Analýza akcie GEVORKYAN: Cílová cena 321 Kč, růst až +40 %

GEVORKYAN, a.s. informuje o aktualizaci nezávislého analytického pokrytí svých akcií.
Společnost Dr. Kalliwoda Research zveřejnila svou analýzu na základě silných výsledků za první polovinu roku 2025, které byly oznámeny 17. září 2025: https://kalliwoda.com/pdf/Gevorkyan25.pdf
Podle analytické zprávy dosáhla GEVORKYAN, a.s. v prvním pololetí 2025 tržeb 42,2 milionu EUR (+11 % meziročně) a EBITDA 13,8 milionu EUR (+15 %). Cílová cena akcie má růstový potenciál přibližně 40 % do listopadu 2026 oproti tržní ceně 230 Kč (k 31. říjnu 2025). GEVORKYAN, a.s. obdržela investiční doporučení „BUY“, které podle analýzy odráží kombinaci silné ziskovosti (EBITDA marže 32,7 %), dvojciferného růstu tržeb a jedinečné technologické pozice v Evropě.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.sk/cs.
O Dr. Kalliwoda Research GmbH
Dr. Kalliwoda Research GmbH je nezávislá výzkumná společnost zaměřující se na finanční a investiční analýzy. Byla založena v roce 2003 a poskytuje analytické služby, které pomáhají investorům činit informovaná rozhodnutí. Více informací naleznete na https://www.kalliwoda.com/.
Kontaktní informace:
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Upozornění:
Tato tisková zpráva se vztahuje k nezávislé analytické zprávě vypracované společností Dr. Kalliwoda Research GmbH. Doporučení a cenové odhady vyjadřují nezávislé stanovisko analytika a nepředstavují investiční doporučení GEVORKYAN, a.s. Společnost nenese odpovědnost za obsah ani závěry uvedené analytické zprávy.