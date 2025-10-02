Analýza české pomoci Ukrajině vyvrací mýty a přináší fakta

Autor:
  6:47
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - V PressCentru ČTK v Praze byly ve středu 1. října 2025 zveřejněny výsledky Analýzy nákladů a přínosů české pomoci Ukrajině. Studii zpracovali autoři Pražské bezpečnostní konference, z.s.

Debaty, jejíž záznam je k dispozici na kanálu YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=PlpYnzjXzVc&embeds_referring_euri=https://www.ceskenoviny.cz/&source_ve_path=OTY3MTQ ) a webu ČTK ceskenoviny.cz ( https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-analyza-ceske-pomoci-ukrajine/2726203 ) se zúčastnili Miloš Balabán, předseda Pražská bezpečnostní konference, Libor Stejskal, místopředseda Pražské bezpečnostní konference, autor policy paperu, a Jiří Rusnok, bývalý předseda vlády ČR a ex-guvernér České národní banky.

Hlavním poznatkem analýzy, shodli se autoři dokumentu, je, že pomáhat Ukrajině bylo správné samo o sobě. Česku, které podporuje Ukrajinu od jara 2022 vojensky, civilně i humanitárně, se to vyplatí ekonomicky, vojensky i demograficky.

Republika a její armáda darováním zbraní Ukrajině nepřišla o žádnou "živou" výzbroj, kritice navzdory. Pomoc šla hlavně ze zásob vyřazených či dožívajících typů – to se týká všech darovaných tanků, bojových vozidel pěchoty, houfnic, raketometů, ale i bitevních vrtulníků a protiletadlových raketových systémů. Armádou používané zbraně na Ukrajinu nešly.

Zavádějící je uvádění účetní hodnoty darovaného materiálu: reálná tržní hodnota byla blízká ceně šrotu. Rozsah vojenské pomoci z českých skladů byl 7,3 až osm miliard korun – tedy řádově méně, než kritici naznačují. Zásadní roli sehrála česká muniční iniciativa, jež za roky 2024–2025 dodala 2,5 milionu kusů. Většinu nákladů uhradili spojenci, Česko zajistilo zprostředkování a logistiku.

Civilní pomoc tvořily dodávky zdravotnického a záchranářského vybavení, energetických technologií, potravin či modulárních mostů.

Náklady představuje i přijetí a integrace uprchlíků. V Česku pobývá kolem 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. Zpočátku převažovaly výdaje státu na ubytování a dávky, od roku 2024 se však bilance obrátila – odvody pracujících Ukrajinců do státního rozpočtu převýšily náklady, a v 1. pololetí 2025 jsou příjmy téměř dvakrát vyšší než výdaje.

Analýzu si můžete přečíst ZDE 

Přínosy jsou mnohostranné. V ekonomice se jedná o posílení trhu práce, kdy Ukrajinci obsazují pozice nezbytné pro fungování zdravotnictví, sociálních služeb, stavebnictví či obchodu.

Demograficky příchod až 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou, mezi nimiž převažují osoby v produktivním věku a rodiny s dětmi, zmírňuje nepříznivý vývoj české populace a může kompenzovat demografickou krizi Česka, pokud stát nastaví rozumnou integrační a pobytovou politiku.

Pro průmysl je zásadní růst vývozu obranných technologií na Ukrajinu (v roce 2024 zhruba 63 mld. korun) včetně urychlení inovací, stejně jako možnost účasti na poválečné rekonstrukci.

 

Autor: Igor Záruba

 

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Nerušte osmiletá gymnázia. Úvaha kraje se nelíbí studentům, svolali protest

Na protestní pochod vyrazí ve čtvrtek dopoledne do ulic Hostinného na Trutnovsku část studentů tamního gymnázia. Dvouhodinovou stávkou chtějí upozornit, že nesouhlasí s úvahami vedení...

2. října 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Ve Varnsdorfu otevřeli nový skatepark

Zájemci v areálu v Západní ulici, který vyrostl na místě zbourané továrny, najdou překážky, jako jsou zábradlí, zídky nebo bedýnky. Prostor dále nabízí překážky na parkour nebo menší dětské hřiště a...

2. října 2025  6:59

Analýza české pomoci Ukrajině vyvrací mýty a přináší fakta

2. října 2025  6:47

Chcete traktor? Muž vylákal z lidí miliony. Využil díru na trhu, říká soudce

Na dnešní dobu obvykle provedený podvod s ovšem ne zrovna obvyklým zbožím. Teplický okresní soud se zabýval případem muže, jenž na známých internetových bazarech nabízel traktory. Od zájemců, kterých...

2. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pyrotechnici prohledali sovětské vojenské cvičiště v Krnově. Našli i části ostré munice

Tři desítky kusů munice a obrovské množství dalších kovových předmětů, které pocházejí z vojenské techniky, objevili pyrotechnici na Kabátově kopci v Krnově. Našli také zbytky kovů z černých skládek.

2. října 2025  6:12

Vodohospodáři vypouštějí Velký otvický rybník

Vodohospodáři začali s vypuštěním Velkého otvického rybníku u Chomutova. Chtějí snížit jeho hladinu o přibližně 1,35 metru, aby mohli zkontrolovat betonové panely, kterými jsou břehy zpevněné, a...

2. října 2025  5:59

Ústecká zoologická zahrada přivítala mládě mravenečníka

Novým přírůstkem se může pochlubit ústecká zoo, v první polovině září se zde narodilo mládě mravenečníka čtyřprstého.

2. října 2025  5:59

Stroj řezníka nenahradí, ani kdyby se rozkrájel, říká vedoucí masozávodu Kaufland

Řetězec Kaufland drží zajímavý primát. Je jediný v Česku, který disponuje vlastním masozávodem. Ten si představte jako obrovskou továrnu na maso, do které každou hodinu „vpluje“ 240 vepřových půlek.

2. října 2025  5:08

Falešný syn obral ženu z Teplicka o 270 tisíc korun

Tepličtí policisté vyšetřují další z řady podvodů, kdy rodiče uvěří zprávě, že je jejich „dítě“ v problémech a pošlou mu peníze.

2. října 2025  4:59

Festival Finále Plzeň vyhrál film Pohádky po babičce a dokument Dům bez východu

Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila dnes mezinárodní odborná porota festivalu Finále v Plzni animovanému loutkovému...

1. října 2025  20:03,  aktualizováno  20:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Než půjdete k urnám, měli byste to vidět... Velký vlastenecký výlet vstupuje na Netflix

Velký vlastenecký výlet režiséra Robina Kvapila po diváckém úspěchu v tuzemských kinech, kde překročil hranici 30 tisíc diváků a stal se tak pro letošní rok druhým nejnavštěvovanějším českým...

1. října 2025

V železničním muzeu v Lužné se představí věžové lokomotivy z několika států

V železničním muzeu v Lužné na Rakovnicku se v sobotu a v neděli představí věžové lokomotivy z několika států, kromě ČR například ze Slovenska a Německa....

1. října 2025  17:56,  aktualizováno  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.