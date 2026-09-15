Analýza: Polsko staví o 83 % více bytů na obyvatele než Česká republika

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  14:42
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Praha 15. září 2026 (PROTEXT) - Polsko dokáže výrazně rychleji než Česko rozšiřovat nabídku bytů i části komerčních nemovitostí. V roce 2025 tam bylo dokončeno téměř 209 tisíc bytů proti 33,4 tisíce v Česku. Ani po zohlednění více než trojnásobného počtu obyvatel rozdíl nemizí a na tisíc obyvatel připadlo v Polsku 5,6 nového bytu, v Česku pouze 3,1. Intenzita bytové výstavby tak byla v Polsku přibližně o 83 % vyšší.

Rozdíl pokračuje také u zahajované výstavby. V Polsku se během roku 2025 začalo stavět dalších 212,4 tisíce bytů, v Česku 35,8 tisíce. V přepočtu na obyvatele jde o rozdíl přibližně 73 % ve prospěch Polska. Pokud by Česko stavělo se stejnou intenzitou jako jeho severní soused, nevznikalo by zde ročně 33 tisíc, ale přibližně 61 tisíc nových bytů.

„Rozdíl už nelze vysvětlovat pouze tím, že Polsko je větší země. Klíčový je přepočet na obyvatele. Polsko dokáže dlouhodobě dostávat na trh výrazně větší objem nové nabídky. Pro ceny bydlení je to zásadní – pokud poptávka roste a nabídka na ni nedokáže reagovat, tlak se přelévá do cen bytů a stavebních pozemků,“ říká Miroslav Barnáš, CIO ARETE Real Estate.

Retail roste v Polsku téměř dvojnásobným tempem

Podobný obrázek nabízí obchodní nemovitosti. Za první polovinu roku 2026 přibylo v Polsku přibližně 235 tisíc m2 nových obchodních ploch, v Česku pouze 38 tisíc m2. Po přepočtu na počet obyvatel bylo tempo nové výstavby v Polsku přibližně o 79 % vyšší. Na konci června tam bylo ve výstavbě dalších zhruba 650 tisíc m2 retailu, v Česku necelých 147 tisíc m2.

Výhodou Polska je především větší počet samostatně fungujících regionálních trhů. Vedle Varšavy má silný development v Krakově, Vratislavi, Poznani, Lodži, Trojměstí nebo Horním Slezsku. Osm největších regionálních kancelářských trhů mimo Varšavu má dohromady přibližně 6,7 milionu m2 moderních kanceláří. V Česku je trh mnohem více koncentrovaný do Prahy.

„Polsko nabízí developerům možnost jeden úspěšný koncept opakovat v celé řadě měst. Nemusíte být závislí na jedné metropoli. To je zásadní například u retail parků, logistiky nebo rezidenčních projektů, protože větší počet ekonomicky životaschopných lokalit umožňuje development skutečně škálovat,“ uvádí Miroslav Barnáš.

U skladů Česko ukazuje, že stavět umí

Výjimkou jsou průmyslové a logistické nemovitosti. Polsko má přibližně 38 milionů m2 moderních logistických ploch, Česko 13,7 milionu m2. Po přepočtu na počet obyvatel je ale český trh dokonce větší – přibližně 1,26 m2 na obyvatele proti 1,02 m2 v Polsku.

To podle ARETE ukazuje, že českému trhu nechybí kapitál ani schopní developeři. Pokud existují vhodné pozemky, infrastruktura a dostatečně předvídatelné podmínky, dokáže být výstavba velmi intenzivní.

Polsku zároveň pomáhá dopravní infrastruktura. Země má přibližně 5600 kilometrů dálnic a rychlostních silnic a další více než tisíc kilometrů buduje. Nové dopravní tahy přitom nevytvářejí jen lepší spojení, ale také nové lokality vhodné pro logistiku, výrobu, retail nebo bydlení.

„Český problém není nedostatek investorů ochotných stavět. Logistika dokazuje pravý opak. Slabinou je spíše omezené množství lokalit, kde lze projekt připravit rychle, předvídatelně a ve větším měřítku. Polsko je v tomto ohledu schopné svou velikost a infrastrukturu využít podstatně lépe,“ uzavírá Miroslav Barnáš, CIO ARETE Industrial.

Polsko a Česko v číslech

UkazatelPolskoČesko
Dokončené byty 2025208 80033 430
Byty na 1 000 obyvatel5,593,06
Zahájené byty 2025212 40035 819
Zahájené byty na 1 000 obyvatel5,693,28
Nový retail H1 2026235 000 m238 300 m2
Retail ve výstavbě, konec H1 2026cca 650 000 m2146 800 m2
Moderní logistické plochy, Q2 202638,0 mil. m213,73 mil. m2

 

Zdroj: ARETE Industrial

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59164.

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