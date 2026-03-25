Andy Walsky ze společnosti ExaGrid oceněn jako „CRN EMEA Channel Leader 2026“

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20260324156806/cs/
Společnost ExaGrid spolupracuje s prodejci a distributory po celém světě. Programy pro prodejní kanály společnosti ExaGrid jsou navrženy tak, aby byly pro partnery snadno použitelné, s podporou prodejního týmu společnosti ExaGrid a bez závazků k dosažení milníků. Společnost ExaGrid je známá tím, že má vrstvené zálohovací úložiště, které „prostě funguje“, není předražené ani poddimenzované a poskytuje svým zákazníkům nejlepší zákaznickou podporu v oboru s přiděleným technikem technické podpory úrovně 2, což zajišťuje, že o zákazníky partnerů je dobře postaráno. Společnost ExaGrid poskytuje svým partnerským prodejcům registrační program na ochranu účtů a marží a motivační odměny SPIF.
„Je mi ctí, že jsem byl v roce 2026 opět zařazen na tento seznam, a jsem vděčný společnosti CRN Spojené království za její pokračující pokrytí regionu EMEA,“ řekl Andy Walsky. „Spolupráce s partnery v distribučním kanálu je klíčem k úspěchu pro každou společnost a musí být považována za nejvyšší prioritu. Moje filozofie v oblasti distribučních kanálů spočívá v tom, že s partnery zacházím tak, jak bych chtěl, aby oni zacházeli se mnou, vždy být spravedlivý a dodržovat slovo. Budování důvěry s partnery v distribučních kanálech je zásadní. Mám hluboký respekt k práci, kterou naši partneři v distribučních kanálech každý den vykonávají.“
Každoroční seznam CRN Channel Leaders EMEA vyzdvihuje nejvlivnější osobnosti v oblasti IT kanálu a oceňuje ty, kteří podporují spolupráci, prosazují inovace a umožňují svým partnerům i zákazníkům dosahovat společného úspěchu.
„Když jsme s mým týmem procházeli letošní nominace na Channel Leaders EMEA, jedna věc vyšla jasně najevo: hluboký a dlouhodobý respekt k distribuční komunitě. Chceme těmto lídrům distribučního kanálu poděkovat za to, že jsou tak otevření ohledně svých strategií i toho, co je jako lidi pohání. Jsme hrdí na to, že můžeme ocenit jejich trvalé odhodlání a roli, kterou i nadále hrají při posilování distribučního kanálu napříč rozmanitými trhy regionu EMEA a po mnoho let změn,“ uvedla Nima Sherpa Green, redakční ředitelka pro region EMEA ve společnosti CRN, The Channel Company.
Seznam CRN Channel Leaders EMEA 2026 bude zveřejněn channelweb.co.uk.
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
O společnosti The Channel Company
Společnost The Channel Company (TCC) je globálním lídrem v oblasti růstu prodejních kanálů pro přední světové technologické značky. Urychlujeme úspěch ve strategických kanálech pro dodavatele technologií, poskytovatele řešení a koncové uživatele díky předním mediálním značkám, integrovaným marketingovým službám a službám pro pořádání akcí, strategickému poradenství a exkluzivním informacím o trhu a publiku. TCC je portfoliovou společností investičních fondů spravovaných společností EagleTree Capital, soukromou kapitálovou společností se sídlem v New Yorku. Více informacé je k dispozici na thechannelco.com.
Sledujte The Channel Company: LinkedIn, X a Facebook
© 2026 The Channel Company, Inc. CRN je registrovaná ochranná známka společnosti The Channel Company, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Kontakt pro společnost The Channel Company:Josh WhittinghamThe Channel Company, jwhittingham@thechannelcompany.com
Kontakt pro média společnosti ExaGrid: Mary Domenichelli, ExaGrid, mdomenichelli@exagrid.com
