Americká společnost HID kupuje brněnskou firmu Sewio, aby rozšířila svoje portfolio o UWB technologii

Společnost HID, globální leader na trhu identifikačních systémů, díky této akvizici rozšíří svoje portfolio systémů pro sledovaní v reálném čase o technologii UWB, která má vysoký stupeň přesnosti a spolehlivosti a umožňuje tak automatizaci a digitalizaci průmyslových podniků.

"Přivítání týmu Sewio do rodiny HID posiluje náš závazek stát se hlavním hráčem v oblasti lokalizačních systému RTLS," řekl Björn Lidefelt, EVP a ředitel HID. "Díky technologiím a odborným znalostem společnosti Sewio jsme v lepší pozici, abychom pomohli zákazníkům v průmyslu postavit jejich 'smart factory' řešení a zlepšovat jejich výrobní operace."

Marc Bielmann, SVP and Head of Identification Technologies, HID řekl: “Zaměřujeme se na rozšíření našeho portfolia RTLS technologií, abychom přinesli nové aplikace pro naše klíčové vertikály, jakými je například průmysl. Přidání společnosti Sewio a jejich vysoce přesné UWB technologie do naší nabídky je dalším krokem tímto směrem. Těšíme se z rozšíření našeho portfolia, které nám umožní splnit jedinečné potřeby uživatelů v automobilovém a průmyslovém odvětví.“

Společnost Sewio byla založena v roce 2014, sídlí v Brně v České republice a nyní je v rámci HID součástí oblasti Identification Technologies Business. Řešení Sewio se začlení do Internet of Things Services (IOTS) Business Unit společnosti HID a bude těžit z podpory globálního ekosystému společnosti HID.

"Ve společnosti Sewio jsme hrdí nejen na inovativní produkt, který jsme vyvinuli, ale také na vztahy, které jsme si vybudovali s našimi partnery a zákazníky po celém světě," řekl Milan Šimek, CEO a spoluzakladatel společnosti Sewio. "Jsme nadšení, že díky HID můžeme rozšířit náš dosah tím, že pomůžeme ještě většímu počtu zákazníků zvyšovat efektivitu a bezpečnost jejich výroby prostřednictvím lokalizačních systémů v reálném čase."

Pro více informací o prodeji firmy prosím navštivte: https://www.sewio.net/sewio-is-now-part-of-hid-global-the-world-leader-in-trusted-identity-solutions/

O společnosti Sewio Networks

Sewio Networks je výrobce real-time lokalizačního systému (RTLS) určeného pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, který pomáhá firmám v oblasti výroby, intralogistiky, distribuce a skladování. Systém je založený na širokopásmové technologii UWB a je dodáván společně se softwarem pro management a vizualizaci sledovaných objektů.

Partnerům a zákazníkům poskytuje přesné, spolehlivé a plně škálovatelné IoT řešení pro sledování objektů. Využívá se k získání procesní vizibility, zlepšování efektivity výroby, zjednodušení toků materiálu a zvyšování bezpečnosti. Sewio technologie je implementována zákazníkům prostřednictvím partnerské sítě čítající 100+ partnerů ve 45 zemích světa. Sewio bylo založeno v roce 2014 v Brně, dnes s pobočkami v USA a Německu. Sewio má 40 zaměstnanců a zákazníky ve 45 zemích. Mezi zákazníky patří: Volkswagen, Denso, Continenal, Toyota, Budweiser Budvar, Škoda, ENEL.

HID powers the trusted identities of the world’s people, places and things. We make it possible for people to transact safely, work productively and travel freely. Our trusted identity solutions give people convenient access to physical and digital places and connect things that can be identified, verified and tracked digitally. Millions of people around the world use HID products and services to navigate their everyday lives, and billions of things are connected through HID technology. We work with governments, educational institutions, hospitals, financial institutions, industrial businesses and some of the most innovative companies on the planet. Headquartered in Austin, Texas, HID has over 4,500 employees worldwide and operates international offices that support more than 100 countries. HID is an ASSA ABLOY Group brand. For more information, visit www.hidglobal.com.

