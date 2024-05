Amnesty International v kampani Publicis Groupe oslavuje krásu sexu se souhlasem

Komunikační skupina Publicis Groupe vytvořila pozitivní kampaň, která oslavuje krásu konsensuálního sexu a současně vybízí k větší empatii, citlivosti a otevřenosti naslouchat reakcím druhé strany s respektem. Jejím ústředním bodem je televizní spot, jehož hlavním cílem je v jednotlivých situacích ukázat, že přečíst souhlas je skutečně snadné. S nesouhlasem už to ale bohužel tak jednoduché není. Kreativní koncept vytvořila agentura Leo Burnett. Spot byl natočený na filmový materiál a režie se ujal Petr Dvořák. Klíčové vizuály nafotil Kubo Krížo.

Kampaň odstartovala včera slavnostním uvedením v pražském kině Edison a poběží v České televizi, v kinech, onlinu, outdooru, printu i na sociálních sítích. Součástí kampaně je také interaktivní microsite. Na té mohou návštěvníci podepsat petici pro redefinici znásilnění v Česku a současně si prostřednictvím unikátního překladače ověřit, zda druhá strana se sexem opravdu souhlasí. Po vyzkoušení zjistí, že odpověď je jednoduchá: pokud to není jasné ANO, je to NE.

"Sexuální násilí se děje v Česku častěji, než si myslíme. A rozhodně se nejedná pouze o one night standy. Bohužel, z dat vyplývá, že v české společnosti převládá názor, že souhlas v sexu je něco zřejmého, očividného a není potřeba se v něm utvrzovat. A přesně na tento insight jsme navázali. Že to chce, přečtete snadno. Otázkou ale je, jestli přečtete i když to nechce," říká Nikola Foktová, kreativní ředitelka Leo Burnett a MSL.

"Na tématu sexuálního násilí v České republice pracujeme už přes 10 let a byla opravdu radost se spojit s agenturou Leo Burnett a lidmi z Publicis Groupe a vytvořit tento skvělý spot. Z výsledné práce jsme nadšení. Chtěli jsme, aby spot byl hravý a pro diváka zajímavý, aby nabídl i jiný pohled na téma sexu, vztahů a souhlasu. Chceme v naší práci šířit osvětu o důležitosti komunikace, empatie a vzájemného naslouchání. S nějakou formou sexuálního násilí se za svůj život setká každá třetí žena a je proto důležité mluvit o vzájemných hranicích a jejich respektování. Děkujeme všem, kteří se na spotu podíleli, štábu, hercům a herečkám, agentuře a zejména Nikole Foktové a Barboře Soukupové, které nás celým kreativním procesem provedly," doplňuje Irena Hůlová, Head of Advocacy Amnesty International.

Credits:

Director: Petr Dvořák

DOP: Radim Střelka

Production Company: Boogiefilms

Střih: Jakub Jelínek, Mingle film

Sound Design: Vladimír Chorvatovič, Kabelovna Studios

Colorist: Sander van Wijk

Photography: Kubo Krížo

Account Director: Barbora Soukupová

Creative Director: Nikola Foktová

Senior Copywriter: Tomáš Svoboda Senior Art Director: Jiří Riess

Motion Designer: Vojtěch Ježek

Head of Production: Adam Filus

Head of Influencer Marketing: Adéla Vašíčková

PR Communication: Ondřej Šveda

