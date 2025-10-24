AMPER 2026: Technologie, inovace i silný program v jednom

Na jaře příštího roku se do Brna vrátí veletrh AMPER. Na výstavišti se tak od 17. do 19. března 2026 potkají výrobci, vývojáři i dodavatelé technologií z oblastí elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Akce nabídne přehled aktuálních trendů a konkrétní pohled na směřování oboru. Firmy, které se chtějí na nadcházejícím ročníku prezentovat, mohou využít zvýhodněnou cenu přihlášky do 31. října 2025.

Organizaci nově převzala společnost Veletrhy Brno, která přináší ambici rozšířit potenciál veletrhu o nové formáty prezentace, networking a doprovodný program. Cílem je posílit pozici AMPERu jako největší a nejvýznamnější platformy svého druhu v Česku a na Slovensku.

„Naší snahou je, aby se AMPER stal místem, kde se propojují průmysl, věda i technologie. Nejen prostřednictvím expozic, ale také diskusí a osobních setkání. Chceme vytvořit prostředí, které inspiruje, otevírá nové příležitosti a podporuje vznik konkrétních projektů a partnerství,“ sdělil Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Veletrh nabídne přehled inovací v oblastech automatizace, měření, energetiky, elektroinstalací, osvětlení, pohonů, elektronických součástek, kabelů i výrobních technologií. Mezi potvrzenými vystavovateli pro rok 2026 jsou mimo jiné společnosti ABB, BD SENSORS, BIBUS, ENIKA.CZ, EUCHNER electric, GENTEC CHP, HARTING, HENNLICH, KNIPEX, LIN-TECH, OBO Bettermann, OHLA ŽS, ORBIT MERRET, PBT Rožnov p.R., WEG či WIHA. Po několikaleté pauze se vrací i značky DCK Holoubkov Bohemia a Minalox. Odborným partnerem je Elektrotechnická asociace České republiky.

Budoucnost dopravy na dosah ruky

Projekt AMPER E-MOBILITY se zaměří na nejnovější technologie v oblasti elektrické dopravy. Návštěvníci uvidí elektromobily, hybridní vozidla, moderní dobíjecí stanice i řešení pro rozvoj infrastruktury. Velký důraz bude kladen na praktické ukázky a testovací jízdy, které umožní elektromobilitu zažít na vlastní kůži. Rozšířený doprovodný program otevře témata zásadní pro rozvoj celého odvětví. Diskutovat se bude o bezpečnosti a kybernetice v elektromobilitě, udržitelnosti a recyklaci baterií, autonomním řízení nebo o možnostech elektromobilní užitkové dopravy.

Prostor, kde se rodí nové nápady

Speciální sekce AMPER Innovation Hub ukáže, že veletrh není jen přehlídkou zavedených značek, ale také inkubátorem nových nápadů a technologií. Zájemci se seznámí s projekty, které teprve vstupují na trh, a zároveň uvidí směry, kterými se budou elektrotechnické obory v příštích letech vyvíjet. Součástí budou expozice univerzit, startupů a spin-offů, odborný program a tematické zóny. AMPER Innovation Hub se tak stane nejen ukázkou technologických vizí, ale také platformou, která motivuje studenty ke studiu technických oborů a poskytuje mladým talentům příležitost prosadit se v praxi.

Drony, ochrana dat a nové obchodní příležitosti

Programovou novinkou bude konference DronyX, zaměřená na využití dronových technologií v průmyslu, logistice a energetice. Na své si přijdou také odborníci na kybernetickou bezpečnost, pro které je připraven specializovaný blok věnovaný ochraně dat, průmyslovým sítím i digitální infrastruktuře. Pro vystavovatele a návštěvníky, kteří chtějí navázat nové obchodní vztahy, bude díky spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno nově k dispozici matchmakingová platforma Kontakt–Kontrakt, umožňující efektivní domlouvání B2B schůzek přímo během veletrhu.

Silný obchodní dopad

AMPER každoročně přiláká přes 26.000 návštěvníků, z nichž většina působí v oborech elektroinstalace, energetiky či automatizace. Klíčovým přínosem pro vystavovatele je podle pořadatelů reálný obchodní efekt, protože velká část návštěvníků má rozhodovací pravomoc v nákupních a investičních procesech. Zastoupení zahraničních firem ze Slovenska, Německa, Číny, Polska či Rakouska navíc přináší zajímavé exportní příležitosti.

