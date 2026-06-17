Americká ulice v Plzni se po rekonstrukci změní

Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí: “Největší komplikace se týkají veřejné dopravy, ta je z části vedená sadovým okruhem a z části ulicí U Trati. Autobusy nabíraly hlavně v prvních dnech zpoždění v řádu minut. Teď se situace jako u každé uzavírky spíš stabilizuje.“
Úprava se týká úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu v celkové délce téměř 440 metrů.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V Plzni těch dopravních uzavírek je v současné době až moc. V tomhle dopravním uzlu je to velmi složité objízdné území, které je problematické objet. Dostat se k těm institucím, které tam sídlí. To je ten zásadní problém.“
Kvůli rekonstrukci ubyla v centru Plzně parkovací místa.
Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí: “My jsme se snažili úbytek parkovacích míst kompenzovat tím, že v Husově a Tylově ulici jsme místa předurčili právě pro rezidenty, kteří jsou ti nejdůležitější, protože ti si za to platí v rámci zpoplatněného systému. Mají svá místa pouze o pár bloků vedle.“
Po konci úprav se z úseku stane takzvaná sdílená zóna s rychlostí omezenou na 20 kilometrů za hodinu. Bude to vůbec poprvé, kdy bude v Plzni tato nová dopravní značka použita. Automobilová doprava bude omezena tím, že řidiči musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům i cyklistům, kteří budou mít možnost užívat komunikaci v celé šíři.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Z pohledu bezpečnosti je tam problém 20 kilometrů v hodině. V Berlíně, v Římě v Paříži. V Berlíně od toho prakticky ustoupili, protože zjistili, že pokud rychlost dlouhodobě omezí, tak jim stoupnou exhalace a vzniknou jízdní problémy. Problém je vymahatelnost.“
Rekonstrukce za necelých 36 miliónů korun by měla skončit 10. srpna.
Zdroj: POLAR televize Ostrava