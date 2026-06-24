Analytici: Bitcoin může v krizovém scénáři klesnout k hranici 24.000 USD

Nejde přitom o základní předpověď dalšího vývoje, ale o varovný scénář pro případ mimořádně silného makroekonomického šoku. Klíčové by v takové situaci nebylo dění uvnitř kryptoměnového trhu, ale vývoj na Wall Street. Bitcoin je sice často vnímán jako alternativa k tradičnímu finančnímu systému, v obdobích tržní paniky se však investoři obvykle zbavují rizikových aktiv napříč trhem.
„Scénář poklesu bitcoinu k úrovni 24.000 dolarů není hlavní predikcí, ale krizovou hranicí, která by mohla začít hrát roli při hlubokém výprodeji amerických akcií. Pokud by Wall Street ztratila více než polovinu své hodnoty, tlak na riziková aktiva by se pravděpodobně přelil i do kryptoměn,“ uvádějí analytici Crypto-Globe.com.
Instituce zatím vyčkávají na jasnější signály
Současná data zároveň nenaznačují, že by velcí institucionální investoři bitcoin ve velkém agresivně dokupovali. Coinbase Premium Index se v roce 2026 držel převážně v záporných hodnotách, což ukazuje na slabší aktivitu amerických profesionálních investorů. Ti obvykle nehledají dokonalé cenové dno, ale čekají na stabilnější trend, nižší volatilitu a přesvědčivější důkaz, že trh má znovu sílu růst.
Opatrnost je patrná také u spotových bitcoinových ETF, která od května zaznamenala čisté odlivy v řádu miliard dolarů. To podporuje pohled, že trh se stále nachází ve fázi vyčkávání, nikoli v jednoznačně potvrzeném růstovém trendu.
Pokud se akciové trhy stabilizují a institucionální poptávka se vrátí, může bitcoin krizové úrovně ponechat daleko za sebou. Pokud by ale americké akcie vstoupily do výrazného propadu, hranice 24 000 dolarů by se mohla stát důležitým testem důvěry investorů v bitcoin jako dlouhodobé aktivum.
„Bitcoin dnes nestojí mimo globální finanční systém. V časech paniky bývá stále vnímán jako rizikové aktivum, a proto by hluboký výprodej na akciových trzích mohl výrazně změnit jeho krátkodobý výhled. Právě návrat institucionální poptávky bude jedním z hlavních signálů, zda trh dokáže podobnému scénáři odolat,“ uvádí se v analýze na Crypto-Globe.com.
Zdroj: Crypto-Globe.com