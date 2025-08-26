Angelalign Technology oznamuje výsledky za první pololetí roku 2025 a zvyšuje investice do právní ochrany, dodavatelského řetězce a datové bezpečnosti

V prvním pololetí 2025 se tržby společnosti zvýšily o 33,1 % na 161,4 milionu USD. Hrubý zisk činil 100,6 milionu USD a upravený čistý zisk 19,5 milionu USD. Počet případů léčby s využitím neviditelných rovnátek celosvětově vzrostl o 47,7 % na zhruba 225.800.
K meziročnímu zlepšení tržeb, hrubého zisku a provozního zisku vedl růst objemu odeslaných sad s rovnátky spolu s efektivním provozem plánovacích center léčby i výrobních závodů. Ziskovost společnosti za vykazované období dále podpořilo přísné řízení nákladů s ohledem na nejisté celní prostředí, včetně odkladu náboru nových pracovníků prodeje a marketingu, klinické podpory a zákaznického servisu, jakož i odkladu spuštění plánovacích center léčby a výrobních závodů mimo pevninskou Čínu.
Společnost Angel strategicky navyšuje dlouhodobé investice v několika klíčových oblastech, aby vybudovala udržitelnější mezinárodní přítomnost. Očekává, že zvýší investice do prodeje a marketingu, klinické podpory a zákaznického servisu, do zřizování a provozu plánovacích center léčby a výrobních závodů mimo pevninskou Čínu, do průběžného posilování právních kapacit pro rozvoj strategie a dodržování předpisů v oblasti duševního vlastnictví a do další modernizace infrastruktury kybernetické bezpečnosti.
Na trzích mimo pevninskou Čínu vzrostl objem dodávek sad neviditelných rovnátek meziročně o 103,5 % na 117 200. Tento výrazný růst odráží jak nízkou srovnávací základnu v předchozím roce, tak i první úspěchy na nových trzích. Společnost Angel rozšířila svůj dosah poskytováním kvalitních plánů léčby, spolehlivých dodávek a průběžných vzdělávacích programů s předními renomovanými odborníky.
Na trhu v pevninské Číně vzrostl objem dodávek sad neviditelných rovnátek meziročně o 14 % na přibližně 108 600. Společnost zavedla perspektivní růstovou strategii, v jejímž rámci staví na časné ortodontické léčbě a rozvíjejících se trzích jako na hlavních hnacích silách udržitelného růstu.
V první polovině roku 2025 představila společnost Angel inovativní produkty a řešení zaměřená na časnou ortodontickou léčbu a složité případy, přičemž do svých řešení začlenila také inteligentní úvodní konzultace a nástroje pro sledování průběhu léčby. Společnost rovněž prováděla výzkum ve spolupráci s několika univerzitami, jehož výsledkem byly klíčové klinické inovace.
Strategie a dodržování předpisů v oblasti duševního vlastnictví zůstávají pro společnost klíčovou prioritou. V souvislosti s globální expanzí proto společnost významně investovala do posílení svých právních kapacit. Společnost plánuje pokračovat v tradici inovace produktů a zároveň důsledně hájit svá práva duševního vlastnictví.
Aby společnost Angel uspokojila rostoucí poptávku na trhu, buduje špičkový inteligentní výrobní systém, který klade důraz na uživatelskou přívětivost, ekologickou udržitelnost a škálovatelnost. Společnost plánuje zřizovat nebo rozšiřovat výrobní závody a plánovací centra léčby na klíčových místech po celém světě, aby svým zákazníkům globálně zajistila včasné a stabilní dodávky produktů a služeb. Například plánovací centra léčby v Brazílii a jihovýchodní Asii v současnosti poskytují služby plánování léčby pro Spojené státy.
Společnost rovněž věnovala značné prostředky na modernizaci infrastruktury datové bezpečnosti a provozních procesů, aby zajistila soulad s předpisy o ochraně dat a soukromí na všech hlavních trzích. Jedná se o významnou investici, která bude i nadále pokračovat.
Generální ředitel společnosti Angel Fox Hu uvedl: „Nadále věříme v dlouhodobé růstové vyhlídky globálního trhu s neviditelnými rovnátky. Mezi naše hlavní priority patří rozšíření výroby rovnátek a léčebných plánů, posílení klinických kapacit, pokračování v tradici inovace produktů s odpovídající ochranou duševního vlastnictví, zvýšení investic do dodržování předpisů a zároveň podpora udržitelného růstu ve všech regionech."
