikace, práce s AI a dalšími technologiemi nebo schopnost adaptace na změny,“ vysvětluje rektorka Martina Mannová.

Spolupráce s firemním sektorem a důraz na přenositelné kompetence patří mezi klíčové priority školy. „Chceme i nadále rozvíjet partnerství s firmami, zapojovat odborníky z praxe do výuky a vytvářet studentům příležitosti pro stáže, praktické projekty a kontakt s reálným pracovním prostředím. Díky tomu budou absolventi lépe připraveni na současné i budoucí požadavky trhu práce,“ dodává rektorka Ambis Univerzity Martina Mannová.

O Ambis Univerzitě

Ambis Univerzita je největší soukromou univerzitou v Česku a na Slovensku. Vedle Prahy má své pobočky také v Brně a Bratislavě. Studentům nabízí 10 bakalářských, 6 magisterských a 1 doktorský studijní program a možnost studia prezenční, distanční i kombinovanou formou. 
Více informací na: www.ambis.cz

Zdroj: Ambis Univerzita

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

