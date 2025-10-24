AMPER 2026: Technologie, inovace i silný program v jednom

Organizaci nově převzala společnost Veletrhy Brno, která přináší ambici rozšířit potenciál veletrhu o nové formáty prezentace, networking a doprovodný program. Cílem je posílit pozici AMPERu jako největší a nejvýznamnější platformy svého druhu v Česku a na Slovensku.
„Naší snahou je, aby se AMPER stal místem, kde se propojují průmysl, věda i technologie. Nejen prostřednictvím expozic, ale také diskusí a osobních setkání. Chceme vytvořit prostředí, které inspiruje, otevírá nové příležitosti a podporuje vznik konkrétních projektů a partnerství,“ sdělil Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.
Veletrh nabídne přehled inovací v oblastech automatizace, měření, energetiky, elektroinstalací, osvětlení, pohonů, elektronických součástek, kabelů i výrobních technologií. Mezi potvrzenými vystavovateli pro rok 2026 jsou mimo jiné společnosti ABB, BD SENSORS, BIBUS, ENIKA.CZ, EUCHNER electric, GENTEC CHP, HARTING, HENNLICH, KNIPEX, LIN-TECH, OBO Bettermann, OHLA ŽS, ORBIT MERRET, PBT Rožnov p.R., WEG či WIHA. Po několikaleté pauze se vrací i značky DCK Holoubkov Bohemia a Minalox. Odborným partnerem je Elektrotechnická asociace České republiky.
Budoucnost dopravy na dosah ruky
Projekt AMPER E-MOBILITY se zaměří na nejnovější technologie v oblasti elektrické dopravy. Návštěvníci uvidí elektromobily, hybridní vozidla, moderní dobíjecí stanice i řešení pro rozvoj infrastruktury. Velký důraz bude kladen na praktické ukázky a testovací jízdy, které umožní elektromobilitu zažít na vlastní kůži. Rozšířený doprovodný program otevře témata zásadní pro rozvoj celého odvětví. Diskutovat se bude o bezpečnosti a kybernetice v elektromobilitě, udržitelnosti a recyklaci baterií, autonomním řízení nebo o možnostech elektromobilní užitkové dopravy.
Prostor, kde se rodí nové nápady
Speciální sekce AMPER Innovation Hub ukáže, že veletrh není jen přehlídkou zavedených značek, ale také inkubátorem nových nápadů a technologií. Zájemci se seznámí s projekty, které teprve vstupují na trh, a zároveň uvidí směry, kterými se budou elektrotechnické obory v příštích letech vyvíjet. Součástí budou expozice univerzit, startupů a spin-offů, odborný program a tematické zóny. AMPER Innovation Hub se tak stane nejen ukázkou technologických vizí, ale také platformou, která motivuje studenty ke studiu technických oborů a poskytuje mladým talentům příležitost prosadit se v praxi.
Drony, ochrana dat a nové obchodní příležitosti
Programovou novinkou bude konference DronyX, zaměřená na využití dronových technologií v průmyslu, logistice a energetice. Na své si přijdou také odborníci na kybernetickou bezpečnost, pro které je připraven specializovaný blok věnovaný ochraně dat, průmyslovým sítím i digitální infrastruktuře. Pro vystavovatele a návštěvníky, kteří chtějí navázat nové obchodní vztahy, bude díky spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno nově k dispozici matchmakingová platforma Kontakt–Kontrakt, umožňující efektivní domlouvání B2B schůzek přímo během veletrhu.
Silný obchodní dopad
AMPER každoročně přiláká přes 26.000 návštěvníků, z nichž většina působí v oborech elektroinstalace, energetiky či automatizace. Klíčovým přínosem pro vystavovatele je podle pořadatelů reálný obchodní efekt, protože velká část návštěvníků má rozhodovací pravomoc v nákupních a investičních procesech. Zastoupení zahraničních firem ze Slovenska, Německa, Číny, Polska či Rakouska navíc přináší zajímavé exportní příležitosti.