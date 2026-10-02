Angel Aligner v Evropě přejmenovává torzní výstupky na „tlakové body"

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  13:39
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San Clemente (Kalifornie) 2. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nová funkce zlepšuje kontrolu točivého momentu díky využití tlakových bodů a možností ořezové linie

Společnost Angelalign Technology Inc. (6699.HK) („Angel") http://www.angelaligner.com, globální průkopník v oblasti technologie průhledných ortodontických rovnátek, dnes oznámila uvedení funkce tlakových bodů na evropský trh. Jedná se o vylepšenou funkci, která nahrazuje dosavadní torzní výstupky. Toto vylepšení odráží trvalý závazek společnosti Angel k inovacím zaměřeným na řešení klinických výzev, kterým čelí ortodontisté.

Funkce tlakových bodů je výsledkem průběžných výzkumných iniciativ společnosti Angel, které se soustředí na zlepšení klinické předvídatelnosti a účinnosti. Tato funkce bude zpočátku uvedena pro korekce torze v jediné konfiguraci a očekává se její rozšíření na rotaci a intruzi.

Od torzních výstupků k tlakovým bodům

Možnosti vysokého ořezového okraje (trimline) rovnátek Angel Aligner poskytují klinický nástroj pro účinnější vyvíjení torzní síly tím, že pokrývají celý povrch zubu a až 2 mm dásně.

Ručně vytvářené prohlubně se již dlouho používají k tomu, aby rovnátka mohla na zuby působit cílenou silou pro korekci torze a rotace prováděnou klinickými odborníky. Na základě pozorování z vlastního výzkumu společnost Angel vyvinula funkci tlakových bodů, aby bylo působení síly předvídatelnější než u současných metod.

Nová funkce tlakových bodů byla navržena tak, aby poskytovala:

  • Předvídatelné působení síly: Zjednodušený tvar prohlubně umožňuje působení síly přesně ve středu tlakového bodu nebo v jeho těsné blízkosti.
  • Větší kontakt se zubem: O 25 % větší kontakt s povrchem zubu v konfiguraci s jedním tlakovým bodem umožňuje lepší kontrolu pohybu zubů při použití vroubkované ořezové linie.
  • Přesnost a škálovatelnost: Systém tlakové body otevírá cestu k větší digitální přesnosti a škálovatelnosti než ručně vytvořené tlakové body.

Pokračování tradice klinických inovací

Systém tlakových bodů je nyní k dispozici ortodontistům v Evropě a plánuje se jeho celosvětová distribuce.

Technický výzkum a klinická zpětná vazba budou vodítkem pro zavádění dalších inovací a nových konfigurací.

Kromě toho Angel plánuje poskytnout ortodontistům, kteří používají tlakové body, větší kontrolu nad léčebnými plány pacientů.

„Náš závazek k výzkumu a poskytování inovativních řešení pro naše zákazníky a jejich pacienty začal již před mnoha lety, mimo jiné i s uvedením produktu angelButton™ na trh. Dnes v této cestě pokračujeme uvedením našeho vylepšeného řešení, tlakových bodů," uvedl Xavier Cherbavaz, generální ředitel a viceprezident pro Evropu, Afriku a Blízký východ ve společnosti Angelalign Technology Inc.

Další informace najdete na stránkách angelaligner.com/eu a www.angelaligner.com.

O Angelalign Technology Inc.

Společnost Angelalign Technology Inc., založená v roce 2003 a kótovaná na burze od roku 2021, poskytuje řešení v oblasti průhledných rovnátek klinicky orientovaným odborníkům a pacientům ve více než 60 zemích. Společnost, která překročila hranici dvou milionů ošetřených případů a má tržní kapitalizaci přibližně 2 miliardy USD, se zaměřuje na klinické inovace a odbornou podporu, aby pomohla odborníkům dosahovat mimořádných výsledků. Více informací najdete na angelaligner.com.

 

Kontakt pro média:

Sue Kolb

Angelalign Technology

Inc.sue.kolb@angelaligner.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59444.

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