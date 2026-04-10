Amway v regionu ESAN roste, tržby za rok 2025 se meziročně zvýšily o 3,5 %

Tento nárůst odráží jasné a konzistentní strategické zaměření na komplexní wellbeing, hluboké porozumění potřebám místních spotřebitelů a sílu komunity Amway napříč různými trhy. Česká republika zaznamenala meziroční růst o 3 %, což potvrzuje stabilní výkonnost země v rámci regionu.
Stabilní růst napříč trhy ESAN
Výsledky regionu ESAN za rok 2025 jsou výsledkem několikaleté strategie realizované napříč geograficky rozmanitými trhy. Růst byl celosvětový, přičemž některé trhy vykázaly mimořádně silný meziroční výkon. Tento úspěch je podporován konzistentními investicemi do inovací produktů, rozvoje Vlastníků podnikání Amway (ABO) a přizpůsobených tržních strategií reflektujících specifickou dynamiku regionu. Region ESAN vstupuje do roku 2026 s pevným základem, jasným strategickým směrem a je dobře připraven pokračovat v růstové trajektorii.
„Výsledky za rok 2025 potvrzují, že náš přístup přináší výsledky. V celém regionu ESAN reaguje naše podnikání na potřeby spotřebitelů v oblasti zdraví a zároveň poskytuje našim Vlastníkům podnikání Amway ABO (Amway Business Owners) stabilní a relevantní podnikatelskou příležitost,“ uvádí Jon L. Voskuil, Managing Director Amway ESAN. „Nadále se zaměřujeme na inovace produktů a kontinuální podporu, které umožní našim ABO i jejich zákazníkům prosperovat v nadcházejících letech.“
Odolný obchodní model a posílené produktové portfolio
Na globální úrovni Amway nadále naplňovala své klíčové strategické priority, přestože její celkové tržby meziročně mírně klesly. Současně však společnost dosáhla výrazného pokroku v oblastech zásadních pro její dlouhodobou výkonnost.
Spotřebitelé se stále více orientují na zdraví a wellbeing, proto pilířem podnikání zůstávají produkty s dlouhodobě vědecky podloženými účinky v diferencované nabídce, které představují 64 % globálních tržeb. Značka Nutrilite™ si také nadále drží pozici světově nejprodávanější značky vitamínů a doplňků stravy[5].
Další silnou kategorií je kosmetika, která na globální úrovni vzrostla o 8 %, částečně díky úspěchu nové kolekce Artistry LongXevity™. Zavedení nového zařízení na úpravu pitné vody eSpring™ vyvolalo významnou poptávku na několika trzích, což přispělo k 25% růstu kategorie úpravy vody na trzích, kde se tento systém začal prodávat.
Amway uplatňuje holistický přístup ke zdraví a wellbeingu, a to s důrazem na zdravý životní styl a dlouhodobé zdraví. Produkty a řešení se zaměřují na vše, co přijímáte, aplikujete či používáte, včetně doplňků stravy, kosmetiky, vody, kterou pijete, a vzduchu, který dýcháte.
Kromě produktového portfolia model přímého prodeje Amway nadále oslovuje podnikatele hledající strukturovanou a nízkorizikovou cestu k podnikání. V roce 2025 si více než milion lidí po celém světě vybralo budování podnikání s Amway. Motivující je pro ně kombinace příležitosti k příjmu, podpora komunity a přístup ke špičkovým produktům.
„Amway nabízí řešení některých z nejaktuálnějších potřeb dneška,“ říká Michael Nelson, President and Chief Executive Officer of Amway. „Kombinujeme nízkorizikovou příležitost k podnikání, produkty podporující zdraví a pohodu a propojení s komunitou, kterou mnoho lidí hledá – vše zakotveno v našich nadčasových hodnotách. V roce 2025 jsme se zaměřili na využití našich dlouhodobých silných stránek a současně hledali nové příležitosti k růstu. Tyto cílené kroky nás připravují na silnou a udržitelnou výkonnost v nadcházejících letech.“
Výhled: ESAN má pevné základy pro další růst
S portfoliem holistických řešení podporujících wellbeing, která reagují na skutečné potřeby spotřebitelů, a motivovanou komunitou je Amway ESAN dobře připravena stavět na svých výsledcích i v roce 2026. Region bude nadále prioritně podporovat inovace, digitální nástroje a rozvoj své sítě jako hlavní hnací síly dlouhodobé a udržitelné výkonnosti.
Globální zpráva o dopadu Amway za rok 2025 je dostupná zde: https://www.amwayglobal.com/impact-report/
Amway je společnost přímého prodeje, která se zavazuje pomáhat lidem žít lepší životy ve více než 100 zemích a regionech po celém světě. Mezi nejprodávanější značky Amway patří Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ a XS™ – všechny prodávané výhradně Vlastníky podnikání Amway. Amway je podle seznamu Direct Selling News Global 100[6] z roku 2025 největší společností přímého prodeje na světě.
[2] Ekvivalent v místní měně: přibližně 168 miliard Kč, na základě směnného kurzu 22,93 Kč za USD (2025)
[3] Ekvivalent v místní měně: přibližně 636 milionů Kč, na základě směnného kurzu 22,93 Kč za USD (2025)
[4] Ekvivalent v místní měně: přibližně 614 milionů Kč, na základě směnného kurzu 22,93 Kč za USD (2025)
[5] Zdroj: GlobalData, www.gdretail.net/amway-claims.
[6] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/
