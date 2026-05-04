Analýza akcie GEVORKYAN: cílová cena 12,80 EUR, růst přes 68 %

GEVORKYAN, a.s. informuje o aktualizaci nezávislého analytického pokrytí svých akcií.
Společnost mwb research AG zveřejnila dne 29. dubna 2026 svou analýzu v návaznosti na dokončení akvizice italské společnosti Gevorkyan Sinteris Italia: ResearchHub: Gevorkyan, a.s.
Podle analytické zprávy by měla společnost GEVORKYAN, a.s. v roce 2026 dosáhnout tržeb 99,6 milionu EUR (+18,5 % meziročně) a EBITDA 33,3 milionu EUR (+18,5 %). Cílová cena akcie činí 12,80 EUR, což představuje růstový potenciál 68,1 % oproti aktuální tržní ceně 7,61 EUR v době zpracování analýzy. GEVORKYAN, a.s. obdržela investiční doporučení „BUY“, které podle analýzy odráží kombinaci silné ziskovosti (EBITDA marže 33,4 %), dvojciferného růstu tržeb a posilující technologické pozice společnosti.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.sk/cs.
O společnosti mwb research AG
mwb research AG (Hamburk) je nezávislá německá analytická společnost poskytující investiční výzkum a hodnocení evropských emitentů. Analýzy jsou publikovány prostřednictvím platforem jako Bloomberg, FactSet či ResearchHub. Více informací naleznete na www.mwb-research.com.
Kontaktní informace:
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Upozornění:
Tato tisková zpráva se vztahuje k nezávislé analytické zprávě vypracované společností mwb research AG. Doporučení a cenové odhady vyjadřují nezávislé stanovisko analytika a nepředstavují investiční doporučení společnosti GEVORKYAN, a.s. Společnost nenese odpovědnost za obsah ani závěry uvedené analytické zprávy.
