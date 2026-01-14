Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

Nejvyšší volení zástupci amerického okresu Fulton ve státě Georgia za to ocenili firmu PBS Aerospace, dceřinou společnost skupiny PBS GROUP. Na její počest vyhlásili středu 17. prosince 2025 dnem "PBS AEROSPACE APPRECIATION DAY". Rada okresu Fulton také ocenila, že firma svými investicemi významně podporuje amerických letecký a obranný průmysl.
"Vážíme si ocenění ze strany nejvyšších volených zástupců Fulton jako významného regionu v Georgii. Jedná se o ocenění našeho přínosu k posilování obranyschopnosti a národní bezpečnosti Spojených států, které patří k našim nejvýznamnějším trhům, našich investic a také zdůraznění významu inovací, které přinášíme ve spolupráci s našimi americkými partnery," uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.
PBS závod v Roswellu na předměstí Atlanty za 20 milionů dolarů otevřela vloni v dubnu, v září zahájila sériovou výrobu a otevřela vývojové centrum. Šlo o rozhodnutí majitele PBS GROUP Williama Diddena, které je vnímáno jako významná investice do regionální ekonomiky, rozvoje pracovních sil a globální konkurenceschopnosti v Georgii.
Rada Fultonu ocenění udělila také za podporu amerických veteránů, které PBS ve svém závodě zaměstnává. 75 procent techniků totiž tvoří veteráni americké armády. To podle rady podtrhuje závazek PBS zaměstnávat místní odborníky i osoby se zkušenostmi z vojenského prostředí. Tým s velkým podílem veteránů navíc přináší přímé zkušenosti do vývoje pohonných systémů přispívajících k posílení obranných schopností nejen Spojených států, ale i ochraně příslušníků ozbrojených sil po celém světě.
"Ocenění představuje významný milník v rostoucí přítomnosti naší společnosti ve Spojených státech. Vyzdvihuje přínos naší společnosti k národní obraně a náš silný závazek zaměstnávat veterány ozbrojených sil USA a investovat do leteckého a inženýrského talentu ve státě Georgia," sdělil Erin Durham, generální ředitel společnosti PBS Aerospace. Ocenění tak ukazuje na silné partnerství mezi PBS Aerospace, místními představiteli veřejné správy a leteckou komunitou ve státě Georgia.
Představitelé okresu firmě věnovali významný den také proto, že posiluje vazby mezi státem Georgia a Českou republikou prostřednictvím průmyslové spolupráce a vyjádřili jí podporu při dalším rozšiřování jejích aktivit a rozvoji výrobních kapacit v USA. V proklamaci zdůraznili také spolupráci PBS Aerospace s Georgia Institute of Technology a její roli v rozvoji leteckých inovací prostřednictvím partnerství mezi akademickou sférou a průmyslem. Tyto aktivity pomáhají upevnit pozici okresu Fulton i státu Georgie jako lídrů v oblasti pokročilé výroby a obranných technologií.
Fulton je nejlidnatější okres ve státě Georgia ve Spojených státech, kde se nachází i Atlanta, hlavní město Georgie. Jde o jeden z nejdůležitějších ekonomických a správních regionů státu. Rada komisařů je jejím nejvyšším voleným řídicím orgánem. PBS se rozhodla ocenit během veřejného zasedání 17. prosince 2025.
PBS GROUP plánuje do dvou let na americkém trhu vyrábět desítky tisíc kusů motorů ročně. Plánuje proto investovat 90 milionů dolarů do dalšího výrobního závodu. Mezi významné zákazníky skupiny patří i americká armáda. PBS GROUP a její majitel prošli v souvislosti s investicemi a dodávkami přísnými bezpečnostními prověrkami, což skupinu kvalifikuje jako prověřeného a spolehlivého dodavatele, který přispívá k obranným kapacitám nejen USA, ale i dalších států NATO a spojenců.
O PBS GROUP
PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.
O PBS Aerospace
PBS Aerospace je americká dceřiná společnost PBS GROUP, specializovaná na výrobu, montáž a testování malých proudových motorů pro obranné i civilní aplikace, zejména bezpilotní systémy, řízené střely a další pokročilé letecké platformy. Působí v metropolitní oblasti Atlanty, kde vybudovala moderní výrobní, vývojové a testovací kapacity s cílem přiblížit se zákazníkům na klíčovém americkém trhu, zkracovat dodací lhůty a podporovat vývoj specifických aplikací. Společnost je důležitým partnerem amerických a aliančních obranných institucí a její aktivity představují jádro strategické expanze skupiny PBS ve Spojených státech.
Zdroj: PBS Group