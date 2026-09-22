Analýza OK KLIENT: statisíce domácností čeká dražší refixace hypoték

Zdroj: Tempus Media, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59278.
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Zdroj: Tempus Media, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59278.
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný díl sledovalo 1,402 milionu diváků starších 15 let a kriminální minisérie se znovu stala...
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Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....
Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci přibyla nová šestitunová dominanta. Dnes v 15.00 hodin ji zástupci města Třince společně s Námořním muzeem ČR slavnostně odhalí. Jde o originální kotvu ze...
Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí díl postaví do centra krále Jana, kterému během narozeninové slavnosti unesou dceru Bellu. Po...
Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském Divadle Husa na provázku zahájí festival Serial Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský...
Krajský soud v Hradci Králové se dnes bude znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací Vrchní soud v Praze původní...
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Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...
V pražské Libuši dnes večer došlo k vážné nehodě, při které osobní vozidlo srazilo chodce. Vážně zraněného muže okolo 35 let převezla záchranná služba do nemocnice. Ke střetu došlo v Meteorologické...
Po měsících sporů mezi Prahou 5 a magistrátem vznikl kompromis. Pro řidiče je opět otevřený pruh na Radlické od Ženských domovů směrem k Plzeňské. Povolení ale platí jen pro část dne. Od 14 do 19...
Na trati mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou dnes odpoledne vlak srazil a zabil člověka. V úseku Brno Hlavní nádraží - Blansko zavedly České dráhy náhradní...
Má maličko bříško a namísto pláště a slipů nosí montérky s laclem. Jmenuje se Traktorman a zrodil se v mysli a na papíře Václava Roháče, kreslíře, kterého znáte ze stránek Metra. Je autorem...
Ptačí svět zachycený různými výtvarnými technikami ukazuje výstava, která dnes začala v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) v...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Na trati mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou dnes odpoledne vlak srazil a zabil člověka, provoz je přerušený. ČTK to řekl mluvčí policie Petr Vala. Policie...
Botanická zahrada Teplice po čtyřech letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku v roce 2022 jich bylo zhruba 40. Výstava...
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