AMPER 2026: více vystavovatelů, pavilony plné návštěvníků i bohatší doprovodný program

„Velmi nás těší vysoký zájem vystavovatelů i návštěvníků, návrat významných firem i pozitivní ohlasy na novinky v programu. Oceňujeme také mimořádné zapojení odborných partnerů a kvalitu doprovodných aktivit, které se zaměřily na aktuální témata napříč obory. Věřím, že se nám podařilo položit pevné základy pro další rozvoj veletrhu AMPER jako klíčové platformy pro elektrotechniku, energetiku a průmyslové inovace ve střední Evropě,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
VIP účast ze strany vlády, podnikatelských svazů i samotných firem
Veletrh zahajoval 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který připomněl, že prezentované obory jsou pilíři naší ekonomiky. Zúčastnil se také veletržní konference AMPER SUMMIT, na které představil vládní strategii v oblasti energetiky. Na oficiálním večerním zahájení vystoupili místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna a ministr životního prostředí Igor Červený. K VIP hostům patřili také prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj nebo výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba. A po celé tři dny se do veletržního dění aktivně zapojovala Elektrotechnická asociace, která je odborným partnerem veletrhu.
Silné zastoupení měl letošní ročník také na straně vystavovatelů. Na veletrh se vrátila řada významných hráčů, které doplnily i nové firmy s premiérovou účastí. Společně s tradičně zastoupenými značkami tak letošní ročník potvrdil rostoucí význam veletrhu AMPER jako klíčového setkání odborníků z oblasti elektrotechniky a energetiky.
Po boku komerčních expozic dostala prostor i vzdělávací sféra. AMPER Innovation Hub představil expozice významných univerzit, vysokých škol a startupů. Projekt se zaměřil na ukázky zapojení studentů do praxe i na propojení akademické sféry s průmyslem. V sekci se představilo osm univerzitních pracovišť z Česka a Slovenska.
Elektromobilita táhla
Vysoký zájem vzbudila sekce AMPER E-MOBILITY spolu s programovým pódiem E-STAGE. Na přilehlé volné ploše probíhaly za velkého zájmu návštěvníků testovací jízdy a v expozicích byla k vidění také nabíjecí infrastruktura včetně unikátních českých řešení, která jsou výsledkem vlastního vývoje. Ale hlavně se představily nejnovější elektromobily různých značek.
Na stánku ZHT Group se návštěvníci mohli seznámit se dvěma významnými novinkami automobilky Kia – rodinným elektromobilem Kia EV5 s velkým užitným prostorem a užitkovou dodávkou Kia PV5 Cargo, která je díky své modulárnosti vhodná i ke služebním účelům například městské policie. Dvě zásadní novinky značky Mercedes-Benz s elektrickým pohonem představila společnost Hedin Automotive. Nové modely GLB a GLC přinášejí revoluční technologie, vysoký dojezd a výrazně větší praktičnost pro rodiny. Na stánku společnosti CanoCar se ve veletržní premiéře představila Suzuki eVitara. Expozice Agrotec premiérově vystavila české Auto roku 2026, kterým je Škoda Elroq – model, který se umístil jako druhý v anketě Evropské auto roku a bylo možné jej vyzkoušet i při testovacích jízdách v areálu.
Úspěšná premiéra AMPER STAGE
Pod novým organizátorem vstoupil do nové éry také doprovodný program. Třídenní program AMPER STAGE přinesl diskuse a odborné prezentace přímo v pavilonu P. Každý den byl zaměřen na jedno klíčové téma: kybernetická bezpečnost, energetika a efektivita průmyslu nebo digitální transformace českého průmyslu. „AMPER STAGE jsme koncipovali tak, aby si v ní našli to své všichni – řemeslníci a malé či střední firmy z našeho oboru, zástupci jiných průmyslových odvětví, pro které jsme subdodavateli, ale i studenti. Ti všichni zjišťovali, kam se svět digitální transformace ubírá. Osvědčil se nám kontakt s lidmi přímo na ploše, který je živější než v uzavřených prostorách konferenčních sálů,“ sdělil Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, která programově zajišťovala AMPER STAGE společně s VUT v Brně.
Konference s novými tématy: od dronů po komunitní energetiku
Odborná konference DronyX, kterou připravil Jan Homola ve spolupráci s magazínem CZ DEFENCE, přivedla do Brna klíčové aktéry, kteří se podílejí na vývoji a strategické aplikaci bezpilotních prostředků pro obranný sektor. „Vysokou důležitost tématu podtrhla osobní záštita místopředsedy vlády a ministra obrany Jaromíra Zůny a aktivní účast vyšších důstojníků, kteří se v Armádě ČR zabývají problematikou autonomních prostředků a obrany proti nim. Na události, které se zúčastnilo téměř 250 účastníků, participovaly dvě desítky firem, které patří k českým průkopníkům v dronových a protidronových technologiích,“ zhodnotil novou konferenci DronyX Jan Homola.
K novinkám patřila také výroční konference SMART INDUSTRY – AMPER EDITION zaměřená na vzdělávání trhu a podporu modernizace průmyslových podniků. „Propojení naší tradiční konference a nově pojatého veletrhu AMPER nás mile překvapilo. Přineslo velký zájem z řad průmyslových odborníků, kterým jsme tak mohli představit moderní řešení pro tuzemský průmysl. Z hlediska zájmu akce určitě splnila naše očekávání,“ uvedl Lukáš Smelík, organizátor projektu za Trade Media International. Součástí projektu byla také speciální expozice, která představila konkrétní řešení v oblasti digitalizace údržby, práce s daty, pokročilé vizualizace, umělé inteligence či internetu věcí.
Zcela zaplněný sál konference Unie komunitní energetiky (UKEN) potvrdil rostoucí zájem o tuto problematiku. „Po úspěšném startu sdílení elektřiny musíme nyní definovat další přínosy komunitní energetiky, jako je stabilita, energetická soběstačnost, posilování lokální ekonomiky a větší zapojení lidí do rozhodování,“ řekla Sandra Čumić, projektová koordinátorka UKEN.
V rámci veletrhu byl slavnostně uveden do provozu Open 5G Hub Brno – nová testovací zóna určená pro ověřování chytrých a inovativních řešení v reálném prostředí. Základem je využití privátní 5G sítě dodané společností T-Mobile. Projekt je součástí živé laboratoře BVV Living Lab Brno a nabídne zázemí pro testování i demonstraci technologií napříč oblastmi smart cities, průmyslu 4.0 a mobility budoucnosti.
Poprvé se na veletrhu AMPER uskutečnil networkingový projekt Kontakt-Kontrakt, během kterého se uskutečnilo na 500 plánovaných B2B schůzek mezi účastníky z 25 zemí. Vedle novinek pokračovaly i zavedené akce jako AMPER SUMMIT zaměřený na klíčové strategie pro rozvoj moderní energetiky. Na organizaci se podílela Hospodářská komora ČR a Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje. Hlavním partnerem akce byla Skupina ČEZ.
Ceny pro inovativní exponáty a poprvé i za zdařilý průmyslový design
ZLATÝ AMPER 2026 získalo šest inovativních exponátů. Oceněn byl přípojnicový systém RiLineX od firmy Rittal, který zjednodušuje a zrychluje projektování i instalaci silových rozváděčů. Jako nejlepší digitální řešení odborná porota ocenila 3MI instrument pro družici MetOp-SG, který vystavil Ústav mikroelektroniky FEKT VUT v Brně. V kategorii udržitelného řešení zvítězila firma Innomotics a její motory s permanentními magnety. V kategorii bezpečnosti byl oceněn vzduchový jistič SACE Emax 3 od ABB. Nejlepším řešením v oblasti elektroinstalací byl vyhlášen bezšroubový systém Hager quickconnect od Hager Electro. Elektrotechnická asociace ČR v rámci soutěže ZLATÝ AMPER poprvé udělila cenu za produkt s největším byznysovým potenciálem, a to exponátu CAB.iQ – inteligentnímu robotickému skladovému systému pro CAB zásobníky od ORBIT MERRET.
Oceněny byly také vystavené práce studentů. V kategorii nejlepší vysokoškolský projekt získal cenu STUDENTSKÝ ZLATÝ AMPER 2026 spolek Brno Mars Rover z VUT v Brně za vývoj autonomního roveru „Freya“ a dronu, které jsou schopné navigace a odběru vzorků v neznámém venkovním prostředí. Autorem nejlepšího středoškolského projektu je Jakub Straka ze Střední průmyslové školy na Proseku. Jeho projekt elektromagnetický urychlovač se zaměřuje na návrh a realizaci zařízení, které pomocí elektromagnetické síly urychluje kovový objekt.
Premiérově se na veletrhu AMPER udělovala Cena za průmyslový design. V tomto případě se vystavovatelé do soutěže nepřihlašovali, ale odborná porota oceněné vybírala ze všech vystavených exponátů. Na prvním místě skončil produkt 2N IP ONE INTERCOM, který vyrábí společnost 2N Telekomunikace. Druhá příčka patří produktu C1X CAMERA, který vystavovala firma Moravské přístroje. Třetí cenu za průmyslový design si z veletrhu AMPER odvezla společnost OlifeEnergyx za produkt AC LITE nabíjecí stanice.
Zdroj: Veletrhy Brno