Amundi spouští dlouhodobý investiční produkt

Společnost Amundi, největší evropský správce aktiv, rozšiřuje svou nabídku o nový dlouhodobý investiční produkt (DIP). Prostřednictvím DIPu mohou nyní klienti investovat do téměř tisícovky fondů lokálních i světových správců, které Amundi nabízí, a zajistit se tak efektivně na stáří, včetně využití všech dalších výhod, které s sebou DIP přináší.

„Dlouhodobý investiční produkt je vítanou změnou, která umožní střadatelům efektivně se zaopatřit na stáří, a vhodně tak doplní naše portfolio finančních a investičních produktů,“ říká Roman Pospíšil, místopředseda představenstva Amundi Czech Republic a dodává:

„Je to také důležitý psychologický faktor, který lidem umožňuje lépe definovat své investiční cíle. Ti si nyní mohou oddělit své investice na důchod a na jiné účely, což je v rámci investování velmi podstatné. Pokud investoři znají své cíle a dokáží jim dodat potřebnou smysluplnost, mnohem snadněji je následují a mají menší tendenci panikařit v době vysoké volatility trhů.“

Do DIPu od společnosti Amundi lze zapsat novou smlouvu a stejně tak i většinu již existujících smluv. Pro klienty nevznikají v rámci evidence DIP žádné dodatečné náklady a řídí se smlouvou a standardním ceníkem společnosti. Samozřejmostí je i doprovodný servis v podobě pravidelného reportingu v internetových aplikacích a výpisech, včetně potvrzení pro daňové účely.

Nízkonákladová řešení od Amundi

Kromě aktivně spravovaných fondů si mohou klienti Amundi vybírat ze široké nabídky indexových fondů, které nabízejí nízkonákladová řešení zaměřená například na investiční trhy v USA a Evropě, rozvojové země nebo třeba i japonský akciový trh, který by aktuálně mohl nabídnout zajímavé zhodnocení.

„Součástí naší nabídky jsou i korunové měnově nezajištěné fondy. Ty by mohly být pro českého investora v dlouhodobém horizontu výhodnější než cizoměnové fondy ETF, u kterých během nákupu vznikají náklady za směnu dolarů či eur. Možná je také realokace mezi jednotlivými produkty či změna strategie, a to za předpokladu, že tyto změny proběhnou v rámci smlouvy,“ komentuje nabídku Amundi Martin Černý, manažer distribuce třetích stran Amundi Czech Republic.

Součástí dlouhodobého investičního produktu je také možnost čerpání daňové podpory – fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst až 48 tisíc korun (součet DPS, ŽP a DIP), což by ve výsledku mohlo znamenat úsporu až několik tisíc korun za rok. Úlevu je ale možné využít jen v případě, že je investice držena minimálně 10 let do dosažení věku 60 let (pravidlo 120/60). Další atraktivní složkou je možnost příspěvku zaměstnavatele do výše 50 tisíc korun každý rok, na které se nevztahují platby sociálního a zdravotního pojištění.

O Amundi

Společnost Amundi je evropský lídr v oblasti správy aktiv, patřící mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů na poli investic. Svým více než sto milionům klientů – retailovým i korporátním – nabízí bohaté služby v oblasti finančních trhů a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení, doplněný o IT řešení. Společnost Amundi je součástí skupiny Crédit Agricole a její akcie jsou obchodovatelné na burze. V současné době spravuje Amundi pro své klienty aktiva v celkové hodnotě přesahující 2 biliony eur. Celosvětově Amundi provozuje šest hlavních investičních hubů, které ho společně s expertízou v oblasti financí a širokým záběrem výzkumu, řadí mezi hlavní hráče v oblasti správy aktiv. Klienti Amundi se mohou spolehnout na znalosti a expertízu 5 500 zaměstnanců v 35 zemích.

