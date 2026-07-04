Aňa Geislerová rozzářila filmový festival v Karlových Varech

Na slavnostním zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary oblékla herečka a ambasadorka L'Oréal Paris Aňa Geislerová exkluzivní róbu značky Anamé, vytvořenou ve spolupráci s L'Oréal Paris. Model byl inspirován ikonickým sloganem značky „Protože vy za to stojíte“ (I'm Worth It), který již více než 50 let symbolizuje sebevědomí, sílu a jedinečnost žen. Šaty zároveň vzdaly hold glamour estetice přelomu 50. a 60. let jako připomínku letošního 60. výročí festivalu a podtrhly elegantní atmosféru slavnostního zahajovacího večera.
Zdroj: WS Czech