Aňa Geislerová podpořila Den ženského šachu na Pražském šachovém festivalu

Den ženského šachu byl věnován tématu ženské síly. Festival tím reaguje na debatu o postavení žen v tradičně mužských prostředích. Součástí programu bylo také setkání Ani Geislerové s indickou šachovou hvězdou Divyou Deshmukh, během něhož proběhla krátká šachová lekce zaměřená na základní principy hry i symboliku jednotlivých figur.
„Zasvětit život šachu se může někomu jevit jako bláznivé, ale když najdete svou vášeň, musíte pro ni udělat maximum. Já jsem tady proto, abych to podpořila. Když dá člověk něčemu tvář, dává tomu důraz a taková věc si to zaslouží,” mluvila Geislerová o potřebě mladé šachistky motivovat do královské hry, která v mnohém odráží i debatu o rovnoprávnosti a sebevědomí žen. „Ženy se dostávají tam, kde nikdy předtím v historii nebyly. Na druhou stranu se nám ta historie tak trochu vrací. Boj za ženská práva a rovnoprávnost se týká žen ve všech odvětvích,” poukázala na to, že i ve sportu máme stále velké rezervy.
Pražský šachový festival dlouhodobě podporuje ženský šach a vytváří platformu pro setkávání inspirativních osobností napříč obory. Den ženského šachu má za cíl nejen představit špičkové hráčky, ale také otevřít společenskou debatu o rovnosti příležitostí.
„Šachy jsou symbolem koncentrace, odvahy a schopnosti vidět několik kroků dopředu. To jsou kvality, které přesahují samotnou hru a jsou inspirací i mimo šachový svět,“ uvádí ředitel festivalu Petr Boleslav.
Zdroj: Pražský šachový festival / Prague International Chess Festival