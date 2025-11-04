Analýza akcie Gevorkyan: Cílová cena +53% až na 330 Kč

GEVORKYAN, a.s. informuje o aktualizaci nezávislého analytického pokrytí svých akcií.
Gafrik Research pokračuje v pokrytí akcií GEVORKYAN a publikovala svou zprávu po zveřejnění silných výsledků společnosti za první pololetí roku 2025 dne 17. září 2025: GEVORKYAN-H1-2025-GRR.
Podle aktualizované zprávy Gafrik Research vykázala GEVORKYAN, a.s., v první polovině roku 2025 tržby ve výši 42,15 milionu EUR (+10,97 % meziročně) a EBITDA 13,77 milionu EUR (+15,2 % r/r) s marží 32,7 %, což výrazně převyšuje průměr odvětví. Čistý zisk dosáhl 2,95 milionu EUR (+17,85 % r/r), což svědčí o vysoké provozní efektivitě a úspěšné kontrole nákladů.
Analýza zároveň poukazuje na to, že akcie společnosti se obchodují pod svou vnitřní hodnotou, přičemž reálná hodnota akcií se odhaduje na 310 až 330 Kč, tedy přibližně 1,4 až 1,5 násobek tržní ceny k 30. červnu 2025. Tento odhad reflektuje silné základy společnosti, vysokou ziskovost a pokračující investice do automatizace, robotizace a ESG projektů, které podle analytiků posilují dlouhodobou hodnotu pro akcionáře.
Zdroj: Gafrik Research – Quarter Report H1 2025, 30. 10. 2025
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.sk/cs.
O společnosti Gafrik Research
Gafrik Research je nezávislá výzkumná a analytická platforma zaměřená na český a slovenský trh. Poskytuje podrobné informace o společnostech, trzích a strategických odvětvích a dodává jasné, na datech založené analýzy, které pomáhají při investičních a obchodních rozhodnutích.
Kontaktní informace:
Investoři: Maxim Platonov, investor.relations@gevorkyan.sk
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Upozornění:
Tyto informace se vztahují k nezávislé zprávě o výzkumu akcií připravené společností Gafrik Research, která nebyla zadána ani ovlivněna společností GEVORKYAN, a.s. Cílová cena a názory obsažené ve zprávě představují nezávislé názory společnosti Gafrik Research a nepředstavují investiční poradenství ani doporučení společnosti GEVORKYAN, a.s. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah analytické zprávy.