ANAFRA posiluje svou pozici na trhu, stala se akciovou společností

„Přechod na akciovou společnost je logickým vyústěním růstu společnosti ANAFRA i našich dceřiných firem. Tato změna nám pomůže ještě efektivněji naplňovat strategické cíle a posílit naši pozici na trhu,“ uvedl Jan Franc, spolumajitel společnosti, který ANAFRU založil společně s Jiřím Rohlíčkem. Majetková struktura firmy zůstává beze změny.

ANAFRA za posledních sedm let sedminásobně zvýšila svůj obrat na 570 milionů korun. Z původní dvojice zakladatelů se rozrostla na tým více než 90 zaměstnanců a dnes má šest poboček – v Praze, Rožnově pod Radhoštěm, Trnavě, Katovicích, Budapešti a Norfolku ve Virginii.

Mezi klíčové milníky v historii společnosti ANAFRA patří vybudování moderního datacentra splňujícího standardy TIER III v objektu bývalé čističky odpadních vod textilní továrny v Rožnově pod Radhoštěm. Tento krok potvrzuje dlouhodobou strategii firmy zaměřenou na inovace a technologický rozvoj. Poslední novinkou byla akvizice společnosti ASTEA, která koncem loňského roku přinesla společnosti aktiva v podobě přístupových systémů včetně docházkového systému Dosys.

„IT obor je nesmírně dynamický a neustále přináší nové výzvy. Abychom našim zákazníkům nabízeli špičková řešení, musíme držet krok s trendy a inovacemi. Připravujeme nové zajímavé projekty a akvizice. Největší prioritou na naší další cestě je však udržet si lidskost, přirozenost a nesklouznout ke korporátní kultuře,“ dodává Jan Franc.

ANAFRA začínala jako specialista na hosting a datové sítě, dnes poskytuje široké portfolio IT služeb. Specializuje se na serverové a cloudové služby, zakázkový vývoj softwaru, implementaci ERP Helios či kompletní správu IT pro firmy. Společnost je také systémovým integrátorem serverových technologií předních světových výrobců, čímž pokrývá komplexní IT potřeby firem od A do Z.

Autor: Simona Janíčková, simona.janickova@anafra.cz