Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

Autor:
  11:28
Praha 14. ledna 2026 (PROTEXT) - V době, kdy drony představují rostoucí hrozbu pro americké základny a příslušníky amerických ozbrojených sil, letecké proudové motory skupiny PBS GROUP naopak pohánějí bezpilotní systémy jako řízené střely či různé dronové aplikace, které pomáhají udržet vojáky v bezpečí a posilovat obranyschopnost.

Nejvyšší volení zástupci amerického okresu Fulton ve státě Georgia za to ocenili firmu PBS Aerospace, dceřinou společnost skupiny PBS GROUP. Na její počest vyhlásili středu 17. prosince 2025 dnem "PBS AEROSPACE APPRECIATION DAY". Rada okresu Fulton také ocenila, že firma svými investicemi významně podporuje amerických letecký a obranný průmysl.

"Vážíme si ocenění ze strany nejvyšších volených zástupců Fulton jako významného regionu v Georgii. Jedná se o ocenění našeho přínosu k posilování obranyschopnosti a národní bezpečnosti Spojených států, které patří k našim nejvýznamnějším trhům, našich investic a také zdůraznění významu inovací, které přinášíme ve spolupráci s našimi americkými partnery," uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP.

PBS závod v Roswellu na předměstí Atlanty za 20 milionů dolarů otevřela vloni v dubnu, v září zahájila sériovou výrobu a otevřela vývojové centrum. Šlo o rozhodnutí majitele PBS GROUP Williama Diddena, které je vnímáno jako významná investice do regionální ekonomiky, rozvoje pracovních sil a globální konkurenceschopnosti v Georgii.

Rada Fultonu ocenění udělila také za podporu amerických veteránů, které PBS ve svém závodě zaměstnává. 75 procent techniků totiž tvoří veteráni americké armády. To podle rady podtrhuje závazek PBS zaměstnávat místní odborníky i osoby se zkušenostmi z vojenského prostředí. Tým s velkým podílem veteránů navíc přináší přímé zkušenosti do vývoje pohonných systémů přispívajících k posílení obranných schopností nejen Spojených států, ale i ochraně příslušníků ozbrojených sil po celém světě.

"Ocenění představuje významný milník v rostoucí přítomnosti naší společnosti ve Spojených státech. Vyzdvihuje přínos naší společnosti k národní obraně a náš silný závazek zaměstnávat veterány ozbrojených sil USA a investovat do leteckého a inženýrského talentu ve státě Georgia," sdělil Erin Durham, generální ředitel společnosti PBS Aerospace. Ocenění tak ukazuje na silné partnerství mezi PBS Aerospace, místními představiteli veřejné správy a leteckou komunitou ve státě Georgia.

Představitelé okresu firmě věnovali významný den také proto, že posiluje vazby mezi státem Georgia a Českou republikou prostřednictvím průmyslové spolupráce a vyjádřili jí podporu při dalším rozšiřování jejích aktivit a rozvoji výrobních kapacit v USA. V proklamaci zdůraznili také spolupráci PBS Aerospace s Georgia Institute of Technology a její roli v rozvoji leteckých inovací prostřednictvím partnerství mezi akademickou sférou a průmyslem. Tyto aktivity pomáhají upevnit pozici okresu Fulton i státu Georgie jako lídrů v oblasti pokročilé výroby a obranných technologií.

Fulton je nejlidnatější okres ve státě Georgia ve Spojených státech, kde se nachází i Atlanta, hlavní město Georgie. Jde o jeden z nejdůležitějších ekonomických a správních regionů státu. Rada komisařů je jejím nejvyšším voleným řídicím orgánem. PBS se rozhodla ocenit během veřejného zasedání 17. prosince 2025.

PBS GROUP plánuje do dvou let na americkém trhu vyrábět desítky tisíc kusů motorů ročně. Plánuje proto investovat 90 milionů dolarů do dalšího výrobního závodu. Mezi významné zákazníky skupiny patří i americká armáda. PBS GROUP a její majitel prošli v souvislosti s investicemi a dodávkami přísnými bezpečnostními prověrkami, což skupinu kvalifikuje jako prověřeného a spolehlivého dodavatele, který přispívá k obranným kapacitám nejen USA, ale i dalších států NATO a spojenců.

O PBS GROUP

PBS GROUP, výrobce letecké techniky, je synonymem pro inovace v oblasti vysoce přesného strojírenství. Je renomovaným výrobcem proudových motorů. S hlavním výrobním sídlem ve Velké Bíteši a rostoucími výrobními kapacitami v USA a Indii se společnost stala významným globálním hráčem v oblasti obranných a civilních technologií. PBS GROUP se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, i v civilním letectví.

O PBS Aerospace

PBS Aerospace je americká dceřiná společnost PBS GROUP, specializovaná na výrobu, montáž a testování malých proudových motorů pro obranné i civilní aplikace, zejména bezpilotní systémy, řízené střely a další pokročilé letecké platformy. Působí v metropolitní oblasti Atlanty, kde vybudovala moderní výrobní, vývojové a testovací kapacity s cílem přiblížit se zákazníkům na klíčovém americkém trhu, zkracovat dodací lhůty a podporovat vývoj specifických aplikací. Společnost je důležitým partnerem amerických a aliančních obranných institucí a její aktivity představují jádro strategické expanze skupiny PBS ve Spojených státech.

Zdroj: PBS Group

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Brněnská firma umí zobrazit vnitřní strukturu vzorku z elektronového mikroskopu

ilustrační snímek

Brněnská společnost AdvaScope vyvinula technologii, která umožňuje plastické zobrazení vnitřní struktury vzorku z elektronových mikroskopů. Technologie...

14. ledna 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího...

14. ledna 2026  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

16 šikovných prvňáků, jedna redakce a spousta fantazie aneb 1.B na návštěvě Metra

Žáci 1.B ZŠ Nedvědovo náměstí v pražském Podolí

„Daneček na vás prásknul, že děláte v novinách,“ povídá mi synova třídní, paní učitelka Světlana R. Měsíc nato už šestnáct odvážných prvňáků ze ZŠ Nedvědovo náměstí vplouvá do redakce Metra.

14. ledna 2026  11:48

Nedostatečná vizuální prezentace brzdí malé značky v prodeji. Řešením je produktová fotografie zvládnutelná svépomocí

14. ledna 2026  11:46

Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

Řidič v Jaroměři při dvou kontrolách přiznal vodku

Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

14. ledna 2026  11:28

V nemocnicích hradeckého kraje se loni narodilo 2138 dětí, meziročně o 195 méně

ilustrační snímek

V porodnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který v regionu zastřešuje krajské nemocnice, se loni narodilo 2138 dětí. V meziročním srovnání...

14. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Japonský profesor Shigeo Ohta na téma Alzheimerova demence: Proč to vlastně všechno děláme

14. ledna 2026  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02

Alšova jihočeská galerie zahájí v sobotu sezonu dvěma výstavami

ilustrační snímek

Alšova jihočeská galerie (AJG) zahájí sezonu dvěma výstavami v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jedna z výstav propojí současné sklo...

14. ledna 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.