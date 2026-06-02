Analýza: Zemědělci z Vysočiny ukazují, jak vydělávají na elektřině díky bateriím

Nejen zemědělce poslední léta drtí vysoké ceny energií. Proto se farma z Vysočiny před několika lety rozhodla pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 99 kWp. Vedení firmy ale postupně zjistilo, že bez bateriového úložiště zůstává velká část potenciálu elektrárny nevyužitá.
Významná část vyrobené energie totiž odcházela do distribuční sítě v časech, kdy byly spotové ceny elektřiny minimální. Farma tak přicházela nejen o možnost energii využít později pro vlastní spotřebu, ale také o příležitost vydělávat na cenových rozdílech během dne.
Řešením se stalo bateriové úložiště (tzv. BESS) o výkonu 50 kW a kapacitě 193 kWh, které úplně proměnilo ekonomiku firemní energetiky: Investice do fotovoltaiky před pár lety přinesla havlíčkobrodské společnosti snížení spotřeby. Současný energetický mix ale změnil pravidla. Bez bateriového úložiště by firma jen marně bojovala s volatilitou cen a problematickými přetoky do sítě. Chytře řízené baterie představují řešení. Z energie tvoří aktivum, které se pro firmy stává zdrojem úspor i nových příjmů.
Farma nakupuje levně a prodává ve chvíli nejvyšších cen
Právě chytré řízení systémem VESU+ dnes rozhoduje o tom, že bateriové úložiště už není pouze pasivním záložním zdrojem, ale aktivně pomáhá optimalizovat firemní energetiku. “V případě této farmy průběžně analyzuje výrobu z fotovoltaiky, aktuální spotřebu areálu i vývoj cen elektřiny na trhu. Podle situace rozhoduje, zda se energie okamžitě spotřebuje, uloží do baterií nebo prodá do sítě,” popisuje zkušenosti z provozu Jan Polách, obchodní ředitel společnosti Xenium Europe, která BESS u zemědělských objektů nainstalovala.
Když jsou ceny elektřiny nízké — typicky kolem poledne při vysoké výrobě z fotovoltaik — systém energii ukládá nebo umožňuje levný odběr ze sítě. Ve chvílích, kdy ceny vystoupají na maxima, využívá uloženou energii pro provoz farmy nebo ji prodává zpět do distribuční soustavy.
„Energie se z nákladové položky stává aktivně řízenou finanční disciplínou. Firmy, které zůstanou pasivní, budou dál nést volatilitu trhu. Ty, které ji začnou řídit díky BESS, ji promění v konkurenční výhodu,“ říká Marek Konečný ze společnosti Huawei.
Jak vypadá využití BESS v průběhu dne?
Praktický přínos celého řešení dobře ukázal například provoz během slunečného čtvrtka 30. dubna.
Východně orientovaná fotovoltaika začala vyrábět energii už kolem sedmé hodiny ráno. Mezi 7:30 a 9:45 byly spotové ceny elektřiny velmi vysoké, proto systém většinu vyrobené energie okamžitě prodával do sítě. Farma tak prodávala elektřinu za ceny mezi 2 400 až 3 600 Kč za MWh.
Jakmile dopoledne ceny vlivem vysoké výroby z fotovoltaik prudce klesly, systém automaticky změnil režim a začal energii ukládat do bateriového úložiště.
Odpoledne spadly spotové ceny dokonce do záporných hodnot. Farma proto část své spotřeby pokrývala odběrem elektřiny ze sítě, za kterou ještě dostala zaplaceno.
Večer, kdy ceny elektřiny znovu vystoupaly na maxima, podnik využil energii uloženou v bateriích. Kolem 18. hodiny a následně mezi 20. a 21. hodinou znovu prodával uloženou energii zpět do sítě za ceny přesahující 4 000 Kč za MWh.
Za pět měsíců čistý přínos téměř 105 tisíc korun
Výsledky prvních pěti měsíců letošního roku potvrzují, že kombinace fotovoltaiky, bateriového úložiště a chytrého řízení může přinášet výrazné ekonomické efekty i v zemědělství.
Samotná výroba elektřiny z fotovoltaiky přinesla farmě úsporu téměř 45 tisíc korun. Přitom hlavní výrobní sezóna teprve začíná a během ledna a února byla výroba minimální.
Dalších více než 70 tisíc korun podnik ušetřil díky ukládání energie do baterií a její pozdějšímu odložené spotřebě. Část uložené energie navíc výhodně prodal, což přineslo další výnos přesahující 12 500 korun. Po odečtení nákladů spojených s provozem úložiště ve výši necelých 30 tisíc korun dosáhl celkový čistý přínos za období leden až květen téměř 105 tisíc korun. Přibližně z poloviny se na tomto výsledku podílela samotná fotovoltaika, druhá polovina je dílem bateriového úložiště.
Farma výrazně zvýšila energetickou soběstačnost
Vedle přímých finančních úspor přinesla investice ještě jeden zásadní efekt — výrazné zvýšení energetické soběstačnosti.
Kombinace fotovoltaiky a bateriového úložiště dnes pokrývá přibližně 45 % energetické spotřeby farmy. V letních měsících bude tento podíl ještě růst a podle propočtů by mohl v celoroční bilanci dosáhnout až 50 %.
Data ze systému VESU+ zároveň ukázala, jak důležitou roli hraje právě bateriové úložiště. Farma totiž napřímo spotřebovala pouze polovinu veškeré vyrobené energie z fotovoltaiky. Bez baterií by tedy zbývajících 50 % výroby odteklo do sítě bez výraznějšího ekonomického efektu.
Díky úložišti ale podnik dokáže efektivně využít prakticky veškerou vyrobenou energii. Zhruba 35 % ukládá na později do baterií, z toho část prodá v době nejvyšších cen elektřiny. Přibližně 15 % vyrobené energie prodává díky výhodným spotovým cenám rovnou do sítě.
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou přesáhl 2 700 Kč za MWh
Právě schopnost reagovat na volatilitu cen elektřiny představuje dnes jednu z největších výhod bateriových úložišť.
Za uplynulých pět měsíců farma nakupovala elektřinu ze sítě v průměru za 828 Kč za MWh. Prodávala ji ale za průměrných 3 545 Kč za MWh. Samotný cenový rozdíl tak přinášel společnosti průměrný výnos 2 712 Kč za každou MWh.
Ziskovost bateriového úložiště — tedy rozdíl mezi cenou nabíjení a vybíjení — v tomto případě dosahovala téměř 330 %.
„Podniky díky chytře řízenému BESS dokážou nakupovat energii v době nízkých cen a využívat ji v okamžiku, kdy jsou ceny vysoké. Zároveň díky bateriím snižují své odběry ve spotřebních špičkách a optimalizují tak fixní náklady,“ doplňuje Marek Konečný.
Bateriová úložiště nejsou jen pro průmysl
Případ farmy z Vysočiny ukazuje, že velkokapacitní bateriová úložiště nejsou výsadou velkých výrobních závodů nebo energeticky náročných průmyslových podniků.
Významný potenciál mají i v zemědělství a dalších oborech, kde se přirozeně kombinuje vlastní výroba elektřiny, proměnlivá spotřeba a stále větší tlak na energetickou soběstačnost i kontrolu nákladů.
„Firmy dnes díky bateriovým úložištím nesnižují jen náklady na energie. Stále častěji dokážou aktivně vydělávat na vývoji trhu s elektřinou. A právě spojení fotovoltaiky, chytrého řízení a BESS dnes přináší největší ekonomický efekt. Pasivita naopak znamená zbytečně vysoké náklady a nevyužitý potenciál,“ říká Jan Polách, obchodní ředitel společnosti Xenium Europe.
Ta se v současnosti pohybuje v průměru mezi 4 až 6 lety.
Zdroj: Věra Kubátová