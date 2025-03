Andy Walsky ze společnosti ExaGrid oceněn na prestižním seznamu 2025 CRN® Channel Leaders pro region EMEA

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20250311943741/cs/

„Jsem poctěn, že jsem byl jmenován do tohoto seznamu, a jsem vděčný společnosti CRN UK za její pokrytí regionu EMEA,“ řekl Andy Walsky. „Spolupráce s partnery prodejního kanálu je pro každou společnost klíčem k úspěchu a musí se jí věnovat nejvyšší pozornost. Mou filozofií pro obchodní kanály je chovat se k nim tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám samotným, být vždy férový a držet slovo. Rozvíjení důvěry s partnery v kanálu je velmi důležité – její vybudování vyžaduje čas, ale může být rychle zničeno. Hluboce si vážím práce, kterou naši kanáloví partneři každý den odvádějí, a měli by být náležitě odměněni.“

Společnost ExaGrid spolupracuje s prodejci a distributory po celém světě. Programy ExaGrid jsou navrženy tak, aby byly pro partnery snadné, s podporou obchodního týmu ExaGrid a bez milníkových závazků. Společnost ExaGrid je známá tím, že má systém vrstveného zálohovacího úložiště, který „prostě funguje“, není předimenzovaný ani poddimenzovaný a poskytuje svým zákazníkům nejlepší zákaznickou podporu v oboru od přiděleného inženýra technické podpory 2. úrovně, což zajišťuje, že o zákazníky partnerů je dobře postaráno. Společnost ExaGrid poskytuje svým prodejním partnerům registrační program na ochranu účtů a marží a pobídky SPIF.

Seznam CRN Channel Leaders oceňuje vedoucí pracovníky dodavatelů a distributorů IT, kteří vedou strategie prodejních kanálů svých organizací a řídí inovace v rámci iniciativ prodejních kanálů v regionu EMEA. Každoroční seznam oceňuje vedoucí pracovníky v oblasti prodejních kanálů, kteří se věnují budování a rozvoji strategií, jež vedou k úspěchu jejich partnerů a zákazníků.

„Vedoucí pracovníci, které jsme letos ocenili, mění představy o tom, co je v kanálu možné, a důsledně realizují nejlepší programy ve své třídě, které přinášejí výsledky poskytovatelům řešení v regionu EMEA,“ řekla Victoria Pavlova, editorka, CRN UK, ve společnosti The Channel Company. „Jejich schopnost navazovat smysluplná partnerství a vytvářet dynamické strategie je pro poskytovatele a kanál transformační. Je nám ctí ocenit jejich průkopnický přínos a oslavit jejich roli při utváření budoucnosti tohoto kanálu.“

Seznam CRN 2025 Channel Leaders je k dispozici na webových stránkách CRN UK: https://www.channelweb.co.uk/series/channel-leaders-emea-2025

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti The Channel Company

Společnost The Channel Company (TCC) je celosvětovým lídrem v oblasti růstu prodejních kanálů předních světových technologických značek. Urychlujeme úspěch ve strategických kanálech pro dodavatele technologií, poskytovatele řešení a koncové uživatele pomocí předních mediálních značek, integrovaných marketingových služeb a služeb v oblasti událostí, strategického poradenství a exkluzivních informací o trhu a publiku. Společnost TCC je portfoliovou společností investičních fondů ve správě EagleTree Capital, soukromé kapitálové společnosti se sídlem v New Yorku. Více informací jsou k dispozici na adrese thechannelco.com.

Sledujte společnost The Channel Company: LinkedIn, X a Facebook.

© 2025 The Channel Company, Inc. CRN je registrovaná ochranná známka společnosti The Channel Company, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Kontakty:

The Channel Company:

Kristin DaSilva

The Channel Company

kdasilva@thechannelcompany.com

ExaGrid:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid