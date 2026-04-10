Amway v regionu ESAN roste, tržby za rok 2025 se meziročně zvýšily o 3,5 %

  9:34
Praha 10. dubna 2026 (PROTEXT) - Amway, největší společnost[1] přímého prodeje na světě, zveřejnila své finanční výsledky za rok 2025 a klíčové novinky potvrzující své vedoucí postavení v oboru. V loňském roce dosáhla celkových globálních tržeb ve výši 7,3 miliardy USD[2]. V neustále se vyvíjejícím prostředí zaznamenal region ESAN (Evropa, Jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland) v roce 2025 tržby ve výši 439 milionů USD[3], což představuje meziroční nárůst o 3,5 % oproti 424 milionům USD[4] v roce 2024, a potvrdil tak dlouhodobý trend stabilního růstu.

Tento nárůst odráží jasné a konzistentní strategické zaměření na komplexní wellbeing, hluboké porozumění potřebám místních spotřebitelů a sílu komunity Amway napříč různými trhy. Česká republika zaznamenala meziroční růst o 3 %, což potvrzuje stabilní výkonnost země v rámci regionu.

Stabilní růst napříč trhy ESAN

Výsledky regionu ESAN za rok 2025 jsou výsledkem několikaleté strategie realizované napříč geograficky rozmanitými trhy. Růst byl celosvětový, přičemž některé trhy vykázaly mimořádně silný meziroční výkon. Tento úspěch je podporován konzistentními investicemi do inovací produktů, rozvoje Vlastníků podnikání Amway (ABO) a přizpůsobených tržních strategií reflektujících specifickou dynamiku regionu. Region ESAN vstupuje do roku 2026 s pevným základem, jasným strategickým směrem a je dobře připraven pokračovat v růstové trajektorii.

„Výsledky za rok 2025 potvrzují, že náš přístup přináší výsledky. V celém regionu ESAN reaguje naše podnikání na potřeby spotřebitelů v oblasti zdraví a zároveň poskytuje našim Vlastníkům podnikání Amway ABO (Amway Business Owners) stabilní a relevantní podnikatelskou příležitost,“ uvádí Jon L. Voskuil, Managing Director Amway ESAN. „Nadále se zaměřujeme na inovace produktů a kontinuální podporu, které umožní našim ABO i jejich zákazníkům prosperovat v nadcházejících letech.“

Odolný obchodní model a posílené produktové portfolio

Na globální úrovni Amway nadále naplňovala své klíčové strategické priority, přestože její celkové tržby meziročně mírně klesly. Současně však společnost dosáhla výrazného pokroku v oblastech zásadních pro její dlouhodobou výkonnost.

Spotřebitelé se stále více orientují na zdraví a wellbeing, proto pilířem podnikání zůstávají produkty s dlouhodobě vědecky podloženými účinky v diferencované nabídce, které představují 64 % globálních tržeb. Značka Nutrilite™ si také nadále drží pozici světově nejprodávanější značky vitamínů a doplňků stravy[5].

Další silnou kategorií je kosmetika, která na globální úrovni vzrostla o 8 %, částečně díky úspěchu nové kolekce Artistry LongXevity™. Zavedení nového zařízení na úpravu pitné vody eSpring™ vyvolalo významnou poptávku na několika trzích, což přispělo k 25% růstu kategorie úpravy vody na trzích, kde se tento systém začal prodávat.

Amway uplatňuje holistický přístup ke zdraví a wellbeingu, a to s důrazem na zdravý životní styl a dlouhodobé zdraví. Produkty a řešení se zaměřují na vše, co přijímáte, aplikujete či používáte, včetně doplňků stravy, kosmetiky, vody, kterou pijete, a vzduchu, který dýcháte.

Kromě produktového portfolia model přímého prodeje Amway nadále oslovuje podnikatele hledající strukturovanou a nízkorizikovou cestu k podnikání. V roce 2025 si více než milion lidí po celém světě vybralo budování podnikání s Amway. Motivující je pro ně kombinace příležitosti k příjmu, podpora komunity a přístup ke špičkovým produktům.

„Amway nabízí řešení některých z nejaktuálnějších potřeb dneška,“ říká Michael Nelson, President and Chief Executive Officer of Amway. „Kombinujeme nízkorizikovou příležitost k podnikání, produkty podporující zdraví a pohodu a propojení s komunitou, kterou mnoho lidí hledá – vše zakotveno v našich nadčasových hodnotách. V roce 2025 jsme se zaměřili na využití našich dlouhodobých silných stránek a současně hledali nové příležitosti k růstu. Tyto cílené kroky nás připravují na silnou a udržitelnou výkonnost v nadcházejících letech.“

Výhled: ESAN má pevné základy pro další růst

S portfoliem holistických řešení podporujících wellbeing, která reagují na skutečné potřeby spotřebitelů, a motivovanou komunitou je Amway ESAN dobře připravena stavět na svých výsledcích i v roce 2026. Region bude nadále prioritně podporovat inovace, digitální nástroje a rozvoj své sítě jako hlavní hnací síly dlouhodobé a udržitelné výkonnosti.

Globální zpráva o dopadu Amway za rok 2025 je dostupná zde: https://www.amwayglobal.com/impact-report/

Amway  
Amway je společnost přímého prodeje, která se zavazuje pomáhat lidem žít lepší životy ve více než 100 zemích a regionech po celém světě. Mezi nejprodávanější značky Amway patří Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ a XS™ – všechny prodávané výhradně Vlastníky podnikání Amway. Amway je podle seznamu Direct Selling News Global 100[6] z roku 2025 největší společností přímého prodeje na světě. Pro novinky o společnosti navštivte: https://news.amway.eu.

 

[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/  
[2] Ekvivalent v místní měně: přibližně 168 miliard Kč, na základě směnného kurzu 22,93 Kč za USD (2025) 
[3] Ekvivalent v místní měně: přibližně 636 milionů Kč, na základě směnného kurzu 22,93 Kč za USD (2025) 
[4] Ekvivalent v místní měně: přibližně 614 milionů Kč, na základě směnného kurzu 22,93 Kč za USD (2025) 
[5] Zdroj: GlobalData, www.gdretail.net/amway-claims
[6] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/

 

Zdroj: Amway

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno

Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026)

Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Obviněný muž z těžkého ublížení na zdraví jde do vazby

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek...

10. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  11:55

K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Několik desítek připomínek, často protichůdných, sesbírala radnice v Přibyslavi k projektu na revitalizaci tamního Bechyňova náměstí. Architektonická kancelář se je nyní snaží zakomponovat do návrhu....

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 navrhne státní zástupkyně Petra Lastovecká desetiletý trest vězení, který zahrnuje také pokus o vraždu a další skutky. Krajský soud v Brně v...

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

