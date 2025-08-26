Angelalign Technology oznamuje výsledky za první pololetí roku 2025 a zvyšuje investice do právní ochrany, dodavatelského řetězce a datové bezpečnosti

San Clemente (Kalifornie) 26. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Angelalign Technology Inc. („Angel" nebo jen „společnost") (6699.HK) oznámila své výsledky za první pololetí roku 2025. Firma za prvních šest měsíců letošního roku dosáhla solidních výsledků.

V prvním pololetí 2025 se tržby společnosti zvýšily o 33,1 % na 161,4 milionu USD. Hrubý zisk činil 100,6 milionu USD a upravený čistý zisk 19,5 milionu USD. Počet případů léčby s využitím neviditelných rovnátek celosvětově vzrostl o 47,7 % na zhruba 225.800.

K meziročnímu zlepšení tržeb, hrubého zisku a provozního zisku vedl růst objemu odeslaných sad s rovnátky spolu s efektivním provozem plánovacích center léčby i výrobních závodů. Ziskovost společnosti za vykazované období dále podpořilo přísné řízení nákladů s ohledem na nejisté celní prostředí, včetně odkladu náboru nových pracovníků prodeje a marketingu, klinické podpory a zákaznického servisu, jakož i odkladu spuštění plánovacích center léčby a výrobních závodů mimo pevninskou Čínu.

Společnost Angel strategicky navyšuje dlouhodobé investice v několika klíčových oblastech, aby vybudovala udržitelnější mezinárodní přítomnost. Očekává, že zvýší investice do prodeje a marketingu, klinické podpory a zákaznického servisu, do zřizování a provozu plánovacích center léčby a výrobních závodů mimo pevninskou Čínu, do průběžného posilování právních kapacit pro rozvoj strategie a dodržování předpisů v oblasti duševního vlastnictví a do další modernizace infrastruktury kybernetické bezpečnosti.

Na trzích mimo pevninskou Čínu vzrostl objem dodávek sad neviditelných rovnátek meziročně o 103,5 % na 117 200. Tento výrazný růst odráží jak nízkou srovnávací základnu v předchozím roce, tak i první úspěchy na nových trzích. Společnost Angel rozšířila svůj dosah poskytováním kvalitních plánů léčby, spolehlivých dodávek a průběžných vzdělávacích programů s předními renomovanými odborníky.

Na trhu v pevninské Číně vzrostl objem dodávek sad neviditelných rovnátek meziročně o 14 % na přibližně 108 600. Společnost zavedla perspektivní růstovou strategii, v jejímž rámci staví na časné ortodontické léčbě a rozvíjejících se trzích jako na hlavních hnacích silách udržitelného růstu.

V první polovině roku 2025 představila společnost Angel inovativní produkty a řešení zaměřená na časnou ortodontickou léčbu a složité případy, přičemž do svých řešení začlenila také inteligentní úvodní konzultace a nástroje pro sledování průběhu léčby. Společnost rovněž prováděla výzkum ve spolupráci s několika univerzitami, jehož výsledkem byly klíčové klinické inovace.

Strategie a dodržování předpisů v oblasti duševního vlastnictví zůstávají pro společnost klíčovou prioritou. V souvislosti s globální expanzí proto společnost významně investovala do posílení svých právních kapacit. Společnost plánuje pokračovat v tradici inovace produktů a zároveň důsledně hájit svá práva duševního vlastnictví.

Aby společnost Angel uspokojila rostoucí poptávku na trhu, buduje špičkový inteligentní výrobní systém, který klade důraz na uživatelskou přívětivost, ekologickou udržitelnost a škálovatelnost. Společnost plánuje zřizovat nebo rozšiřovat výrobní závody a plánovací centra léčby na klíčových místech po celém světě, aby svým zákazníkům globálně zajistila včasné a stabilní dodávky produktů a služeb. Například plánovací centra léčby v Brazílii a jihovýchodní Asii v současnosti poskytují služby plánování léčby pro Spojené státy.

Společnost rovněž věnovala značné prostředky na modernizaci infrastruktury datové bezpečnosti a provozních procesů, aby zajistila soulad s předpisy o ochraně dat a soukromí na všech hlavních trzích. Jedná se o významnou investici, která bude i nadále pokračovat.

Generální ředitel společnosti Angel Fox Hu uvedl: „Nadále věříme v dlouhodobé růstové vyhlídky globálního trhu s neviditelnými rovnátky. Mezi naše hlavní priority patří rozšíření výroby rovnátek a léčebných plánů, posílení klinických kapacit, pokračování v tradici inovace produktů s odpovídající ochranou duševního vlastnictví, zvýšení investic do dodržování předpisů a zároveň podpora udržitelného růstu ve všech regionech."

O společnosti Angelalign Technology Inc.

Společnost Angelalign Technology Inc. byla založena v roce 2003 a dosud pomohla vykouzlit 1,5 milionu úsměvů. Poskytuje produkty a služby v oblasti digitálních technologií pro výrobu neviditelných rovnátek, které splňují potřeby zubních lékařů a pacientů po celém světě. Díky svým inovativním produktům a technickým službám se společnost stala významným hráčem v oboru ortodoncie. V roce 2021 byla společnost Angelalign Technology uvedena na hongkongskou burzu. V roce 2023 společnost zahájila svou strategii ke globální expanzi a její produkty a služby jsou nyní dostupné ve více než 50 zemích a regionech. Více informací najdete na angelaligner.com..

Kontakt pro média: Sue Kolbsue.kolb@angelaligner.com

Primátor Jablonce ocenil mladého sportovce

Nadějného sportovce Martina Burkoně ze Sportovního gymnázia Dr. Randy, který se zařadil mezi nejvýraznější mladé atlety v Česku, ocenil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele. Finanční dar pěti tisíc...

26. srpna 2025  15:48

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

26. srpna 2025  15:44

